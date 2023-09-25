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Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера

Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе
Вы отправитесь к легендарным террасам Памуккале и на райское озеро Салда.

За один день вы отдохнете на одном из лучших пляжей Турции, увидите террасы из травертина с аквамариновой водой, ощутите дух Античности в Иераполисе и окунетесь в бассейн Клеопатры. Каждая локация путешествия останется в вашем сердце — и на фото!
4
11 отзывов
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера

Описание экскурсии

  • Райское озеро Салда — филиал Мальдив в Турции. На западе Турции, в горах Тавр, вас встретит невероятной красоты озеро Салда. Вы проведете время, нежась на белоснежном песке и купаясь в чистейшей воде ярко-лазурного оттенка.
  • Дивное Памуккале — природный феномен, который называют «восьмым чудом света»! Перед вами предстанет белоснежная гора из травертина — кристаллической породы, которая образует каскад террас и бассейнов, наполненных прозрачной водой цвета аквамарин. Зрелище, достойное тысячи фотографий!
  • Древний Иераполис — римский курорт, построенный около травертин во 2 веке до нашей эры. На улицах города вы увидите амфитеатр, множество храмов, фонтанов, бани и другие строения. А местная минеральная термальная вода, которая еще в Античности применялась для лечения различных болезней, по сей день славится целебными свойствами.
  • Античный бассейн Клеопатры, который возведен на месте древнеримских бань. Вы понежитесь в источнике среди мягких пузырьков и оцените благотворное влияние бассейна на кожу.

Программа экскурсии

Между 3:40–4:40 Заберём вас от вашего отеля (точное время зависит от того, где вы находитесь)
7:30 Остановка для завтрака
9:00 Посещение озера Салда (свободное время 45 минут)
12:00 Посещение мастерской Оникса и Султанита
13:00 Остановка на обед
14:00 Посещение Памуккале (свободное время 3 часа)

  • античный город Иераполис
  • белоснежные травертины Памуккале
17:00 Посещение винного погреба и дегустация фруктовых вин региона19:00 Остановка на ужин21:00 — 21:30 Возвращение в отель

Организационные детали

  • От центра Кемера до Памуккале 270 км, около 4 часов + остановки
  • Транспорт: до 19 посадочных мест — Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter), от 20 до 32 — Anadolu Isuzu Novo, Otokar Sultan (Navigo), Temsa Prestij), от 40 до 46 — Mercedes-Benz Travego, MAN Lion’s Coach, Temsa Safari
  • Всю информацию гид даёт в автобусе, на локациях у вас будет свободное время
  • В экскурсию включены шопинг-заезды
  • Последовательность локаций может меняться в зависимости от погоды и других факторов — решение принимает гид на месте
  • С вами будет один из русскоговорящих гидов нашей команды

Что входит в стоимость

  • завтрак, обед и ужин (шведский стол + фиксированное меню)
  • трансфер из районов: Текирова, Чамьюва, Кириш, Кемер, Гёйнюк, Бельдиби
  • посещение озера Салда
  • страховой полис
  • дегустация фруктовых вин

Что не входит в стоимость

  • напитки, личные расходы
  • билет в «Памуккале» (для гостей от 8 лет) — €30 за чел. (обязателен)
  • билет в бассейн Клеопатры (для гостей от 12 лет) — €15 за чел. (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
От 8 лет и старше€50
От 4 до 7 лет€28
Дeти до 3 лет (с посадочным местом)€28
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля / места встречи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 13465 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
3
2
2
1
1
Валерия
Экскурсия состоялась 24 сентября. Гидом была Оксана. Нас забрали в 3:50 в Кирише близ Кемера, приехали обратно в 20 с небольшим. Экскурсия после Каппадокии показалась горазд более быстрой)) в целом
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все было хорошо и из минусом ничего назвать не могу, у нас была маленькая группа - уезжало 12 человек, прибыло 8 😂, у людей появлялись свои планы на обратном пути с Памукалле.
Мы спонтанно решили поплавать в бассейне Клеопатры после описания Гида и не пожалели, очень здоровское место) также почти сразу согласились на шаттл внутри Иераполиса, так как хотели посмотреть как можно больше, а пешком к сожалению это невозможно, время внутри ограничено тремя часами, и нам скажу честно всего хватило, и античности и травертин и целый час искупаться в античном бассейне. Цены меняются, говорят, что правительство повышает стоимость, не совсем понятно по какой причине, исходя из нынешней экономической ситуации, но таков факт. Стоимость билета в Памукалле обошлась в 27$ на человека, бассейн Клеопатры в 10$ с человека, шатл 10$ с человека (но стоит того точно).

