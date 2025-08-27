Мои заказы

Экскурсии на горячие термальные источники в Кемере

Найдено 3 экскурсии в категории «Термальные источники» в Кемере, цены от $33, скидки до 40%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
На автобусе
14 часов
-
40%
36 отзывов
Групповая
Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
Насладитесь белоснежными травертинами и древним Иераполисом. Уникальные термальные источники и захватывающие виды ждут вас в Памуккале
Начало: Кемер
«Травертины Памуккале, образовавшиеся в результате землетрясений 400 тысяч лет назад, привлекают внимание своими термальными источниками, которые использовались в качестве термальных источников более 1000 лет и служат таким же образом сегодня»
Расписание: Каждый день
Завтра в 04:30
2 ноя в 04:30
$34$57 за человека
Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
На автобусе
14 часов
-
10%
Групповая
Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
Начало: Ваш отель
«Иераполис и термальные источники Памуккале:»
Расписание: Каждый день.
Завтра в 05:00
2 ноя в 05:00
$34.20$38 за человека
Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
Пешая
На автобусе
13 часов
-
10%
Групповая
Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
Начало: Ваш отель
«Это уникальные белоснежные террасы из травертина, образовавшиеся благодаря горячим термальным источникам, которые стекают по склонам холмов, создавая захватывающий каскад»
Завтра в 03:45
2 ноя в 03:45
$33.30$37 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    27 августа 2025
    Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
    Нам с мужем понравилось, не пожалели. Трансфер приехал точно во заявленное время. Водителям наше уважение✊ Гид замечательная Инкар, очаровательная! Если
    читать дальше

    ты это читаешь -большой привет, мы бы поставили 10 звёзд, человек работает с душой✌️ экскурсию описывать не буду, об этом много пишут другие. Пишу про персонал и организацию - здесь всё очень хорошо, рекомендую.

  • К
    Константин
    4 октября 2023
    Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
    Увидели всё, что планировали - это плюс! Завтрак, обед, ужин - всё это было, мы непритязательны, поэтому всё было годное.
    читать дальше

    Кто поедет, берите на двоих воды минимум литр и других напитков.
    В целом экскурсия годная, нужная, познавательная. Единственное что несколько неудовлетворило в этой экскурсии - гид Оксана. Крайне мало исторической информации. Мы ехали из Гёйнюка, наберитесь терпения, ехать придётся 3-3,5 часа, но это того стоит!
    Спасибо "Спутнику", пользуйтесь их услугами!

  • А
    Александр
    9 июня 2023
    Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
    Я просто не могу передать словами, насколько потрясающим было это путешествие! Террасы Памуккале из Кемера - это настоящее чудо природы. Очарован и вдохновлен!
  • G
    Gorio
    14 мая 2023
    Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
    Нет слов, один восторг!!!! Красота и величие природы просто захватывают дух. Рекомендую всем посетить эту удивительную достопримечательность.
  • А
    Алексей
    23 апреля 2023
    Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
    Путешествие из Кемера в Памуккале оставило в моей памяти незабываемые впечатления! Террасы из кальция и горячие источники просто волшебны. Рекомендую всем!
  • Г
    Григорьева
    6 апреля 2023
    Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
    Это настоящее чудо! Тур из Кемера позволил мне насладиться кристально чистыми террасами и погрузиться в мир расслабления в горячих источниках. Спасибо за прекрасное путешествие!
  • Е
    Елена
    6 апреля 2023
    Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
    Я была в полном восторге от поездки в Памуккале из Кемера! Белоснежные террасы и горячие источники создали неповторимую атмосферу. Это был незабываемый опыт!
  • М
    Марина
    5 апреля 2023
    Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
    Путешествие из Кемера в Памуккале оказалось восхитительным! Природа создала уникальные террасы, а горячие источники помогли расслабиться и отдохнуть. Очень рекомендую этот тур!
  • E
    Ekaterina
    12 марта 2023
    Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
    Я просто влюблена в Памуккале! Этот тур из Кемера позволил мне насладиться красотой террас и расслабиться в горячих источниках. Было прекрасно!
  • F
    Fonio
    3 февраля 2023
    Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
    Памуккале - это место, которое необходимо увидеть! Отправляться из Кемера было просто удобно. Кристально чистые террасы и источники сделали этот тур незабываемым. Спасибо!
  • А
    Андрей
    3 февраля 2023
    Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
    Памуккале из Кемера - это место, которое нельзя описать словами. Красота и величие природы просто захватывают дух. Рекомендую всем посетить эту удивительную достопримечательность.
  • Д
    Дмитрий
    25 сентября 2022
    Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
  • Д
    Даниил
    27 августа 2022
    Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
  • Д
    Даниил
    27 августа 2022
    Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
  • М
    Марат
    11 августа 2022
    Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
