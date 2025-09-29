Индивидуальная
до 4 чел.
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе: приключение в Кемере
Поднимитесь на гору Тахталы на фуникулёре, исследуйте Ликийскую тропу и насладитесь обедом в деревенском ресторане
Начало: У вашего отеля в Кемере
2 ноя в 09:00
3 ноя в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Джип-сафари на гору Тахталы
Погрузитесь в захватывающее приключение на джипах к подножию величественной горы Тахталы. Вас ждут горные пейзажи и незабываемые эмоции
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
2 ноя в 08:30
€50 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Фазелис и Тахталы - из Кемера
Путешествие в прошлое: римские и византийские руины Фазелиса, а затем подъем на Тахталы с потрясающими видами на Средиземное море
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€257 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия29 сентября 2025Невероятно красивые виды, однозначно стоило того чтобы съездить.
И очень приятный водитель, за него отдельный лайк)
- ТТатьяна24 сентября 2025Нашим гидом был Алтан. Хорошая экскурсия, интересная подача материала. Без гида было бы совсем все непонятно и неинтересно.
- RRINAT24 сентября 2025В последний день отдыха перед самолётом заказали этот тур. Все прошло прекрасно, гид Микаил - профессионал в своем деле, рекомендую.
- ООльга7 июля 2025Отличный гид! Рады что нашли его. Всегда приятно когда попадается адекватный культурный человек) поход не из легких, для тех кто
- ААнна11 октября 2024Потрясающая экскурсия. Маршрут не самый лёгкий, но вид, который открывается стоит каждого проделанного шага! Столько впечатлений, не передать словами! Профессиональный и очень приятный гид. Спасибо за этот восхитительный день!
- ИИрина29 августа 2024Большое спасибо за экскурсию!
Часть мы видели до этого, о чём сообщили Исмету. Исмет - настоящий профессионал: проработал новый индивидуальный маршрут,
- ЕЕлена19 августа 2024Спасибо Исмету за организацию небольшого треккинга по кусочку Ликийской тропе. Началась экскурсия неожиданно: фуникулёр оказался сломан, поэтому подняться на гору
- ААлексей12 марта 2024Организация тура на высоте, все строго по времени и согласно описанной программе и стоимости. Никаких неприятных неожиданностей в этом плане.
Добрались
- ММария20 мая 2023Отличный вариант для отдыха от курортной Анталии)
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Гора Тахталы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в октябре 2025
Сейчас в Кемере в категории "Гора Тахталы" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 350. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Забронируйте экскурсию в Кемере на 2025 год по теме «Гора Тахталы», 10 ⭐ отзывов, цены от €50. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь