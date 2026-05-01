Памуккале — удивительное место! Здесь белоснежные террасы соседствуют с руинами античного города.
За один день вы увидите знаменитые травертины, прогуляетесь по Иераполису и при желании искупаетесь в бассейне Клеопатры. А по пути познакомитесь с местными традициями и ремёслами региона.
За один день вы увидите знаменитые травертины, прогуляетесь по Иераполису и при желании искупаетесь в бассейне Клеопатры. А по пути познакомитесь с местными традициями и ремёслами региона.
Описание экскурсии
Ранний выезд и дорога в Памуккале (5 ч)
Вас заберут из отеля ночью (03:00–05:00 в зависимости от расположения вашего отеля), после чего начнётся дорога в сторону Памуккале.
Остановки по пути
Сделаем остановки в мастерских (текстиля и оникса), в винном погребе. При желании вы продегустируете вина и приобретёте местные изделия.
Иераполис и травертины Памуккале (около 1,5 ч)
Вы увидите руины древнего города, римский амфитеатр и знаменитые белые террасы, образованные термальными источниками.
Свободное время и обед (около 3 ч)
Сможете отдохнуть, перекусить и исследовать территорию. По желанию искупаетесь в бассейне Клеопатры.
Возвращение в Кемер (4–5 ч)
Вы окажетесь в отеле в 20:00–21:00.
Организационные детали
Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти.
в понедельник, среду и субботу в 04:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|В билет входит (8+): Трансфер, Гид, Завтрак, Обед, Ужин
|€50
|В билет входит (8+): Трансфер, Гид, Завтрак, Обед, Ужин, Вх.бил. в Памуккале
|€80
|Детский (5-7)
|€30
|Детский (0-5)
|Бесплатно
|Сиденье для ребенка (0-5 лет)
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 980 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии на «Белые террасы Памуккале и античный Иераполис - из Кемера»
Индивидуальная
до 3 чел.
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
Знакомство с величием Памуккале и древним Иераполисом - незабываемое путешествие в сердце Турции
Начало: У вашего отеля
31 мая в 08:00
1 июн в 08:00
€565 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
Познайте чарующий Памуккале и таинственный Иераполис в одной поездке. Идеальное сочетание отдыха и образования
7 июн в 08:00
9 июн в 08:00
€603 за всё до 4 чел.
Групповая
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе
Начало: От вашего отеля / места встречи
Завтра в 04:00
31 мая в 04:00
€50 за человека
Групповая
Террасы Памуккале, античный Иерополис и озеро Салда - из Кемера
Увидеть восьмое чудо света, прогуляться среди руин и открыть турецкие Мальдивы
Начало: Около вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 03:30
30 мая в 03:30
1 июн в 03:30
€50 за человека
€50 за человека