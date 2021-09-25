03:30 – 04:30 Отправление из отеля в регионе Кемер
06:30 — 07:00 Остановка для завтрака
08:30 — 09:00 Посещение Памуккале с гидом: античный город Иераполис, белоснежные террасы, бассейн Клеопатры; посещение с гидом и свободное время суммарно 3 часа
13:30 — 14:00 Остановка на обед в ресторане (шведский стол)
12:30 — 13:00 Посещение винного погреба и дегустация фруктовых вин региона
15:00 — 15:30 Отправление обратно
14:00 — 14:30 Посещение озера Салда (свободное время 1, 5 часа)
17:30 — 18:00 Остановка на ужин в г. Чавдыр (шведский стол)
21:00 — 21:30 Возвращение в отели в регионе Кемер
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды.
— На комфортабельном автобусе в группе до 17, 30, 40 или 54 человек (размер группы зависит от сезона)
— Экскурсия проходит без шопинга, только с посещением винного погреба
— В Памуккале мы проведем 5 часов в первой половине дня — в комфортное время суток без знойной жары и толп туристов
— Возьмите с собой паспорт (копию паспорта или фото в телефоне). Особенно если с вами будут дети в возрасте 7-8 лет: чтобы вход для них был бесплатный, нужно предъявить документ
— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов.
— Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется. Дети сидят на руках у взрослых. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет гарантированно занимал отдельное кресло, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.
— Трансфер туда и обратно (расстояние от центра Кемера до Памуккале в 275 км)
— Входной билет в Памуккале и Иераполис (для путешественников старше 9 лет)
— Завтрак (шведский стол/турецкая тарелка, чай)
— Обед (шведский стол, напитки не включены)
— Ужин (шведский стол, напитки не включены)
— Дегустация фруктовых вин в винном погребе
— Напитки
— Входной билет в Античный бассейн Клеопатры
для путешественников старше 12 лет: 100 TL
для путешественников 6-11 лет: 50 TL
для путешественников до 5 лет в сопровождении родителей бесплатно