Экскурсии по паркам Кемера

Найдено 5 экскурсий в категории «Парки» в Кемере, цены от €30, скидки до 19%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
59 отзывов
Калейдоскоп Каппадокии: уникальное 2-дневное приключение из Кемера
Погрузитесь в магию Каппадокии: от подземных городов до полета на воздушном шаре в этом незабываемом путешествии
Начало: У вашего отеля
«Посещение национального парка под открытым небом Гёреме (не музея)»
10 июня в 02:30
13 июня в 02:30
6754 за человека
Из Кемера - в Перге, Аспендос и Куршунлу
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Из Кемера - в Перге, Аспендос и Куршунлу: экскурсия по древним руинам и парку
Посетите древние города Перге и Аспендос, узнайте их историю и насладитесь красотой национального парка Куршунлу с живописным водопадом
«Величественный Аспендос и парк Куршунлу»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
340 за всё до 4 чел.
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
За один день в нацпарке «Каньон Кепрюлю» вы сможете насладиться рафтингом, поездкой по каньону Тазы и багги-сафари. Включены трансфер и обед
Начало: У вашего отеля
«09:30 — прибытие на базу национального парка «Каньон Кепрюлю»»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
56 за человека
Ночное шоу в Легендарном Парке Развлечений
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
Ночное шоу в Легендарном Парке Развлечений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, суббота в 20:45
Сегодня в 20:45
12 июня в 20:45
$30 за человека
Фазелис и природный парк Улупинар
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Фазелис и природный парк Улупинар
Начало: Ваш отель
«В течение дня у вас будет возможность сфотографироваться на фоне красивых архитектурных памятников и парков, которые мы увидим»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$587 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Родион
    4 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
    Хорошая возможность увидеть все прелести Каппадокии по факту за один день, т. к. еще день будет потрачен на дорогу туда
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    и обратно. Трудности переезда компенсировались знанием материала нашим гидом Джемом и его отличной подачей, а также регулярными остановками по маршруту автобуса. На ночевку останавливались в отеле Duru. Ужин и завтрак на 4. Ну и за все удовольствие в Каппадокии нужно будет доплачивать, но организатор этого и не скрывает. В целом, учитывая, что это не индивидуальная экскурсия, все здорово 👍🏻

    Хорошая возможность увидеть все прелести Каппадокии по факту за один день, т. к. еще день будетХорошая возможность увидеть все прелести Каппадокии по факту за один день, т. к. еще день будетХорошая возможность увидеть все прелести Каппадокии по факту за один день, т. к. еще день будет
  • Е
    Екатерина
    22 мая 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
    Благодарю всю команду за профессионализм и прекрасную организацию. Анну за подробные и оперативные ответы на все мои вопросы, а также
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    перенос экскурсии из-за моего плохого самочувствия. Гида, Сердара, за организацию и прекрасную подачу материала, а также позитив и радушное отношение. Водителя (к сожалению, не помню имени, полный с усами), за профессионализм, позитив, и терпение к туристам. Экскурсия великолепная, очень насыщенная, прекрасно организована, однозначно рекомендую!!

  • А
    Александра
    15 мая 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
    Восторг! Слегка переживала, что бронирую через интернет заранее (раньше только на месте покупали экскурсии), но все прошло просто супер. Уважаемая
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    команда Sultan travel, вы большие молодцы, спасибо вам за работу! Забирают на программу ночью, дорога долгая. Берите теплую одежку!!! во всяком случае, в мае. Я была в джинсах, футболке, толстовке и куртке - ни разу не спарилась, когда выходили на точках. В Каппадокию прибыли около 12-13 часов, как было и указано в программе. Автобус был хорош, кондер над сидениями можно было выключать и включать без проблем (так как большой опыт поездок в автобусах на экскурсиях в разных странах, этот момент вызывал большую тревогу в такой дальней дороге). Вода в автобусе была всегда. Микрофон у гида работал превосходно, слушать было очень комфортно. Водитель вел аккуратно, без шумахерства. Водителю вообще отдельные благодарности! Потрясающе сложная дорога, горные перевалы, узкие места да еще и недосып постоянный, при этом он оставался доброжелательным к туристам (к сожалению, не запомнила имя). Дорогие путешественники, уважайте труд водителей на таких жутко сложных экскурсиях, убирайте мусор за собой, за своими детьми (если хватает смелости брать малышей в такие поездки), человек почти двое суток вас катает! Ну или хотя бы чаевые оставьте, что ли… Отдельно хотела бы оставить отзыв о сопровождающем гиде, Султане. Сама работала гидом, огромное количество гидов перевидала, часть из и них была в Турции, поэтому есть с чем сравнивать. Во-первых, прекрасное владение русским (с поправкой на то, что не родной язык), порой с гидом можно 10 минут ехать и кровь из ушей, а здесь вообще без напрягов. Во-вторых, такое глубокое и всестороннее знание предмета, о котором он говорит, просто поражает. Это большая редкость для тур гидов. Большинство откровенно халтурят, чтобы не перенапрягаться. А здесь, очень чувствуется, что Султан углубляет знания не только по истории и культуре Турции, но и знает контекст общемировой. Это круто. Мы с мужем обычно сами читаем про места, куда едем, очень любим историю сами и знаем, что большей части людей это не интересно, гиды на этом упора не делают во время экскурсий. Поэтому для нас стало приятной неожиданностью достаточно обширная информация именно по истории региона! При этом подавалась она легко и понятно. Супер. Сама Каппадокия не нуждается в комментариях. Это восторг. Многие расстроились, что шары отменили из-за погоды, мы итак не планировали летать или смотреть их. Но, учитывая, красотищу и огромное количество других активностей, грустить из-за отмены шаров было странно. Обижаться можно в этой ситуации только на природу, а это бессмысленно. Шары не взлетают с вероятностью 50%, обязательно учитывайте это, когда собираетесь в Каппадокию только ради них:) Обед был вкусный: зелень, суп, мясо с рисом, вода, ризогало (десерт такой). Сытно, вкусно, без перееданий. Про отель пару слов. Нам очень повезло, отель оказался в центре города Угрюп, там полно достопримечательностей, есть где походить и полазить после заселения! Мы были довольные, как слоны! Сам отель тоже достаточно комфортабельный, без изысков, душ работал, вай фай тоже был (слабоват, чтобы фотки отправить), еда приемлемая. А что еще надо в такой поездке уставшим путникам?? В целом, экскурсия за такую цену - просто супер класс. Рекомендую!!!

