-
40%
Групповая
Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
Насладитесь белоснежными травертинами и древним Иераполисом. Уникальные термальные источники и захватывающие виды ждут вас в Памуккале
Начало: Кемер
«Травертины Памуккале, образовавшиеся в результате землетрясений 400 тысяч лет назад, привлекают внимание своими термальными источниками, которые использовались в качестве термальных источников более 1000 лет и служат таким же образом сегодня»
Расписание: Каждый день
Завтра в 04:30
2 ноя в 04:30
$34
$57 за человека
-
10%
Групповая
Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
Начало: Ваш отель
«Иераполис и термальные источники Памуккале:»
Расписание: Каждый день.
Завтра в 05:00
2 ноя в 05:00
$34.20
$38 за человека
-
10%
Групповая
Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
Начало: Ваш отель
«Это уникальные белоснежные террасы из травертина, образовавшиеся благодаря горячим термальным источникам, которые стекают по склонам холмов, создавая захватывающий каскад»
Завтра в 03:45
2 ноя в 03:45
$33.30
$37 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария27 августа 2025Нам с мужем понравилось, не пожалели. Трансфер приехал точно во заявленное время. Водителям наше уважение✊ Гид замечательная Инкар, очаровательная! Если
- ККонстантин4 октября 2023Увидели всё, что планировали - это плюс! Завтрак, обед, ужин - всё это было, мы непритязательны, поэтому всё было годное.
- ААлександр9 июня 2023Я просто не могу передать словами, насколько потрясающим было это путешествие! Террасы Памуккале из Кемера - это настоящее чудо природы. Очарован и вдохновлен!
- GGorio14 мая 2023Нет слов, один восторг!!!! Красота и величие природы просто захватывают дух. Рекомендую всем посетить эту удивительную достопримечательность.
- ААлексей23 апреля 2023Путешествие из Кемера в Памуккале оставило в моей памяти незабываемые впечатления! Террасы из кальция и горячие источники просто волшебны. Рекомендую всем!
- ГГригорьева6 апреля 2023Это настоящее чудо! Тур из Кемера позволил мне насладиться кристально чистыми террасами и погрузиться в мир расслабления в горячих источниках. Спасибо за прекрасное путешествие!
- ЕЕлена6 апреля 2023Я была в полном восторге от поездки в Памуккале из Кемера! Белоснежные террасы и горячие источники создали неповторимую атмосферу. Это был незабываемый опыт!
- ММарина5 апреля 2023Путешествие из Кемера в Памуккале оказалось восхитительным! Природа создала уникальные террасы, а горячие источники помогли расслабиться и отдохнуть. Очень рекомендую этот тур!
- EEkaterina12 марта 2023Я просто влюблена в Памуккале! Этот тур из Кемера позволил мне насладиться красотой террас и расслабиться в горячих источниках. Было прекрасно!
- FFonio3 февраля 2023Памуккале - это место, которое необходимо увидеть! Отправляться из Кемера было просто удобно. Кристально чистые террасы и источники сделали этот тур незабываемым. Спасибо!
- ААндрей3 февраля 2023Памуккале из Кемера - это место, которое нельзя описать словами. Красота и величие природы просто захватывают дух. Рекомендую всем посетить эту удивительную достопримечательность.
- ДДмитрий25 сентября 2022Все отлично организовано. Много магазинов, но это не вопрос к компании. Традиции бл…
- ББаскин25 сентября 2022Все отлично организовано. Много магазинов, но это не вопрос к компании. Традиции бл…
- ДДаниил27 августа 2022На посещение Памуккале (травертиновые терассы, бассейн Клеопатры, музей, античный театр) давалось только 3 часа и пришлось выбирать, что смотреть, а
- ДДаниил27 августа 2022На посещение Памуккале (травертиновые терассы, бассейн Клеопатры, музей, античный театр) давалось только 3 часа и пришлось выбирать, что смотреть, а
- ММарат11 августа 2022Аккуратный водитель, комфортабельный автобус, отличные гиды Ольга и Иид, интересные места, вкусный обед, понравилась всё. По пути заезжали в разные магазины. Нужно с собой взять еще денег 8$ на проход в бассейн Клеопатры и на покупки (покупать будет что).
- ММарат11 августа 2022Аккуратный водитель, комфортабельный автобус, отличные гиды Ольга и Иид, интересные места, вкусный обед, понравилась всё. По пути заезжали в разные магазины. Нужно с собой взять еще денег 8$ на проход в бассейн Клеопатры и на покупки (покупать будет что).
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Термальные источники»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в октябре 2025
Сейчас в Кемере в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 33 до 34.20 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Забронируйте экскурсию в Кемере на 2025 год по теме «Термальные источники», 36 ⭐ отзывов, цены от $33. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь