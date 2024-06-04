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команда Sultan travel, вы большие молодцы, спасибо вам за работу! Забирают на программу ночью, дорога долгая. Берите теплую одежку!!! во всяком случае, в мае. Я была в джинсах, футболке, толстовке и куртке - ни разу не спарилась, когда выходили на точках. В Каппадокию прибыли около 12-13 часов, как было и указано в программе. Автобус был хорош, кондер над сидениями можно было выключать и включать без проблем (так как большой опыт поездок в автобусах на экскурсиях в разных странах, этот момент вызывал большую тревогу в такой дальней дороге). Вода в автобусе была всегда. Микрофон у гида работал превосходно, слушать было очень комфортно. Водитель вел аккуратно, без шумахерства. Водителю вообще отдельные благодарности! Потрясающе сложная дорога, горные перевалы, узкие места да еще и недосып постоянный, при этом он оставался доброжелательным к туристам (к сожалению, не запомнила имя). Дорогие путешественники, уважайте труд водителей на таких жутко сложных экскурсиях, убирайте мусор за собой, за своими детьми (если хватает смелости брать малышей в такие поездки), человек почти двое суток вас катает! Ну или хотя бы чаевые оставьте, что ли… Отдельно хотела бы оставить отзыв о сопровождающем гиде, Султане. Сама работала гидом, огромное количество гидов перевидала, часть из и них была в Турции, поэтому есть с чем сравнивать. Во-первых, прекрасное владение русским (с поправкой на то, что не родной язык), порой с гидом можно 10 минут ехать и кровь из ушей, а здесь вообще без напрягов. Во-вторых, такое глубокое и всестороннее знание предмета, о котором он говорит, просто поражает. Это большая редкость для тур гидов. Большинство откровенно халтурят, чтобы не перенапрягаться. А здесь, очень чувствуется, что Султан углубляет знания не только по истории и культуре Турции, но и знает контекст общемировой. Это круто. Мы с мужем обычно сами читаем про места, куда едем, очень любим историю сами и знаем, что большей части людей это не интересно, гиды на этом упора не делают во время экскурсий. Поэтому для нас стало приятной неожиданностью достаточно обширная информация именно по истории региона! При этом подавалась она легко и понятно. Супер. Сама Каппадокия не нуждается в комментариях. Это восторг. Многие расстроились, что шары отменили из-за погоды, мы итак не планировали летать или смотреть их. Но, учитывая, красотищу и огромное количество других активностей, грустить из-за отмены шаров было странно. Обижаться можно в этой ситуации только на природу, а это бессмысленно. Шары не взлетают с вероятностью 50%, обязательно учитывайте это, когда собираетесь в Каппадокию только ради них:) Обед был вкусный: зелень, суп, мясо с рисом, вода, ризогало (десерт такой). Сытно, вкусно, без перееданий. Про отель пару слов. Нам очень повезло, отель оказался в центре города Угрюп, там полно достопримечательностей, есть где походить и полазить после заселения! Мы были довольные, как слоны! Сам отель тоже достаточно комфортабельный, без изысков, душ работал, вай фай тоже был (слабоват, чтобы фотки отправить), еда приемлемая. А что еще надо в такой поездке уставшим путникам?? В целом, экскурсия за такую цену - просто супер класс. Рекомендую!!!