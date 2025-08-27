М Мария Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники читать дальше ты это читаешь -большой привет, мы бы поставили 10 звёзд, человек работает с душой✌️ экскурсию описывать не буду, об этом много пишут другие. Пишу про персонал и организацию - здесь всё очень хорошо, рекомендую. Нам с мужем понравилось, не пожалели. Трансфер приехал точно во заявленное время. Водителям наше уважение✊ Гид замечательная Инкар, очаровательная! Если

К Константин Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники читать дальше Кто поедет, берите на двоих воды минимум литр и других напитков.

В целом экскурсия годная, нужная, познавательная. Единственное что несколько неудовлетворило в этой экскурсии - гид Оксана. Крайне мало исторической информации. Мы ехали из Гёйнюка, наберитесь терпения, ехать придётся 3-3,5 часа, но это того стоит!

Спасибо "Спутнику", пользуйтесь их услугами! Увидели всё, что планировали - это плюс! Завтрак, обед, ужин - всё это было, мы непритязательны, поэтому всё было годное.

А Александр Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники Я просто не могу передать словами, насколько потрясающим было это путешествие! Террасы Памуккале из Кемера - это настоящее чудо природы. Очарован и вдохновлен!

G Gorio Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники Нет слов, один восторг!!!! Красота и величие природы просто захватывают дух. Рекомендую всем посетить эту удивительную достопримечательность.

А Алексей Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники Путешествие из Кемера в Памуккале оставило в моей памяти незабываемые впечатления! Террасы из кальция и горячие источники просто волшебны. Рекомендую всем!

Г Григорьева Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники Это настоящее чудо! Тур из Кемера позволил мне насладиться кристально чистыми террасами и погрузиться в мир расслабления в горячих источниках. Спасибо за прекрасное путешествие!

Е Елена Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники Я была в полном восторге от поездки в Памуккале из Кемера! Белоснежные террасы и горячие источники создали неповторимую атмосферу. Это был незабываемый опыт!

М Марина Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники Путешествие из Кемера в Памуккале оказалось восхитительным! Природа создала уникальные террасы, а горячие источники помогли расслабиться и отдохнуть. Очень рекомендую этот тур!

E Ekaterina Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники Я просто влюблена в Памуккале! Этот тур из Кемера позволил мне насладиться красотой террас и расслабиться в горячих источниках. Было прекрасно!

F Fonio Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники Памуккале - это место, которое необходимо увидеть! Отправляться из Кемера было просто удобно. Кристально чистые террасы и источники сделали этот тур незабываемым. Спасибо!

А Андрей Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники Памуккале из Кемера - это место, которое нельзя описать словами. Красота и величие природы просто захватывают дух. Рекомендую всем посетить эту удивительную достопримечательность.

Д Дмитрий Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники Все отлично организовано. Много магазинов, но это не вопрос к компании. Традиции бл…

Б Баскин Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники Все отлично организовано. Много магазинов, но это не вопрос к компании. Традиции бл…

Д Даниил Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники читать дальше что нет. По моим ощущениям, не хватило буквально пол-часа или одного часа. Думаю, при разумном построении плана экскурсии, эти пол-часа можно было бы найти (а может и нет - экскурсовод ссылался на глобальное расписание этой достопримечательности).

В целом все неплохо, если не считать, что террасы пересыхают и это уже не то, что на рекламных фото. На посещение Памуккале (травертиновые терассы, бассейн Клеопатры, музей, античный театр) давалось только 3 часа и пришлось выбирать, что смотреть, а

Д Даниил Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники читать дальше что нет. По моим ощущениям, не хватило буквально пол-часа или одного часа. Думаю, при разумном построении плана экскурсии, эти пол-часа можно было бы найти (а может и нет - экскурсовод ссылался на глобальное расписание этой достопримечательности).

В целом все неплохо, если не считать, что террасы пересыхают и это уже не то, что на рекламных фото. На посещение Памуккале (травертиновые терассы, бассейн Клеопатры, музей, античный театр) давалось только 3 часа и пришлось выбирать, что смотреть, а

М Марат Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники Аккуратный водитель, комфортабельный автобус, отличные гиды Ольга и Иид, интересные места, вкусный обед, понравилась всё. По пути заезжали в разные магазины. Нужно с собой взять еще денег 8$ на проход в бассейн Клеопатры и на покупки (покупать будет что).