Это поездка для тех, кто хочет добавить в отдых немного приключений и сменить привычный ритм.
В Динопарке вы окажетесь среди динозавров в полный рост, услышите их рёв и сможете найти развлечения по душе: от прогулки по лесной территории до интерактивных зон и аттракционов.
Описание трансфер
Главная часть парка — это зона с динозаврами. Более 30 фигур выполнены в натуральную величину и реагируют на движение и звук: рычат, двигаются и создают эффект живого присутствия. Вы идёте по маршруту и будто попадаете в доисторический мир, где каждый поворот — новая встреча. Можно попробовать себя в роли археолога и поучаствовать в раскопках — это особенно нравится детям.
Вторая часть парка — зона развлечений. Здесь вы сами выбираете, чем заняться:
- заглянуть в комнату ужасов
- посмотреть короткий фильм в 7D-кинотеатре с эффектом погружения
- пройти верёвочный городок
- прогуляться и отдохнуть в тени деревьев
Организационные детали
- Это трансфер без сопровождения гида
- В стоимость входит поездка туда и обратно, а также входной билет в Динопарк
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€33
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 16 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных и профессиональных гидов.
