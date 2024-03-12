1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе: приключение в Кемере
Поднимитесь на гору Тахталы на фуникулёре, исследуйте Ликийскую тропу и насладитесь обедом в деревенском ресторане
Начало: У вашего отеля в Кемере
«🚠 Трансфер заберёт вас из отеля в Кемере и довезёт до нижней станции канатной дороги, с которой мы за 10 минут поднимемся на вершину горы Тахталы»
Завтра в 09:00
27 июня в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Канатная дорога Олимпос: незабываемое путешествие на вершину горы Тахталы
Вас ждет увлекательное путешествие на канатной дороге Олимпос, где вы сможете насладиться потрясающими видами и вкусным обедом в уютном ресторанчике
Начало: Ваш отель, Кемер
«Канатная дорога Олимпос соответствует европейским критериям CEN Канатная дорога Олимпос расположен в центре прибрежного национального парка Бейдаглары»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля
Завтра в 09:00
27 июня в 09:00
$60 за человека
Групповая
8 часов
Горнолыжный курорт Давраз
Начало: Ваш отель
«До них можно добраться с помощью существующего механического оборудования (фуникулер)»
Расписание: Суббота и воскресенье в 8:00
21 дек в 08:00
$25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей12 марта 2024Организация тура на высоте, все строго по времени и согласно описанной программе и стоимости. Никаких неприятных неожиданностей в этом плане. Добрались
- ММихаил9 октября 2023Тур-трансфер Анталия за 1 деньЗамечательные видовые места. Лучше дополнительно взять гида, который подробно расскажет как о городе, так и о стране в целом.
- ВВадим15 августа 2023Отличная экскурсия. Виды с горы просто великолепные.
- ММария20 мая 2023Отличный вариант для отдыха от курортной Анталии)
- ЕЕлена14 сентября 2022Благодарю 🙏 Всё понравилось. Организация отличная. Забрали во время, места показали - шикарные ❤😍
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Канатная дорога»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
Сейчас в Кемере в категории "Канатная дорога" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 300. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Забронируйте экскурсию в Кемере на 2024 год по теме «Канатная дорога», 13 ⭐ отзывов, цены от €25. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август