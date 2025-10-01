Мои заказы

Каш+Капуташ: морская прогулка на яхте с обедом 😍

Отправьтесь в путешествие по живописному побережью Средиземного моря. Прогуляйтесь по уютным улочкам старинного города Каш и исследуйте его древний театр. Отдохните на одном из самых красивых пляжей Турции — Капуташ. Купайтесь, загорайте и наслаждайтесь бирюзовой водой и потрясающими видами.
2.4
3 отзыва
Время начала: 07:30

Описание водной прогулки

🛥️ Подробнее об экскурсии Очаровательный Каш и бирюзовый пляж Капуташ Это путешествие подарит вам прекрасный день на юге Турции: исторический Каш, морская прогулка на яхте, закат, бирюзовые воды Капуташа и отдых у моря. 🏛 Город Каш и по желанию – круиз + обед на яхте После утреннего выезда из отелей в Белеке (≈4 ч), Анталье (≈3,5 ч) и Кемере (≈3 ч), вы прибудете в центр уютного городка Каш. Здесь возможны два варианта: 🔹 Базовый пакет:

– Свободное время в Каше — около 3 часов для прогулок, шопинга, фотосессий или обеда в местных ресторанчиках. 🔹 Пакет с яхтой и обедом (по выбору):

  • 1 час свободного времени в Каше – Затем 2-часовая морская прогулка на яхте: купание в бухтах, красивые пейзажи и расслабляющая атмосфера.
  • Обед на борту яхты включён (рыба или курица, макароны, салат, прохладительные напитки). ‼️ Участие в круизе и обеде возможно только по предварительному бронированию. 🏖 Бирюзовый пляж Капуташ После Каша вас ждёт отдых на одном из красивейших пляжей Турции — Капуташ. Он находится между скалами и славится своей кристально чистой водой.
– Время на пляже: около 1,5 часов – Вход на пляж — включён – Зонт и шезлонг — оплачиваются отдельно (зонт: 300 TL, шезлонг: 250 TL) 📌 Общая продолжительность дороги — около 7–8 часов в день. Пожалуйста, бронируйте тур только после внимательного прочтения условий. 🍽 Советы:

•Обед включён только для участников пакета с яхтой •Всем остальным рекомендуем взять с собой воду и лёгкие закуски. 🕒 Возвращение: Ориентировочно в отель — между 20:00 и 21:00 Важная информация:

  • Возьмите с собой: купальник, полотенце, удобную обувь, солнцезащитный крем, фотоаппарат и немного наличных.
  • Экскурсия не подходит для людей с ограниченной подвижностью или чувствительностью к длительным поездкам.

Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 07:30. Время отправления может варьироваться от дальности отеля.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Каш
  • Пляж Капуташ
Что включено
  • Трансфер из отелей Кемера и обратно
  • Транспорт с кондиционером
  • Вход на пляж Капуташ
  • Прогулка на яхте (при выборе соответствующего варианта)
  • Обед на яхте (при выборе соответствующего варианта)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Плата за шезлонг (250 TL) и зонтик (300 TL)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 07:30. Время отправления может варьироваться от дальности отеля.
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой: купальник, полотенце, удобную обувь, солнцезащитный крем, фотоаппарат и немного наличных
  • Экскурсия не подходит для людей с ограниченной подвижностью или чувствительностью к длительным поездкам
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

2.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
2
Д
Дмитрий
1 окт 2025
Поездка прошла отлично. экскурсовод с самого начала создал отличную атмосферу - ненавязчиво рассказывал про местный регион и про Турцию в целом. Организация логистики, временных дедлайнов тоже без нареканий. Сам Каш
очень маленький но приятный населённый пункт, прогулки в пределах часа будет достаточно. Пляж капуташ безусловно красивый, но готовьтесь к тому, что там очень много людей, поэтому один раз посетить стоит, но на этом всё)

N
Nina
14 авг 2025
В ходе экскурсии мне сообщили, что места на яхте мне не хватит, поэтому эту часть экскурсии мне просто отменили в одностороннем порядке. Сообщили об этом только тогда, когда уже далеко
уехали и после полной оплаты. Без извинений и сожалений. По поведению агентов и гида было понятно, что такие события не редкость и для них это нормально.
Гид на всем протяжении экскурсии только и говорил про то, как важна пунктуальность, при этом его совершенно не смутило, что 7 человек ждали на солнцепеке почти час с назначенного времени возвращения тех, кто плавал на яхте. Можно было отправить сообщения об опоздании и люди, возможно, потратили бы это время с пользой. Соответственно возврат в отели затянулся на 2-3 часа. В автобусе было прохладно только по пути туда. Потом температура сравнялась с уличной.
Капуташ - пляж красивый, но там очень много людей. Каш прекрасен, но не с этой турфирмой.

Ю
Юлия
13 авг 2025
Никогда не берите у данного оператора тур и тем более данную экскурсию. Начиная от организации тура. Тур фирма, приняла и подтвердила тур. Каш капуташ с яхтой и обедом. В итоге
на половине пути в капуташ, нас поставили перед фактом что у нас не будет яхты и обеда. Это при учете того что тур покупался заблаговременно и была внесена предоплата. Нам предложили сойти с автобуса по середине пути и тогда там вернут 100% стоимость, но такси от туда не же бы стоило как стоимость тура. Или предложили вычесть из тура саму яхту и мы стали заложниками их некомпетентных действий. Без яхты, этот тур превращается в гуляние в течении 3х часов по 45 градусной жаре по бетонному городу. Что делает гид - смотрите это город каш - теперь он ваш на 3 часа, пока, и укатывает на яхту на которую тебя не берут.
Затем с яхты они опаздывают на точку сбора на 40 минут, потом гид бежит к автобусу толком не посчитав людей. В расчете что все атлеты и могут в горку в 45 градусов бежать. В итоге сели в автобус с не работающим нормально кондиционером, все обливаются потом, поехали в итоге оказывается гид забыл 4х туристов. Уехали и вернулись обратно. В итоге с 7:30 утра мы не покупались сидели / холили по жаре, ехали в душном автобусе. В итоге о чудо мы доехали до пляжа капуташ в 15:00 но в 16:30 уже должны были быть готовыми и ждать автобус.
Получается, что покупались мы, с учетом времени на переодеться 40 минут.
12 часовая экскурсия чтобы поплавать 40 минут, а потом ехать 3 часа без кондиционера!