Экскурсия состоялась 24 сентября. Гидом была Оксана. Нас забрали в 3:50 в Кирише близ Кемера, приехали
Экскурсия состоялась 24 сентября. Гидом была Оксана. Нас забрали в 3:50 в Кирише близ Кемера, приехали
Экскурсия состоялась 24 сентября. Гидом была Оксана. Нас забрали в 3:50 в Кирише близ Кемера, приехали
Экскурсия состоялась 24 сентября. Гидом была Оксана. Нас забрали в 3:50 в Кирише близ Кемера, приехали
Экскурсия состоялась 24 сентября. Гидом была Оксана. Нас забрали в 3:50 в Кирише близ Кемера, приехали
Экскурсия состоялась 24 сентября. Гидом была Оксана. Нас забрали в 3:50 в Кирише близ Кемера, приехали
Экскурсия состоялась 24 сентября. Гидом была Оксана. Нас забрали в 3:50 в Кирише близ Кемера, приехали
Экскурсия состоялась 24 сентября. Гидом была Оксана. Нас забрали в 3:50 в Кирише близ Кемера, приехали
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Королева
Вначале хотелось бы поблагодарить организаторов экскурсии: гидов Викторию, Иита, а также профессионала- водителя Ферида. Ребята - активные, организованные, а главное, с чувством юмора. Благодаря этому экскурсия прошла практически незаметно, несмотря
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на ранний выезд и целый день в дороге. По программе: первые две локации: фабрика по обработке султанита и оникса, винный погребок, далее: древний город Иерополис, сами тревертины, бассейн Клеопатры и озеро Салдан. Маршрут насыщенный. Но, по-моему мнению, от первых двух локаций (или одной) можно было отказаться в пользу большего времени на сами термальные источники Памуккале и руины древнего города. Место удивительной красоты и энергетики. С учётом большого количества туристов, но ограничения по времени, полностью насладиться тревертинами не совсем получилось. Не удалось спуститься к четвертой и пятой(Из"+" -находка для посещения древнего города- организация шатлов (мини-автобусы для передвижения по территории). Пешком по жаре не все места можно обойти, а шатл - хорошая возможность побывать в удаленных уголках и сэкономить драгоценное время. Опция дополнительная (как и посещение бассейна Клеопатры), но оно того стоит. В общем, несмотря на небольшие замечания, в целом все достойно, и по организации, и по впечатлениями. Ведь, что в любой экскурсии важно, - не разочароваться в ожиданиях) Ещё раз спасибо за яркие воспоминания в нашу копилку)

Вначале хотелось бы поблагодарить организаторов экскурсии: гидов Викторию, Иита, а также профессионала- водителя Ферида. Ребята -
Вначале хотелось бы поблагодарить организаторов экскурсии: гидов Викторию, Иита, а также профессионала- водителя Ферида. Ребята -
Вначале хотелось бы поблагодарить организаторов экскурсии: гидов Викторию, Иита, а также профессионала- водителя Ферида. Ребята -
Вначале хотелось бы поблагодарить организаторов экскурсии: гидов Викторию, Иита, а также профессионала- водителя Ферида. Ребята -
Вначале хотелось бы поблагодарить организаторов экскурсии: гидов Викторию, Иита, а также профессионала- водителя Ферида. Ребята -
Вначале хотелось бы поблагодарить организаторов экскурсии: гидов Викторию, Иита, а также профессионала- водителя Ферида. Ребята -
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А
Ездили на экскурсию с гидом Гайратом. В целом все понравилось. Отличная организация, очень удачно выбраны тайминги: утром, пока не жарко, посмотрели Иераполис (выезд в 3 утра оправдан как раз тем,
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чтобы успеть посмотреть до жары), а потом уже около 15.00 освежились на озере Салда Целых 3 раза завозили перекусить, так что деньги с собой можно не брать, если не планируете что-то покупать.
Также отдельное спасибо Гайрату за то, что в спорной ситуации встал на нашу сторону, даже в ущерб себе. Очень профессионально.
Из небольших минусов хочу отметить, что Гайрат все же не гид, немного не хватает для полноценного интересного рассказа. Но информации было рассказано достаточно, необходимым багажом знаний Гайрат владеет, на все вопросы отвечает Однозначно рекомендую экскурсию!

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Ю
Рекомендую всем! Супер отдых в такой интересной компании. Харизматичный гид Ильхам рассказал нам историю Турции, познакомил с нравами и обычаями страны! Провел по всем достопримечательностям маршрута, было очень интересно м увлекательно. Хотим ещё и в следующий раз обязательно будем путешествовать с вами!
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Кристина
Очень нам понравился гид Ильяс. Профессионал своего дела. Видно, что с трепетом и любовью относится к работе. Экскурсией довольны на все 100%.
Организация трансфера, еда- супер. Нет никаких нареканий.
Паммукале -должен хоть раз в жизни увидеть каждый
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A
Спасибо большое гиду Али за интересную и информативную экскурсию!
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