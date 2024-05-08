1 чел.
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скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Посетите сердце древней Ликии и узнайте тайны Николая Чудотворца на экскурсии, полной истории и красоты
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
29 июня в 08:00
1 июля в 08:00
416€375 за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Из Анталии и Кемера: экскурсия на пиратской лодке Фаселис с обедом
Начало: Kemer G Marina
«Послушайте музыку в исполнении ди-джеев, искупайтесь или два, насладитесь обедом «шведский стол» и посетите древний город Фаселис, если хотите»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
$17 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия: Пикник-рыбалка в долине Улупынар с обедом
Любите спокойный отдых на природе? Тогда отправляйтесь на пикник-рыбалку в живописную долину Улупынар. Вас ждут рыбалка, обед и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«В конце экскурсии вас ждет пикник со свежеприготовленной рыбой»
Расписание: Ежедневно по расписанию
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда8 мая 2024Было здорово! Прекрасно отдохнули с семьей. Угур прекрасный рассказчик и организатор.
- ММИХАИЛ19 января 2024Ездили 11.01.24 на экскурсию с Уйгуром в город Демре(Миры) и в храм Николая Чудотворца. Все было просто замечательно. Уйгур интеллигентный, внимательный человек, с поистине энциклопедическими знаниями, хороший рассказчик. Экскурсией остались довольны.
- ИИнна21 ноября 2023Интересный маршрут, профессиональный рассказ. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
Сейчас в Кемере в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 17 до 375 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Кемера, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024