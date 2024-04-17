Олимпос очень дорогой, с нас взяли 700 лир на двоих. Но мы все равно остались довольны, потому что развалины живописные. Ну и гора Химера в сумерках - завораживает.

Крутая получилась экскурсия, покатились с ветерком, успели все, что заложено в программе. Ресторан на горной реке нас вообще покорил. Рекомендую 😍

Хочу поблагодарить гида Тургая за профессиональную подачу информации, за отличную организацию экскурсии, на которой у нас была возможность прикоснуться к

античной истории (город Фаселис), покупаться, пообедать (очень вкусно!!!) у горной речки, пройти небольшой кусочек Ликийской тропы, чтобы подняться на гору Янарташ и увидеть огни Химеры, и там же увидеть чудом сохранившиеся фрески античного храма. В качестве рекомендации: обувь должна быть удобной с хорошим протектором, так как подъём местами крутой и камни могут быть скользкими.

П Полина

Экскурсия понравилась, Химера топ, хотя подниматься на гору было не просто. Гида не было, так же мы не смогли попасть в город Олимпос т к за вход надо платить именно в лирах.