Каньон Тазы – удивительное место, которое вы обязательно захотите посетить во время вашего пребывания в Кемере.
Чтобы сделать ваше приключение более захватывающим, мы предлагаем вам участие в туре по рафтингу в каньоне с трансфером из Кемерa.
Чтобы сделать ваше приключение более захватывающим, мы предлагаем вам участие в туре по рафтингу в каньоне с трансфером из Кемерa.
Описание водной прогулки
Живописные локации Тур начнется с удобного трансфера, который заберет вас прямо из вашего отеля в Кемере. Затем вы отправитесь в увлекательное путешествие к каньону Тазы, наслаждаясь живописными видами турецкой природы в пути, где наши гиды будут Вас сопровождать и добавлять красок в этот прекрасный день. Приключение с адреналином! После Тазы каньона, Вас встретят опытные инструкторы и предоставят вам все необходимое снаряжение для рафтинга. Затем вы сможете отправиться в увлекательное приключение по бурлящим водам. Рафтинг подарит вам адреналин и веселье, когда вы будете преодолевать пороги в сопровождении профессиональных инструкторов. Это отличная возможность провести время на свежем воздухе и насладиться красотой турецкой природы. После завершения рафтинга вас ждет вкусный обед, чтобы восполнить запасы энергии после активного дня. После обеда вы отправитесь в Из Кемерa, полностью удовлетворенные этим увлекательным приключением. Важная информация:
Одевайтесь в удобную одежду, которую не жалко испачкать и намочить, возьмите с собой сменную одежду и обувь, полотенце и защиту от солнца.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Тазы
- Каньон Кёпрюлю
- Горная река Кёпрючай
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Услуги гида и инструктора
- Снаряжение для рафтинга и справ по реке
- Обед
- Страховка
Что не входит в цену
- Hапитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Одевайтесь в удобную одежду
- Которую не жалко испачкать и намочить
- Возьмите с собой сменную одежду и обувь
- Полотенце и защиту от солнца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии из Кемера
Водная прогулка
Активная поездка из Кемера в каньон Тазы: по воде, воздуху и бездорожью
Рафтинг, зиплайн, багги и древняя история - в одном маршруте
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
€56 за человека
Водная прогулка
Каньон Тазы на джипах и рафтинг в Каньоне Кепрюлю из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 7:15
19 ноя в 07:30
21 ноя в 07:30
$37 за человека
Водная прогулка
Расписание: Зимний сезон только во вторник, четверг и воскресенье.
Завтра в 07:30
18 ноя в 07:30
$37 за человека