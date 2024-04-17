1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие из Кемера: Олимпос, Фаселис и огни Янарташа
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в прошлое, наслаждаясь красотами древних городов и тайнами горы Янарташ
«Античный город Олимпос: загадки древности»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Канатная дорога Олимпос: незабываемое путешествие на вершину горы Тахталы
Вас ждет увлекательное путешествие на канатной дороге Олимпос, где вы сможете насладиться потрясающими видами и вкусным обедом в уютном ресторанчике
Начало: Ваш отель, Кемер
«Канатная дорога Олимпос соответствует европейским критериям CEN Канатная дорога Олимпос расположен в центре прибрежного национального парка Бейдаглары»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Групповая
6 часов
Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
Погрузитесь в мифологию и природу Кемера на джип-сафари, посетив Олимпос и огни Химеры. Уникальные пейзажи и древние легенды ждут вас
Начало: Кемер
«Экскурсия Джип Сафари Олимпос и Огни Химера Джип Сафари Олимпос и Огни Химера переносит наших участников в самые мистические и мифологические места Анталии»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от $35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья17 апреля 2024Экскурсия отличная, по красивым дорогам отвез замечательный шофер на все локации. Пляж Чиралы - это вау 🤩 входной билет в
- TTtradost29 марта 2024Крутая получилась экскурсия, покатились с ветерком, успели все, что заложено в программе. Ресторан на горной реке нас вообще покорил. Рекомендую 😍
- ИИнна21 ноября 2023Хочу поблагодарить гида Тургая за профессиональную подачу информации, за отличную организацию экскурсии, на которой у нас была возможность прикоснуться к
- ППолина20 октября 2023Экскурсия понравилась, Химера топ, хотя подниматься на гору было не просто. Гида не было, так же мы не смогли попасть в город Олимпос т к за вход надо платить именно в лирах.
- ВВадим15 августа 2023Отличная экскурсия. Виды с горы просто великолепные.
- ЕЕлена14 сентября 2022Благодарю 🙏 Всё понравилось. Организация отличная. Забрали во время, места показали - шикарные ❤😍
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Олимпос»
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