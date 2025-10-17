Снорклинг и дайвинг из Кемера - это возможность окунуться в мир подводных приключений.



Путешествие включает несколько остановок у загадочных пещер, где можно насладиться видами подводных ландшафтов и разноцветных рыбок. Капитан может менять маршрут, чтобы обеспечить лучший опыт. Детям до 12 лет погружение запрещено, поэтому важно соблюдать правила безопасности. Возьмите с собой все необходимое для комфортного отдыха на воде

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для снорклинга и дайвинга в Кемере - с мая по сентябрь, когда вода теплая и прозрачная. В апреле и октябре также можно насладиться погружениями, но вода может быть прохладнее. В зимние месяцы условия менее комфортные, но для любителей приключений всегда найдется возможность насладиться подводным миром.

Сейчас август — это идеальное время.