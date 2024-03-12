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на вершину горы и оттуда спускались вниз по тропе. Уровень довольно сложный, надо быть готовым физически и желательно иметь специальную обувь. Мы были в кроссовках, поэтому было немного сложно. Виды шикарные, горы, ливанские кедры, очень атмосферно. Идеально для тех, кто не готов тратить на поход по Ликийской тропе несколько дней, но интересно пройти хотя бы небольшой участок, чтобы понять что это такое.