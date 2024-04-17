Экскурсии в Олимпос из Кемера

Найдено 3 экскурсии в категории «Олимпос» в Кемере, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Кемера - на гору Янарташ
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Путешествие из Кемера: Олимпос, Фаселис и огни Янарташа
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в прошлое, наслаждаясь красотами древних городов и тайнами горы Янарташ
«Античный город Олимпос: загадки древности»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
320 за всё до 4 чел.
Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
11 отзывов
Канатная дорога Олимпос: незабываемое путешествие на вершину горы Тахталы
Вас ждет увлекательное путешествие на канатной дороге Олимпос, где вы сможете насладиться потрясающими видами и вкусным обедом в уютном ресторанчике
Начало: Ваш отель, Кемер
«Канатная дорога Олимпос соответствует европейским критериям CEN Канатная дорога Олимпос расположен в центре прибрежного национального парка Бейдаглары»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
29 отзывов
Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
Погрузитесь в мифологию и природу Кемера на джип-сафари, посетив Олимпос и огни Химеры. Уникальные пейзажи и древние легенды ждут вас
Начало: Кемер
«Экскурсия Джип Сафари Олимпос и Огни Химера Джип Сафари Олимпос и Огни Химера переносит наших участников в самые мистические и мифологические места Анталии»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от $35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    17 апреля 2024
    Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
    Экскурсия отличная, по красивым дорогам отвез замечательный шофер на все локации. Пляж Чиралы - это вау 🤩 входной билет в
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    Олимпос очень дорогой, с нас взяли 700 лир на двоих. Но мы все равно остались довольны, потому что развалины живописные. Ну и гора Химера в сумерках - завораживает.

  • T
    Ttradost
    29 марта 2024
    Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
    Крутая получилась экскурсия, покатились с ветерком, успели все, что заложено в программе. Ресторан на горной реке нас вообще покорил. Рекомендую 😍
  • И
    Инна
    21 ноября 2023
    Из Кемера - на гору Янарташ
    Хочу поблагодарить гида Тургая за профессиональную подачу информации, за отличную организацию экскурсии, на которой у нас была возможность прикоснуться к
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    античной истории (город Фаселис), покупаться, пообедать (очень вкусно!!!) у горной речки, пройти небольшой кусочек Ликийской тропы, чтобы подняться на гору Янарташ и увидеть огни Химеры, и там же увидеть чудом сохранившиеся фрески античного храма. В качестве рекомендации: обувь должна быть удобной с хорошим протектором, так как подъём местами крутой и камни могут быть скользкими.

    Хочу поблагодарить гида Тургая за профессиональную подачу информации, за отличную организацию экскурсии, на которой у насХочу поблагодарить гида Тургая за профессиональную подачу информации, за отличную организацию экскурсии, на которой у насХочу поблагодарить гида Тургая за профессиональную подачу информации, за отличную организацию экскурсии, на которой у нас
  • П
    Полина
    20 октября 2023
    Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
    Экскурсия понравилась, Химера топ, хотя подниматься на гору было не просто. Гида не было, так же мы не смогли попасть в город Олимпос т к за вход надо платить именно в лирах.
  • В
    Вадим
    15 августа 2023
    Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера
    Отличная экскурсия. Виды с горы просто великолепные.
  • Е
    Елена
    14 сентября 2022
    Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера
    Благодарю 🙏 Всё понравилось. Организация отличная. Забрали во время, места показали - шикарные ❤😍

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Олимпос»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Старый город
  4. Олимпос
  5. Демре
  6. Мира
  7. Лавандовые поля
  8. Иераполис
  9. Калеичи
  10. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
Сейчас в Кемере в категории "Олимпос" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 320. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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