На территории Памуккале раскинулись невероятные термальные террасы и целебные источники, созданные самой природой. Здесь же расположен древний город Иераполис — настоящий музей под открытым небом.
Руины античного театра, улиц и храмов хранят в себе дух истории и делают Памуккале одним из самых притягательных мест для путешественников со всего мира.
Описание экскурсииБелоснежные травертины Памуккале Памуккале, или "хлопковый замок", — природное чудо, признанное объектом ЮНЕСКО в 1988 году. Белоснежные террасы с травертинами напоминают застывшие водопады, а их бассейны наполнены теплой голубой водой с целебными свойствами. Вода улучшает кожу, расслабляет и заряжает энергией. Это место привлекало людей еще с античных времен благодаря уникальной красоте и целебным свойствам. Экскурсия по террасам Памуккале оставляет незабываемые впечатления, сочетая природу, историю и здоровье. Иераполис: город античных легенд Рядом с Памуккале расположен Иераполис, древний римский курорт, основанный во II веке до н. э. Город славился своими целебными источниками и монументальными сооружениями. Главные достопримечательности Иераполиса: Амфитеатр, рассчитанный на 40 000 зрителей, где проходили гладиаторские бои и театральные представления. Римские бани, сохранившие и сегодня элементы роскошного убранства. Латрины — общественные туалеты, служившие местом для общения и заведения знакомств. Ворота Домициана, возведенные в честь императора в I веке н. э., до сих пор символизируют главный вход в город. Врата Ада — храм Плутония, посвященный богу подземного царства. Где из разлома в земле выделяется ядовитый газ, что делало это место священным в античности. Храм Мартириум, построенный на месте казни Святого Филиппа, одного из апостолов. Некрополь Иераполиса — древние захоронения, включая саркофаги и ликийские гробницы. Бассейн Клеопатры: отдых и здоровье Бассейн Клеопатры — термальный источник с водой температурой около +36 °C. По легенде, здесь купалась сама царица, чтобы сохранить молодость. Вода, насыщенная минералами, помогает при заболеваниях кожи, суставов и нервной системы. На дне бассейна лежат фрагменты античных колонн, что добавляет месту исторический шарм. Здесь можно не только расслабиться, но и прикоснуться к наследию древности. Важная информация:
- ⚠️ Внимание: на территории Памуккале Бассейн Клеопатры временно закрыт на реконструкцию. Посмотреть на бассейн и находиться рядом с ним можно, но искупаться в бассейне в этот период нет возможности;
- Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона;
- Вещи, которые необходимо иметь с собой во время тура: удобная одежда и обувь, платок, солнцезащитные очки и крем, купальник и полотенца, наличные деньги за дополнительные услуги;
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
- App, по которому организатор может связаться с Вами.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Травертины - белоснежные террасы
- Античный Бассейн Клеопатры - термальный источник с целебной водой
- Античный город Иераполис:
- Амфитеатр: древний театр на 40 000 зрителей
- Ворота Домициана: триумфальные ворота I века н. э
- Храм Мартириум: место, связанное с апостолом Филиппом
- Врата Ада: храм Плутония с выделяющимся ядовитым газом
- Некрополь: древние захоронения, саркофаги и гробницы
- Латрины: общественные туалеты античных времен
- Римские бани: сохранившиеся термы, одна из которых стала музеем
Что включено
- Трансфер от и до вашего отеля (комфортный транспорт с кондиционером)
- Обед (напитки не включены)
- Услуги гида историка (русский, английский)
- Страховка во время экскурсии
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
- Входной билет в «Памуккале» (Античный город Хиераполис), (для гостей 9 лет и старше) - 30 EUR
- Входной билет в «Бассейн Клеопатры» (для гостей 12 лет и старше) - 15 USD (для гостей 06 - 11 лет) - 8 USD.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 4:00
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
