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Снорклинг – погружение в трех райских бухтах

4.8
10 отзывов
Ginza T.
Ginza T. – Гид из Кемера
Снорклинг – прекрасная альтернатива пляжному отдыху для тех, кто желает провести время увлекательно и активно! Вас ждет погружение в лазурное Средиземное море 🌊 с невероятно прозрачной водой, сквозь которую можно рассмотреть практически каждую песчинку и почувствовать себя частью подводного мира.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $45 за человека

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Снорклинг – погружение в трех райских бухтах
Снорклинг – погружение в трех райских бухтах

Что вы увидите

  • Бухта Аквариум (Кириш), Райская бухта (Чамьюва), бухта у трёх островов (Текирова)
Во время тура будет несколько остановок, в том числе около таинственных пещер, полных легенд и сказок. А подводные ландшафты Средиземного моря 🌊 и разноцветные морские рыбки, повсюду проносящиеся мимо вас, просто поразят вас своей красотой и уникальностью!Экскурсионная программа:• 09:30 — Выезд из гостиницы;
  • 09:45 — Сбор всех гостей;
  • 10:00 — Отплытие;
  • 10:30 — Первое погружение в бухте «Аквариум» (1, 5 часа);
  • 12:30 — Обед;
  • 13:30 — Второе погружение на Райской бухте (1, 5 часа);
  • 15:15 — Третье погружение на Трех островах (1, 5 часа);
  • 16:45 — Конец прогулки;
  • 17:30 — Прибытие в гостиницу.
Важно знать
  • Капитан имеет право менять порядок и время проведения остановок для купания на месте
  • Алкогольные напитки не входят в стоимость экскурсии
  • Детям до 5-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 6-11 лет и в дальнейшем произвести оплату
Возьмите с собой
  • Предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п. )
  • Легкая одежда, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара
  • Фотоаппарат или видеокамеру
  • Деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок
  • Воду
Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Страховка
  • Услуги инструктора
  • Снаряжение (ласты, маска и трубка)
  • Обед и напитки (безалкогольные)
  • Комфортабельный автобус с кондиционером.
Что не входит
  • Личные расходы (алкогольные напитки)
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
Снорклинг – погружение в трех райских бухтах
Снорклинг – погружение в трех райских бухтах
Снорклинг – погружение в трех райских бухтах
Снорклинг – погружение в трех райских бухтах
Снорклинг – погружение в трех райских бухтах
Снорклинг – погружение в трех райских бухтах
Снорклинг – погружение в трех райских бухтах
Снорклинг – погружение в трех райских бухтах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ginza T.
Ginza T.
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10 отзывов оставили туристы

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