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на ранний выезд и целый день в дороге. По программе: первые две локации: фабрика по обработке султанита и оникса, винный погребок, далее: древний город Иерополис, сами тревертины, бассейн Клеопатры и озеро Салдан. Маршрут насыщенный. Но, по-моему мнению, от первых двух локаций (или одной) можно было отказаться в пользу большего времени на сами термальные источники Памуккале и руины древнего города. Место удивительной красоты и энергетики. С учётом большого количества туристов, но ограничения по времени, полностью насладиться тревертинами не совсем получилось. Не удалось спуститься к четвертой и пятой(Из"+" -находка для посещения древнего города- организация шатлов (мини-автобусы для передвижения по территории). Пешком по жаре не все места можно обойти, а шатл - хорошая возможность побывать в удаленных уголках и сэкономить драгоценное время. Опция дополнительная (как и посещение бассейна Клеопатры), но оно того стоит. В общем, несмотря на небольшие замечания, в целом все достойно, и по организации, и по впечатлениями. Ведь, что в любой экскурсии важно, - не разочароваться в ожиданиях) Ещё раз спасибо за яркие воспоминания в нашу копилку)