Проехать по необычному маршруту, познакомиться с бытом кочевников и посетить руины древнего города
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Описание
Что вас ожидает
Главное о Кемере
Я расскажу о популярном турецком курорте и других населённых пунктах в его окрестностях, о том, как здесь развивается туризм и чем занимаются местные жители. Вы услышите о первых цивилизациях в регионе, узнаете, в каких районах Кемера жили в древности и какое наследие сохранилось в уцелевших исторических памятниках.
Этнографический парк Йорук
В живописном месте Кемера вы посетите музей под открытым небом, посвящённый туркам-кочевникам. Осмотрите аутентичные палатки, предметы быта, восковые макеты и хорошо представите атмосферу древних поселений. Для гостей комплекса предлагаются традиционные блюда и напитки.
Гора Чалыш
Далее в программе — остановка на панорамной площадке на высоте 320 метров над уровнем моря. Удачное расположение Чалыша создаёт ощущение, будто массивные горы выступают в море, что делает это место особенным. С вершины вы увидите красивый ковёр из кедрового леса и окинете взглядом приморские пейзажи.
Древний Фазелис
Город был основан в 7 веке до н. э. у подножия горы Тахталы, или Олимпос, описанной Гомером в «Илиаде». Вы познакомитесь с историей Фазелиса и рассмотрите руины памятников римского и византийского периодов: крепость, некрополь и саркофаги, акведук, античные гавани, бани и монумент, театр и торговые площади.
Организационные детали
- Трансфер от вашего отеля и обратно включён в стоимость экскурсии
- Дополнительные расходы: посещение Фазелиса — 220 лир с человека, детям до 8 лет бесплатно; посещение этнопарка — 5$ с человека, детям до 11 лет бесплатно
- По желанию можем остановиться для купания в лазурной бухте Фазелиса (в этом случае возьмите с собой купальник, полотенца и крема)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.