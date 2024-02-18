Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис
Индивидуальная экскурсия в Кемере

Проехать по необычному маршруту, познакомиться с бытом кочевников и посетить руины древнего города

В путешествии вы посмотрите на Кемер и окрестности не только как на популярный турецкий курорт. В аутентичном парке-музее наглядно представите, как жили кочевые турки йорук. Исследуете римские и византийские сооружения Фазелиса, города-музея под открытым небом. А также подниметесь на вершину горы Чалыш и оцените вдохновляющие пейзажи побережья.
Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис
Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис
Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис
Ближайшие даты:
18
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Описание

Что вас ожидает

Главное о Кемере

Я расскажу о популярном турецком курорте и других населённых пунктах в его окрестностях, о том, как здесь развивается туризм и чем занимаются местные жители. Вы услышите о первых цивилизациях в регионе, узнаете, в каких районах Кемера жили в древности и какое наследие сохранилось в уцелевших исторических памятниках.

Этнографический парк Йорук

В живописном месте Кемера вы посетите музей под открытым небом, посвящённый туркам-кочевникам. Осмотрите аутентичные палатки, предметы быта, восковые макеты и хорошо представите атмосферу древних поселений. Для гостей комплекса предлагаются традиционные блюда и напитки.

Гора Чалыш

Далее в программе — остановка на панорамной площадке на высоте 320 метров над уровнем моря. Удачное расположение Чалыша создаёт ощущение, будто массивные горы выступают в море, что делает это место особенным. С вершины вы увидите красивый ковёр из кедрового леса и окинете взглядом приморские пейзажи.

Древний Фазелис

Город был основан в 7 веке до н. э. у подножия горы Тахталы, или Олимпос, описанной Гомером в «Илиаде». Вы познакомитесь с историей Фазелиса и рассмотрите руины памятников римского и византийского периодов: крепость, некрополь и саркофаги, акведук, античные гавани, бани и монумент, театр и торговые площади.

Организационные детали

  • Трансфер от вашего отеля и обратно включён в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: посещение Фазелиса — 220 лир с человека, детям до 8 лет бесплатно; посещение этнопарка — 5$ с человека, детям до 11 лет бесплатно
  • По желанию можем остановиться для купания в лазурной бухте Фазелиса (в этом случае возьмите с собой купальник, полотенца и крема)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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