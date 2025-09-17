В первой части поездки — погружение в историю. Вы погуляете по древнему городу среди соснового бора, поймёте, как текла жизнь в античные времена. А во второй части — наслаждение природой. Вы подниметесь на вершину Тахталыдага и полюбуетесь панорамами Таврских гор и Средиземного моря.
Описание экскурсии
Фазелис
Среди великолепной природы — остатки древних храмов и крепостей, акрополь и античный театр, городские бани и акведук, агора и широкая главная улица с аркой в честь римского императора Адриана — постройки датированы 7 веком до н. э.
Тахталы
По канатной дороге мы поднимемся на гору Тахталы, высота — 2365 метров над уровнем моря. У подножия растут уникальные хвойные леса. А с вершины открывается прекрасный панорамный вид на горы, Средиземное море и окрестности Кемера.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле
- Если захотите — в Фазелисе можно будет искупаться на одном из лучших пляжей этой части побережья
Дополнительные расходы
- Вход в Фазелис: $12 за чел., дети до 8 лет бесплатно
- Поездка на фуникулере: взрослый — $46 $, детский 3–11 — $32, дети до 2 лет бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Кемере или Антальи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шевки — ваш гид в Кемере
Провёл экскурсии для 74 туристов
Здравствуйте, уважаемые любители путешествий! Меня зовут Шевки, я являюсь лицензированным гидом-историком с 18-летним опытом. Организую и провожу индивидуальные экскурсии и рад приветствовать вас в своих турах. Анталия привлекательна не только
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
17 сен 2025
Прекрасная поездка, отличная экскурсия. Шевки, наш гид, умный, эрудированный, с чувством юмора, отличный экскурсовод и великолепный собеседник. Сама экскурсия интересная, рассказ о городе очень познавательный. Ну, а на горе открываются
Р
Роман
19 авг 2025
Удобный формат и небольшая продолжительность экскурсии делает её подходящей для тех, кто не готов к длительным переездам и продолжительным пешим прогулкам. Формат действительно индивидуальный, гид учтет все ваши пожелания и
Марина
15 авг 2025
Спустя 2 дня после экскурсии делюсь впечатлениями. Выбрали экскурсию, который предложил Шевки по причине удачного для нас сочетания: осмотра города Фазелиса, который был интересен мне, и проезда по канатке, которая
Дания
13 авг 2025
Ездили с двумя детьми 11 и 14 лет. Поездка была увлекательной и абсолютно не утомительной. В оптимальной пропорции красоты природы и вовлечение в историю. Гид Шевки прекрасно говорит по-русски, пунктуален, очень приятен в общении, делится множеством интересных исторических фактов. Рекомендую!
Дмитрий
9 авг 2025
Только что вернулись с экскурсии и с уверенностью могу сказать, что это было очень познавательно и красиво. Наша мини-группа состояла из 4-х человек, одним из которых был 11-летний сын и
И
Игорь
8 авг 2025
Именно такой формат короткой экскурсии с индивидуальным подходом я здесь и искал. Спасибо тактичному Шевки за замечательную и познавательную поездку. Очень рекомендую.
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии из Кемера
Индивидуальная
до 4 чел.
Перге, Аспендос и водопад Куршунлу
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в однодневной экскурсии из Кемера. Уникальная возможность увидеть наследие древности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€345 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Кемера: Олимпос, Фаселис и огни Янарташа
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в прошлое, наслаждаясь красотами древних городов и тайнами горы Янарташ
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе: приключение в Кемере
Поднимитесь на гору Тахталы на фуникулёре, исследуйте Ликийскую тропу и насладитесь обедом в деревенском ресторане
Начало: У вашего отеля в Кемере
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.