  • С
    СВЕТЛАНА
    2 декабря 2023
    Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
    Здравствуйте! Хочу оставить отзыв об экскурсии: Суперкомбо. Ездила с дочерью 24 октября 23г. из Кемера. Забирали нас рано в 6:45
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    на микроавтобусе. По пути забирали ещё туристов, причем были иностранцы. Зато на Каньон приехали одни из первых, смогли сделать красивые фотографии, снять ролики. Красота каньона Тазы, конечно, впечатляет. Потом нас покормили обедом: шашлык из курицы, салаты, гарнир, яблоки. Напитки платные, мы брали с собой воду. Прокатились на зиплайн, он забавный, больше для детей. Следующим пунктом был сплав по реке. Было уже не так жарко, поэтому мы взяли в аренду гидрокостюмы. С собой мы привезли коралки, в них было удобно. Нас, туристов посадили на 2 лодки и мы поплыли. Было весело, азартно, соревновались лодками, на порогах покрикивали от эмоций. Доплыли до места высадки и нас посадили на багги. Погоняли по дороге в лесу,по устью почти высохшей реки, было здорово. Потом вернусь к лодкам и поплыли к месту высадки. Все время нас сопровождали инструкторы, ребята из бывших республик СССР. Поэтому проблем с общением не было. В общем остались очень довольны экскурсией Суперкомбо, не смотря на ранний выезд и позднее возвращение. Учитывайте это, если едите из Кемера. Почему выбрала Трипстер: 1. Все официально 2. Аванс я оплатила по карте в рублях, остаток на месте 2. В отели предлагают дороже и не такой набор активностей 3. За территорией отеля предлагали такие же экскурсии, только квадрациклах, мы хотели именно багги и за практически такие же деньги и очень навязчиво. 4. Инструкторы русскоговорящие 5. Организатор от Трипстер Татьяна отвечала на все мои вопросы каждый раз, когда я писала в чат.

  • Е
    Елена
    23 июня 2023
    Из Кемера - в Перге, Аспендос и Куршунлу
    Нам очень понравилась экскурсия. Интересный формат, позволяющий окунуться в древний мир, сохранившийся в Турции (римский театр Аспендос, город Перге). Гид Ислам,
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    очень образованный, умеющий увлечь своим энтузиазмом, много рассказывал об истории и архитектурных особенностях древних достопримечательностей, что произвело большое впечатление. После этого отдохнуть в прохладе и красоте водопадов было совершенно замечательно. Ислам угостил нас настоящим турецким кофе. Всю экскурсию гид был заботливым и с удовольствием рассказывал нам о Турции. Мы прекрасно провели день и очень многое узнали. Рекомендуем.

  • А
    Андрей
    20 сентября 2022
    Из Кемера - в Перге, Аспендос и Куршунлу
    Фатима -добросовестный, знающий гид. Очень внмательно и заботливо относится к экскурсантам
  • К
    Константин
    19 марта 2022
    Рафтинг в национальном парке каньона Кёпрюлю
    На самых впечатляющих перекатах местные папарацци делают фотографии, инструктор подсказывает когда надо улыбаться и махать. Советую вытаращить глаза. У нас дома хранится фотография, где я с закрытыми глазами кому-то машу рукой.
  • И
    Ирина
    15 марта 2022
    Рафтинг в национальном парке каньона Кёпрюлю
    Сложность этого маршрута низкая, не совсем "болото", конечно, но пороги лёгкие. Несмотря на это, не рекомендую садиться в байдарки тем, кто не готов окунуться в ледяную воду.
  • Б
    Борис
    15 марта 2022
    Рафтинг в национальном парке каньона Кёпрюлю
    Тренер попался веселый и, когда проплывала команда немцев(мы то обгоняли их, то отставали и постоянно пересекались), мы вёслами окатывали их водой и кричали: «attacking!!!»А они обливали нас)))Такая весёлая игра)

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Парки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
  2. Из Кемера - в Перге, Аспендос и Куршунлу
  3. Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
  4. Ночное шоу в Легендарном Парке Развлечений
  5. Фазелис и природный парк Улупинар
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Старый город
  4. Олимпос
  5. Демре
  6. Мира
  7. Лавандовые поля
  8. Иераполис
  9. Калеичи
  10. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
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