Во время тура будет несколько остановок, в том числе около таинственных пещер, полных легенд и сказок. А подводные ландшафты Средиземного моря 🌊 и разноцветные морские рыбки, повсюду проносящиеся мимо вас, просто поразят вас своей красотой и уникальностью!Экскурсионная программа:• 09:30 — Выезд из гостиницы;

09:45 — Сбор всех гостей;

10:00 — Отплытие;

10:30 — Первое погружение в бухте «Аквариум» (1, 5 часа);

12:30 — Обед;

13:30 — Второе погружение на Райской бухте (1, 5 часа);

15:15 — Третье погружение на Трех островах (1, 5 часа);

16:45 — Конец прогулки;

17:30 — Прибытие в гостиницу.

Важно знать

Капитан имеет право менять порядок и время проведения остановок для купания на месте

Алкогольные напитки не входят в стоимость экскурсии

Детям до 5-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 6-11 лет и в дальнейшем произвести оплату

Возьмите с собой