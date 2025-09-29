Мои заказы

Экскурсии к горе Тахталы из Кемера

Найдено 3 экскурсии в категории «Гора Тахталы» в Кемере, цены от €50. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
На машине
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе: приключение в Кемере
Поднимитесь на гору Тахталы на фуникулёре, исследуйте Ликийскую тропу и насладитесь обедом в деревенском ресторане
Начало: У вашего отеля в Кемере
2 ноя в 09:00
3 ноя в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Джип-cафари на гору Тахталы
Джиппинг
На машине
6 часов
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Джип-сафари на гору Тахталы
Погрузитесь в захватывающее приключение на джипах к подножию величественной горы Тахталы. Вас ждут горные пейзажи и незабываемые эмоции
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
2 ноя в 08:30
€50 за человека
Древний город Фазелис и гора Тахталы - из Кемера
На машине
4.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Фазелис и Тахталы - из Кемера
Путешествие в прошлое: римские и византийские руины Фазелиса, а затем подъем на Тахталы с потрясающими видами на Средиземное море
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€257 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    29 сентября 2025
    Джип-cафари на гору Тахталы
    Невероятно красивые виды, однозначно стоило того чтобы съездить.
    И очень приятный водитель, за него отдельный лайк)
    Невероятно красивые виды, однозначно стоило того чтобы съездить.
  • Т
    Татьяна
    24 сентября 2025
    Древний город Фазелис и гора Тахталы - из Кемера
    Нашим гидом был Алтан. Хорошая экскурсия, интересная подача материала. Без гида было бы совсем все непонятно и неинтересно.
  • R
    RINAT
    24 сентября 2025
    Древний город Фазелис и гора Тахталы - из Кемера
    В последний день отдыха перед самолётом заказали этот тур. Все прошло прекрасно, гид Микаил - профессионал в своем деле, рекомендую.
    читать дальше

    Спокойная поездка, хорошая речь. Так как оставалось время до вылета, то отвёз нас ещё и на водопад в Анталии.
    Спасибо Микаилу за поездку!

    В последний день отдыха перед самолётом заказали этот тур. Все прошло прекрасно, гид Микаил - профессионал в своем деле, рекомендую.
  • О
    Ольга
    7 июля 2025
    Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
    Отличный гид! Рады что нашли его. Всегда приятно когда попадается адекватный культурный человек) поход не из легких, для тех кто
    читать дальше

    имеет опыт походов в горах, трекинг. С верхушки спуск по камням, сыпуха… ребенок 11 лет осилил. В трекинговых кроссовках! Это обязательное условие- обувь! Это была мечта пройти хоть кусочек по ликийской тропе. Время лучше выбирать весна, осень. Летом конечно жарко. Но нас это не остановило))

    Отличный гид! Рады что нашли его. Всегда приятно когда попадается адекватный культурный человек) поход не из легких, для тех кто
  • А
    Анна
    11 октября 2024
    Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
    Потрясающая экскурсия. Маршрут не самый лёгкий, но вид, который открывается стоит каждого проделанного шага! Столько впечатлений, не передать словами! Профессиональный и очень приятный гид. Спасибо за этот восхитительный день!
  • И
    Ирина
    29 августа 2024
    Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
    Большое спасибо за экскурсию!
    Часть мы видели до этого, о чём сообщили Исмету. Исмет - настоящий профессионал: проработал новый индивидуальный маршрут,
    читать дальше

    по которому мы и отправились. Экскурсия сопровождалась не только прекрасными видами, но и интересными рассказами, историей Турции и просто приятной беседой.
    Единственное, о чём мы жалеем - что не нашли Исмета раньше.
    Однозначно рекомендую!
    Спасибо большое ещё раз!

  • Е
    Елена
    19 августа 2024
    Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
    Спасибо Исмету за организацию небольшого треккинга по кусочку Ликийской тропе. Началась экскурсия неожиданно: фуникулёр оказался сломан, поэтому подняться на гору
    читать дальше

    Олимп у нас не получилось, но у Исмета был план Б. Благодаря изменению маршрута экскурсия началась с чашечки кофе по-турецки в живописном месте у исторического моста. Во время треккинга мы не только полюбовались ливанскими кедрами и необъятными платанами, но и вдоволь наелись местных фруктов - инжир, ежевика, сливы, а также встретились с некоторыми местными обитателями: ящерки, черепаха и даже узнали, как выглядят цикады. Завершился треккинг ужином с прекрасным видом и вкуснейшей форелью. Если прогулки от отельного ресторана до моря уже надоели и хочется большей активности, то эта экскурсия - отличный вариант!

  • А
    Алексей
    12 марта 2024
    Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
    Организация тура на высоте, все строго по времени и согласно описанной программе и стоимости. Никаких неприятных неожиданностей в этом плане.
    Добрались
    читать дальше

    на вершину горы и оттуда спускались вниз по тропе.
    Уровень довольно сложный, надо быть готовым физически и желательно иметь специальную обувь. Мы были в кроссовках, поэтому было немного сложно.
    Виды шикарные, горы, ливанские кедры, очень атмосферно.
    Идеально для тех, кто не готов тратить на поход по Ликийской тропе несколько дней, но интересно пройти хотя бы небольшой участок, чтобы понять что это такое.

  • М
    Мария
    20 мая 2023
    Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
    Отличный вариант для отдыха от курортной Анталии)

