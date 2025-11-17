Живописные локации Тур начнется с удобного трансфера, который заберет вас прямо из вашего отеля в Кемере. Затем вы отправитесь в увлекательное путешествие к каньону Тазы, наслаждаясь живописными видами турецкой природы в пути, где наши гиды будут Вас сопровождать и добавлять красок в этот прекрасный день. Приключение с адреналином! После Тазы каньона, Вас встретят опытные инструкторы и предоставят вам все необходимое снаряжение для рафтинга. Затем вы сможете отправиться в увлекательное приключение по бурлящим водам. Рафтинг подарит вам адреналин и веселье, когда вы будете преодолевать пороги в сопровождении профессиональных инструкторов. Это отличная возможность провести время на свежем воздухе и насладиться красотой турецкой природы. После завершения рафтинга вас ждет вкусный обед, чтобы восполнить запасы энергии после активного дня. После обеда вы отправитесь в Из Кемерa, полностью удовлетворенные этим увлекательным приключением. Важная информация:

Одевайтесь в удобную одежду, которую не жалко испачкать и намочить, возьмите с собой сменную одежду и обувь, полотенце и защиту от солнца.