Мои заказы

Из Кемера к улочкам Каша и лазури Капуташа

Среди белых домов и морской бирюзы - две жемчужины Средиземноморья
Вы погуляете по узким улочкам приморского городка с белыми домами и цветущими балконами, где хочется замедлиться и разглядывать каждую деталь.

А затем отдохнёте на одном из самых красивых пляжей Турции с прозрачной водой завораживающего цвета, светлым песком и фактурными скалами.
Из Кемера к улочкам Каша и лазури Капуташа
Из Кемера к улочкам Каша и лазури Капуташа
Из Кемера к улочкам Каша и лазури Капуташа

Описание экскурсии

Каш. Заберём вас у отеля и поедем в фотогеничный городок, больше похожий на греческий. По пути вы полюбуетесь побережьем, скалами и морскими просторами, посетите Амфитеатр. В Каше (около 2 ч) прогуляетесь по узким улочкам среди белых домов и цветущих балконов. Сможете заглянуть в кофейню и рассмотреть изделия ручной работы в сувенирных магазинчиках. А затем подниметесь к древнему амфитеатру — откуда тоже откроются морские пейзажи.

Капуташ. Далее у вас будет около 2 часов для купания и отдыха на пляже, который входит в десятку лучших в стране. Обратный путь до отеля займёт около 3 часов.

Организационные детали

  • Включено: трансфер от и до отеля, Wi-Fi, вода в машине, обед (если выбрана данная опция), вход на Капуташ, прогулка на кораблике (если выбрана данная опция), страховка
  • Дополнительно по желанию оплачиваются напитки во время обеда

в воскресенье в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый без обеда€39
Взрослый с обедом€51
Взрослый с обедом и прогулкой на яхте€74
Детский 0 - 3 годаБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур
Заур — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
читать дальшеуменьшить

экскурсий, сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны. Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии. Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.

Входит в следующие категории Кемера

Похожие экскурсии на «Из Кемера к улочкам Каша и лазури Капуташа»

Бирюзовая мечта: город Каш и пляж Капуташ из Кемера
Пешая
На автобусе
12 часов
-
10%
14 отзывов
Групповая
Бирюзовая мечта: город Каш и пляж Капуташ из Кемера
Погрузитесь в атмосферу Средиземного моря, посетив Каш и пляж Капуташ. Насладитесь живописными видами и уникальной атмосферой Турции
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 7:30
Сегодня в 07:30
29 мая в 07:30
$36$40 за человека
Живописный Каш и лазурный Капуташ - из Кемера
На автобусе
9 часов
4 отзыва
Групповая
Живописный Каш и лазурный Капуташ - из Кемера
Побывать в турецкой Греции и на одном из самых красивых пляжей побережья
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
€34 за человека
Сокровища Каша и пляж Капуташ - из Кемера
На машине
Канатная дорога «Олимпос Телеферик»
9 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Каша и пляж Капуташ - из Кемера
Путешествие в Каш подарит вам незабываемые впечатления: античные руины, живописные улочки и отдых на одном из лучших пляжей Европы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€380 за всё до 4 чел.
Лазурные берега: Каш и пляж Капуташ из Кемера (с яхтой, гидом и обедом)
На автобусе
На яхте
10 часов
48 отзывов
Групповая
Лазурные берега: Каш и пляж Капуташ из Кемера (с яхтой, гидом и обедом)
Начало: Заберем Вас от места проживания / места встречи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$72 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кемере
€39 за человека