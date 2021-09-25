Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера

Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе

5
3 отзыва
Вы отправитесь к легендарным террасам Памуккале и на райское озеро Салда.

За один день вы отдохнете на одном из лучших пляжей Турции, увидите террасы из травертина с аквамариновой водой, ощутите дух Античности в Иераполисе и окунетесь в бассейн Клеопатры.

Каждая локация путешествия останется в вашем сердце — и на фото!
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера

Что вас ожидает

  • Райское озеро Салда — филиал Мальдив в Турции. На западе Турции, в горах Тавр, вас встретит невероятной красоты озеро Салда. Вы проведете полтора часа, нежась на белоснежном песке и купаясь в чистейшей воде ярко-лазурного оттенка.
  • Дивное Памуккале — природный феномен, который называют «восьмым чудом света»! Перед вами предстанет белоснежная гора из травертина — ломкой кристаллической породы, которая образует каскад террас и бассейнов, наполненных прозрачной водой цвета аквамарин. Зрелище, достойное тысячи фотографий.
  • Древний Иераполис — римский курорт, построенный около травертин во 2 веке до нашей эры. На улицах города вы увидите амфитеатр, множество храмов, фонтанов, бани и другие строения. А местная минеральная термальная вода, которая еще в Античности применялась для лечения различных болезней, по сей день славится целебными свойствами.
  • Античный бассейн Клеопатры, который возведен на месте древнеримских бань. Вы понежитесь в источнике среди мягких пузырьков и оцените благотворное влияние бассейна на кожу.

Программа экскурсии

03:30 – 04:30 Отправление из отеля в регионе Кемер
06:30 — 07:00 Остановка для завтрака
08:30 — 09:00 Посещение Памуккале с гидом: античный город Иераполис, белоснежные террасы, бассейн Клеопатры; посещение с гидом и свободное время суммарно 3 часа
13:30 — 14:00 Остановка на обед в ресторане (шведский стол)
12:30 — 13:00 Посещение винного погреба и дегустация фруктовых вин региона
15:00 — 15:30 Отправление обратно
14:00 — 14:30 Посещение озера Салда (свободное время 1, 5 часа)
17:30 — 18:00 Остановка на ужин в г. Чавдыр (шведский стол)
21:00 — 21:30 Возвращение в отели в регионе Кемер

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды.

Как проходит экскурсия

— На комфортабельном автобусе в группе до 17, 30, 40 или 54 человек (размер группы зависит от сезона)
— Экскурсия проходит без шопинга, только с посещением винного погреба
— В Памуккале мы проведем 5 часов в первой половине дня — в комфортное время суток без знойной жары и толп туристов
— Возьмите с собой паспорт (копию паспорта или фото в телефоне). Особенно если с вами будут дети в возрасте 7-8 лет: чтобы вход для них был бесплатный, нужно предъявить документ
— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов.
— Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется. Дети сидят на руках у взрослых. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет гарантированно занимал отдельное кресло, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Что входит в стоимость

— Трансфер туда и обратно (расстояние от центра Кемера до Памуккале в 275 км)
— Входной билет в Памуккале и Иераполис (для путешественников старше 9 лет)
— Завтрак (шведский стол/турецкая тарелка, чай)
— Обед (шведский стол, напитки не включены)
— Ужин (шведский стол, напитки не включены)
— Дегустация фруктовых вин в винном погребе

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— Напитки
— Входной билет в Античный бассейн Клеопатры
для путешественников старше 12 лет: 100 TL
для путешественников 6-11 лет: 50 TL
для путешественников до 5 лет в сопровождении родителей бесплатно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 54 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Анна
Анна
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем вам интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
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3 настоящих отзыва от туристов

Кристина
25 сен 2021
Очень нам понравился гид Ильяс. Профессионал своего дела. Видно, что с трепетом и любовью относится к работе. Экскурсией довольны на все 100%.
Организация трансфера, еда- супер. Нет никаких нареканий.
Паммукале -должен хоть раз в жизни увидеть каждый
Ю
19 сен 2021
Рекомендую всем! Супер отдых в такой интересной компании. Харизматичный гид Ильхам рассказал нам историю Турции, познакомил с нравами и обычаями страны! Провел по всем достопримечательностям маршрута, было очень интересно м увлекательно. Хотим ещё и в следующий раз обязательно будем путешествовать с вами!
A
7 сен 2021
Спасибо большое гиду Али за интересную и информативную экскурсию!

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