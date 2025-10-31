Групповая
Красота и контрасты Анталии
Откройте для себя удивительную Анталию: водопады, древние улочки и живописные виды. Уникальная экскурсия из Кемера с обедом
Начало: У входа в ваш отель
«Обед включён в стоимость, напитки оплачиваются дополнительно»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
2 ноя в 09:00
€45 за человека
Водная прогулка
Каш+Капуташ: морская прогулка на яхте с обедом 😍
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
«🏛 Город Каш и по желанию – круиз + обед на яхте После утреннего выезда из отелей в Белеке (≈4 ч), Анталье (≈3,5 ч) и Кемере (≈3 ч), вы прибудете в центр уютного городка Каш»
$45 за человека
Круиз
Пиратское приключение в Кемере
Бухты, купание в море, обед и пенная вечеринка - в увлекательном круизе вдоль побережья
Начало: У вашего отеля
«Обед — горячее блюдо (рыба или курица), гарнир, салаты, фрукты, безалкогольные напитки»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
2 ноя в 08:30
€38 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «С обедом»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в октябре 2025
Сейчас в Кемере в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 38 до 45. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Забронируйте экскурсию в Кемере на 2025 год по теме «С обедом», 4 ⭐ отзыва, цены от €38. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь