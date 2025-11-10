Если вы хотите добавить весёлых эмоций и ярких впечатлений в свой отдых — отправляйтесь с нами в аквапарк Долусу в Кемере! Здесь каждый найдёт развлечение по душе: вас ждут захватывающие
Описание экскурсииЗа яркими эмоциями в аквапарк! Добро пожаловать в водный мир радости и приключений — аквапарк Долусу в Кемере! Здесь, среди зелени и горного воздуха района Коньяалты, каждый найдет для себя волшебное развлечение. Этот уголок веселья словно создан, чтобы подарить вам легкость, смех и всплеск самых ярких эмоций. Развлечения для всей семьи Любите острые ощущения? Тогда приготовьтесь — «Камикадзе», «Черная дыра», «Твистер» и горки свободного падения заставят сердце забиться чаще, а адреналин заиграет в крови. А если вам по душе покой и уют, нет ничего лучше, чем поплавать по ленивой реке или расслабиться в джакузи под шум водопада в Пещерном бассейне. Для маленьких путешественников здесь свой мир — детская страна воды, где всё безопасно и продумано: горки, брызгалки, игры с аниматорами. Смех детей раздается отовсюду, ведь тут их ждет настоящий водный праздник. Особой жемчужиной Долусу стало дельфинарий-шоу. Эти умные морские обитатели поражают своей грацией, игривостью и трогательной связью с людьми. Зрелище, которое оставляет след в сердце надолго. А после насыщенного дня — сытный обед и прохладительный напиток, отдых на лежаках или в кафе. С 10 утра и до самого вечера — день, наполненный солнцем, водой и счастьем. Долусу ждёт вас — чтобы подарить лето, которое не забудется! Важная информация:
- Рекомендуется взять с собой солнцезащитный крем, солнцезащитные очки и головной убор.
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени.
Ежедневно в 9:00
Что включено
- Трансфер от и до вашего отеля
- Входной билет на Аквапарк Долусу
- Шоу дельфинов, китов, тюленей
- Обед и напитки во время обеда
- Сопровождение
- Страховка.
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Кемера
