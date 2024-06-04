1 чел.
По популярности
скидка
19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: уникальное 2-дневное приключение из Кемера
Погрузитесь в магию Каппадокии: от подземных городов до полета на воздушном шаре в этом незабываемом путешествии
Начало: У вашего отеля
«Посещение национального парка под открытым небом Гёреме (не музея)»
10 июня в 02:30
13 июня в 02:30
67€54 за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Кемера - в Перге, Аспендос и Куршунлу: экскурсия по древним руинам и парку
Посетите древние города Перге и Аспендос, узнайте их историю и насладитесь красотой национального парка Куршунлу с живописным водопадом
«Величественный Аспендос и парк Куршунлу»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€340 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
За один день в нацпарке «Каньон Кепрюлю» вы сможете насладиться рафтингом, поездкой по каньону Тазы и багги-сафари. Включены трансфер и обед
Начало: У вашего отеля
«09:30 — прибытие на базу национального парка «Каньон Кепрюлю»»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
€56 за человека
Групповая
5 часов
Ночное шоу в Легендарном Парке Развлечений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, суббота в 20:45
Сегодня в 20:45
12 июня в 20:45
$30 за человека
Индивидуальная
8 часов
Фазелис и природный парк Улупинар
Начало: Ваш отель
«В течение дня у вас будет возможность сфотографироваться на фоне красивых архитектурных памятников и парков, которые мы увидим»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$587 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРодион4 июня 2024Хорошая возможность увидеть все прелести Каппадокии по факту за один день, т. к. еще день будет потрачен на дорогу туда
- ЕЕкатерина22 мая 2024Благодарю всю команду за профессионализм и прекрасную организацию. Анну за подробные и оперативные ответы на все мои вопросы, а также
- ААлександра15 мая 2024Восторг! Слегка переживала, что бронирую через интернет заранее (раньше только на месте покупали экскурсии), но все прошло просто супер. Уважаемая
- ССВЕТЛАНА2 декабря 2023Здравствуйте! Хочу оставить отзыв об экскурсии: Суперкомбо. Ездила с дочерью 24 октября 23г. из Кемера. Забирали нас рано в 6:45
- ЕЕлена23 июня 2023Нам очень понравилась экскурсия. Интересный формат, позволяющий окунуться в древний мир, сохранившийся в Турции (римский театр Аспендос, город Перге). Гид Ислам,
- ААндрей20 сентября 2022Фатима -добросовестный, знающий гид. Очень внмательно и заботливо относится к экскурсантам
- ККонстантин19 марта 2022Рафтинг в национальном парке каньона КёпрюлюНа самых впечатляющих перекатах местные папарацци делают фотографии, инструктор подсказывает когда надо улыбаться и махать. Советую вытаращить глаза. У нас дома хранится фотография, где я с закрытыми глазами кому-то машу рукой.
- ИИрина15 марта 2022Рафтинг в национальном парке каньона КёпрюлюСложность этого маршрута низкая, не совсем "болото", конечно, но пороги лёгкие. Несмотря на это, не рекомендую садиться в байдарки тем, кто не готов окунуться в ледяную воду.
- ББорис15 марта 2022Рафтинг в национальном парке каньона КёпрюлюТренер попался веселый и, когда проплывала команда немцев(мы то обгоняли их, то отставали и постоянно пересекались), мы вёслами окатывали их водой и кричали: «attacking!!!»А они обливали нас)))Такая весёлая игра)
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Парки»
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