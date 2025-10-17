Снорклинг и дайвинг из Кемера - это возможность окунуться в мир подводных приключений.
Путешествие включает несколько остановок у загадочных пещер, где можно насладиться видами подводных ландшафтов и разноцветных рыбок. Капитан может менять маршрут, чтобы обеспечить лучший опыт. Детям до 12 лет погружение запрещено, поэтому важно соблюдать правила безопасности. Возьмите с собой все необходимое для комфортного отдыха на воде
Путешествие включает несколько остановок у загадочных пещер, где можно насладиться видами подводных ландшафтов и разноцветных рыбок. Капитан может менять маршрут, чтобы обеспечить лучший опыт. Детям до 12 лет погружение запрещено, поэтому важно соблюдать правила безопасности. Возьмите с собой все необходимое для комфортного отдыха на воде
5 причин купить эту экскурсию
- 🐠 Уникальные подводные виды
- 🏝 Загадочные пещеры
- 🌊 Прозрачная вода
- 🛥 Профессиональный капитан
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
Лучшее время для посещения
янв
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май
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Лучшее время для снорклинга и дайвинга в Кемере - с мая по сентябрь, когда вода теплая и прозрачная. В апреле и октябре также можно насладиться погружениями, но вода может быть прохладнее. В зимние месяцы условия менее комфортные, но для любителей приключений всегда найдется возможность насладиться подводным миром.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Пещеры
Описание экскурсииВо время тура будет несколько остановок, в том числе около таинственных пещер, полных легенд и сказок. А подводные ландшафты Средиземного моря и разноцветные морские рыбки, повсюду проносящиеся мимо вас, просто поразят вас своей красотой и уникальностью! Важно знать:
- Капитан имеет право менять порядок и время проведения остановок для купания на месте • Напитки не входят в стоимость экскурсии • Детям до 5-ти лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 6-14 лет и в дальнейшем произвести оплату Возьмите с собой:.
- Предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п.) • Легкая одежда, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара • Фотоаппарат или видеокамеру • Деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок • Воду Важная информация: Обратите внимание: по правилам безопасности погружение детям до 12 лет запрещено!!!
Каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Аквариум (Кириш)
- Лунная бухта
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Страховка
- Услуги инструктора
- Снаряжение (ласты, маска и трубка)
- Обед
- Комфортабельный автобус с кондиционером.
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Обратите внимание: по правилам безопасности погружение детям до 12 лет запрещено!!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
В назначенное время забрали из отеля Кириша, привезли в порт Кемер. Там сели на яхту и поплыли в красивую бухту неподалеку и там было первое (ознакомительное) погружение на глубину примерно
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Р
Экскурсиями безумно довольны и всем очень советуем их посетить. У данного агенства имеется прекрасный автопарк, а именно автобусы все очень комфортабельные. Гиды все русскоговорящие и имеют историческое образование и очень хорошие знания. Все Вам расскажут про экскурсию и все покажут - это уж точно! Их интересно слушать.
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Экскурсиями безумно довольны и всем очень советуем их посетить. У данного агенства имеется прекрасный автопарк, а именно автобусы все очень комфортабельные. Гиды все русскоговорящие и имеют историческое образование и очень хорошие знания. Все Вам расскажут про экскурсию и все покажут - это уж точно! Их интересно слушать.
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a
Смело, могу рекомендовать замечетельные ребята работаю… прекрасное обслуживание, подробная информация про экскурсии, все экскурсии полностью безопасны (на отельный гид много говорил что забывают людей на экскурсиях от таких агенств… тут могу сказать что это не так!!!!) и что самое приятное это приемлемая цена))))
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А
Ездили с ними в Памуккале и плавали на корабле с масками. В Памукале увезли без опозданий, всё обещанное показали, проявляют заботу о туристе. На корабле тоже всё без опозданий и нервов. Также на корабле, персонал приветлив и отзывчив.
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А
Ездили с ними в Памуккале и плавали на корабле с масками. В Памукале увезли без опозданий, всё обещанное показали, проявляют заботу о туристе. На корабле тоже всё без опозданий и нервов. Также на корабле, персонал приветлив и отзывчив.
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