Бухта Аквариум (Кириш), Райская бухта (Чамьюва), бухта у трёх островов (Текирова)
Во время тура будет несколько остановок, в том числе около таинственных пещер, полных легенд и сказок. А подводные ландшафты Средиземного моря 🌊 и разноцветные морские рыбки, повсюду проносящиеся мимо вас, просто поразят вас своей красотой и уникальностью!Экскурсионная программа:• 09:30 — Выезд из гостиницы;
09:45 — Сбор всех гостей;
10:00 — Отплытие;
10:30 — Первое погружение в бухте «Аквариум» (1, 5 часа);
12:30 — Обед;
13:30 — Второе погружение на Райской бухте (1, 5 часа);
15:15 — Третье погружение на Трех островах (1, 5 часа);
16:45 — Конец прогулки;
17:30 — Прибытие в гостиницу.
Важно знать
Капитан имеет право менять порядок и время проведения остановок для купания на месте
Алкогольные напитки не входят в стоимость экскурсии
Детям до 5-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 6-11 лет и в дальнейшем произвести оплату
Возьмите с собой
Предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п. )