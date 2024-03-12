Экскурсии с посещением канатной дороги в Кемере

Найдено 3 экскурсии в категории «Канатная дорога» в Кемере, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе: приключение в Кемере
Поднимитесь на гору Тахталы на фуникулёре, исследуйте Ликийскую тропу и насладитесь обедом в деревенском ресторане
Начало: У вашего отеля в Кемере
«🚠 Трансфер заберёт вас из отеля в Кемере и довезёт до нижней станции канатной дороги, с которой мы за 10 минут поднимемся на вершину горы Тахталы»
Завтра в 09:00
27 июня в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
11 отзывов
Канатная дорога Олимпос: незабываемое путешествие на вершину горы Тахталы
Вас ждет увлекательное путешествие на канатной дороге Олимпос, где вы сможете насладиться потрясающими видами и вкусным обедом в уютном ресторанчике
Начало: Ваш отель, Кемер
«Канатная дорога Олимпос соответствует европейским критериям CEN Канатная дорога Олимпос расположен в центре прибрежного национального парка Бейдаглары»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля
Завтра в 09:00
27 июня в 09:00
$60 за человека
Горнолыжный курорт Давраз
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Горнолыжный курорт Давраз
Начало: Ваш отель
«До них можно добраться с помощью существующего механического оборудования (фуникулер
Расписание: Суббота и воскресенье в 8:00
21 дек в 08:00
$25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    12 марта 2024
    Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
    Организация тура на высоте, все строго по времени и согласно описанной программе и стоимости. Никаких неприятных неожиданностей в этом плане. Добрались
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    на вершину горы и оттуда спускались вниз по тропе. Уровень довольно сложный, надо быть готовым физически и желательно иметь специальную обувь. Мы были в кроссовках, поэтому было немного сложно. Виды шикарные, горы, ливанские кедры, очень атмосферно. Идеально для тех, кто не готов тратить на поход по Ликийской тропе несколько дней, но интересно пройти хотя бы небольшой участок, чтобы понять что это такое.

  • М
    Михаил
    9 октября 2023
    Тур-трансфер Анталия за 1 день
    Замечательные видовые места. Лучше дополнительно взять гида, который подробно расскажет как о городе, так и о стране в целом.
  • В
    Вадим
    15 августа 2023
    Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера
    Отличная экскурсия. Виды с горы просто великолепные.
  • М
    Мария
    20 мая 2023
    Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
    Отличный вариант для отдыха от курортной Анталии)
  • Е
    Елена
    14 сентября 2022
    Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера
    Благодарю 🙏 Всё понравилось. Организация отличная. Забрали во время, места показали - шикарные ❤😍

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Канатная дорога»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
  2. Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера
  3. Горнолыжный курорт Давраз
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Демре
  4. Мира
  5. Старый город
  6. Олимпос
  7. Лавандовые поля
  8. Иераполис
  9. Фазелис
  10. Калеичи
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
Сейчас в Кемере в категории "Канатная дорога" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 300. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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