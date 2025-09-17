Мои заказы

Античный город Фазелис и фуникулёр на гору Тахталы: поездка из Кемера или Антальи

Прикоснуться к руинам и подняться к облакам
В первой части поездки — погружение в историю. Вы погуляете по древнему городу среди соснового бора, поймёте, как текла жизнь в античные времена. А во второй части — наслаждение природой. Вы подниметесь на вершину Тахталыдага и полюбуетесь панорамами Таврских гор и Средиземного моря.
5
6 отзывов
Описание экскурсии

Фазелис

Среди великолепной природы — остатки древних храмов и крепостей, акрополь и античный театр, городские бани и акведук, агора и широкая главная улица с аркой в честь римского императора Адриана — постройки датированы 7 веком до н. э.

Тахталы

По канатной дороге мы поднимемся на гору Тахталы, высота — 2365 метров над уровнем моря. У подножия растут уникальные хвойные леса. А с вершины открывается прекрасный панорамный вид на горы, Средиземное море и окрестности Кемера.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле
  • Если захотите — в Фазелисе можно будет искупаться на одном из лучших пляжей этой части побережья

Дополнительные расходы

  • Вход в Фазелис: $12 за чел., дети до 8 лет бесплатно
  • Поездка на фуникулере: взрослый — $46 $, детский 3–11 — $32, дети до 2 лет бесплатно

Шевки
Шевки — ваш гид в Кемере
Провёл экскурсии для 74 туристов
Здравствуйте, уважаемые любители путешествий! Меня зовут Шевки, я являюсь лицензированным гидом-историком с 18-летним опытом. Организую и провожу индивидуальные экскурсии и рад приветствовать вас в своих турах. Анталия привлекательна не только
читать дальше

теплыми морями, великолепными пляжами и красивыми горами, но и большим количеством архитектурных памятников древних цивилизаций. С радостью готов поделиться своими знаниями и любовью к городу и региону со всеми желающими и сделать ваш отдых впечатляющим и незабываемым!

А
Александр
17 сен 2025
Прекрасная поездка, отличная экскурсия. Шевки, наш гид, умный, эрудированный, с чувством юмора, отличный экскурсовод и великолепный собеседник. Сама экскурсия интересная, рассказ о городе очень познавательный. Ну, а на горе открываются
восхитительные виды, которые стоит увидеть. Четыре часа пролетели незаметно. И еще. Как у всех туристов, у нас были только крупные купюры, для оплаты экскурсии, но для Шевки это не проблема, сдача была
(причем в любой валюте). Так что еще один плюс в выборе этой экскурсии

Р
Роман
19 авг 2025
Удобный формат и небольшая продолжительность экскурсии делает её подходящей для тех, кто не готов к длительным переездам и продолжительным пешим прогулкам. Формат действительно индивидуальный, гид учтет все ваши пожелания и
поможет советом.
Шевки прекрасно говорит на русском языке, он опытный, знающий и интересный рассказчик. Благодарим его за предоставленную возможность прикоснуться к античной истории здешних мест и полюбоваться красотами Таврских гор и Анатолийского побережья!

Марина
Марина
15 авг 2025
Спустя 2 дня после экскурсии делюсь впечатлениями. Выбрали экскурсию, который предложил Шевки по причине удачного для нас сочетания: осмотра города Фазелиса, который был интересен мне, и проезда по канатке, которая
заинтересовала сына. Два в одном. Но мы хотели увидеть закат на верхней станции канатки. В этом случае билет на канатку дороже, поскольку входит ужин + живая музыка.
И Шевки под нас перестроил программу, забрал в 15.00 в отеле, далее осмотр Фазелиса, купание там же на пляже. И сбросив усталость после купания, мы прибыли на канатку.
Шевки прекрасный гид, интересный собеседник, профессионал.
Развалины Фазелиса находятся немного в тени ливанских кедров, но все равно жарко было. На меня произвел впечатление: сохранившаяся мозаика на полу в термах, широкая центральная улица, остатки ворот Адриана, театр греко-римский.
Пляж Фазелиса темный песок, мелководье для детей, есть переодевалки, душ. Но все достаточно местечковое, по-простому. Для того, чтобы освежиться - подойдет.
Канатная дорога поднимается на самую высокую гору Тахталы. Вид сверху на ближайшие окрестности Кемера, и особая красота Таврских гор, кедров, которые можно рассмотреть из кабины канатки.
Закат неповторим, удивителен, но для меня сами горы восхитительны. Ужин - курица или рыба - вкусно, но ничего особого. Напитки оплачиваются отдельно.
Шевки погрузил нас в историю, но без напряга, сопровождал на канатку, посоветовал пропустить большие группы вперед дабы спокойно рассмотреть окрестности во время подъема (вместимость кабинки 80 человек - при ее полной загрузке конечно сложновато).
В общем, от души рекомендую. Неравнодушный, понимает уровень требований клиентов, спокойный и дружелюбный.

Дания
Дания
13 авг 2025
Ездили с двумя детьми 11 и 14 лет. Поездка была увлекательной и абсолютно не утомительной. В оптимальной пропорции красоты природы и вовлечение в историю. Гид Шевки прекрасно говорит по-русски, пунктуален, очень приятен в общении, делится множеством интересных исторических фактов. Рекомендую!
Дмитрий
Дмитрий
9 авг 2025
Только что вернулись с экскурсии и с уверенностью могу сказать, что это было очень познавательно и красиво. Наша мини-группа состояла из 4-х человек, одним из которых был 11-летний сын и
3-х взрослых. Шевки очень ответственно и профессионально подошел как самому маршруту так и к материалу, что бы было интересно всем (виден многолетний опыт в данной области). Итак, мы посетили руины античного города Фаселис и благодаря знаниям Шевки нам удалось погрузится в его многовековую историю расцвета и упадка, прошли по его улицам, посетили бани, рынок амфитеатр (на котором, кстати, проводились даже гладиаторские бои) и гавани. Благодаря большому количеству растительности даже сильная жара на экскурсии переносится приемлемо (в отличии, например, от Иераполиса, развалины которого находятся преимущественно на открытой местности). Шевки учел наше желание искупаться и мы смогли ощутить местный колорит и непохожесть пляжа Фаселиса на наш отельный. Душ, кабинка для переодевания и туалет есть, но они весьма спартанские. Далее наш маршрут лежал к подножию Таврских гор. По дороге на станцию фуникулера Шевки рассказывал нам о национальных парках, о местном анатолийском регионе. На высоте порядка 730м расположилась станция подъема на гору Тахтали. Припарковались, купили билеты и ожидали кабинки. Сама кабинка-это почти автобус на 80 человек, ходит каждые 15 минут и сам подъем занимает порядка 10 минут. На высоте 2365м вас ожидает живописный вид на анатолийское побережье, а Шевки с большим удовольствием вам расскажет об истории Татарского Олимпуса. Мы очень довольны и рекомендуем всем экскурсию у Шевки.

И
Игорь
8 авг 2025
Именно такой формат короткой экскурсии с индивидуальным подходом я здесь и искал. Спасибо тактичному Шевки за замечательную и познавательную поездку. Очень рекомендую.
Все экскурсии в Кемере