Что вас ожидает

Райское озеро Салда — филиал Мальдив в Турции. На западе Турции, в горах Тавр, вас встретит невероятной красоты озеро Салда. Вы проведете полтора часа, нежась на белоснежном песке и купаясь в чистейшей воде ярко-лазурного оттенка.

Дивное Памуккале — природный феномен, который называют «восьмым чудом света»! Перед вами предстанет белоснежная гора из травертина — ломкой кристаллической породы, которая образует каскад террас и бассейнов, наполненных прозрачной водой цвета аквамарин. Зрелище, достойное тысячи фотографий.

Древний Иераполис — римский курорт, построенный около травертин во 2 веке до нашей эры. На улицах города вы увидите амфитеатр, множество храмов, фонтанов, бани и другие строения. А местная минеральная термальная вода, которая еще в Античности применялась для лечения различных болезней, по сей день славится целебными свойствами.

Античный бассейн Клеопатры, который возведен на месте древнеримских бань. Вы понежитесь в источнике среди мягких пузырьков и оцените благотворное влияние бассейна на кожу.

Программа экскурсии

03:30 – 04:30 Отправление из отеля в регионе Кемер

06:30 — 07:00 Остановка для завтрака

08:30 — 09:00 Посещение Памуккале с гидом: античный город Иераполис, белоснежные террасы, бассейн Клеопатры; посещение с гидом и свободное время суммарно 3 часа

13:30 — 14:00 Остановка на обед в ресторане (шведский стол)

12:30 — 13:00 Посещение винного погреба и дегустация фруктовых вин региона

15:00 — 15:30 Отправление обратно

14:00 — 14:30 Посещение озера Салда (свободное время 1, 5 часа)

17:30 — 18:00 Остановка на ужин в г. Чавдыр (шведский стол)

21:00 — 21:30 Возвращение в отели в регионе Кемер

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды.

Как проходит экскурсия

— На комфортабельном автобусе в группе до 17, 30, 40 или 54 человек (размер группы зависит от сезона)

— Экскурсия проходит без шопинга, только с посещением винного погреба

— В Памуккале мы проведем 5 часов в первой половине дня — в комфортное время суток без знойной жары и толп туристов

— Возьмите с собой паспорт (копию паспорта или фото в телефоне). Особенно если с вами будут дети в возрасте 7-8 лет: чтобы вход для них был бесплатный, нужно предъявить документ

— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов.

— Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется. Дети сидят на руках у взрослых. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет гарантированно занимал отдельное кресло, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Что входит в стоимость

— Трансфер туда и обратно (расстояние от центра Кемера до Памуккале в 275 км)

— Входной билет в Памуккале и Иераполис (для путешественников старше 9 лет)

— Завтрак (шведский стол/турецкая тарелка, чай)

— Обед (шведский стол, напитки не включены)

— Ужин (шведский стол, напитки не включены)

— Дегустация фруктовых вин в винном погребе

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— Напитки

— Входной билет в Античный бассейн Клеопатры

для путешественников старше 12 лет: 100 TL

для путешественников 6-11 лет: 50 TL

для путешественников до 5 лет в сопровождении родителей бесплатно