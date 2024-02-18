В путешествии вы посмотрите на Кемер и окрестности не только как на популярный турецкий курорт. В аутентичном парке-музее наглядно представите, как жили кочевые турки йорук. Исследуете римские и византийские сооружения Фазелиса, города-музея под открытым небом. А также подниметесь на вершину горы Чалыш и оцените вдохновляющие пейзажи побережья.

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Описание

Что вас ожидает

Главное о Кемере

Я расскажу о популярном турецком курорте и других населённых пунктах в его окрестностях, о том, как здесь развивается туризм и чем занимаются местные жители. Вы услышите о первых цивилизациях в регионе, узнаете, в каких районах Кемера жили в древности и какое наследие сохранилось в уцелевших исторических памятниках.

Этнографический парк Йорук

В живописном месте Кемера вы посетите музей под открытым небом, посвящённый туркам-кочевникам. Осмотрите аутентичные палатки, предметы быта, восковые макеты и хорошо представите атмосферу древних поселений. Для гостей комплекса предлагаются традиционные блюда и напитки.

Гора Чалыш

Далее в программе — остановка на панорамной площадке на высоте 320 метров над уровнем моря. Удачное расположение Чалыша создаёт ощущение, будто массивные горы выступают в море, что делает это место особенным. С вершины вы увидите красивый ковёр из кедрового леса и окинете взглядом приморские пейзажи.

Древний Фазелис

Город был основан в 7 веке до н. э. у подножия горы Тахталы, или Олимпос, описанной Гомером в «Илиаде». Вы познакомитесь с историей Фазелиса и рассмотрите руины памятников римского и византийского периодов: крепость, некрополь и саркофаги, акведук, античные гавани, бани и монумент, театр и торговые площади.

Организационные детали