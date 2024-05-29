Каньон Тазы – экскурсии в Кемере

Найдено 4 экскурсии в категории «Каньон Тазы» в Кемере, цены от €33, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
12 часов
17 отзывов
Рафтинг и джипинг по каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера
Впечатляющее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы с рафтингом и джипингом ждет вас в Кемере
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4036 за человека
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
За один день в нацпарке «Каньон Кепрюлю» вы сможете насладиться рафтингом, поездкой по каньону Тазы и багги-сафари. Включены трансфер и обед
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
56 за человека
Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
3 отзыва
Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
Увидеть античные руины, каменных исполинов возрастом 65 миллионов лет и гордых обитателей каньона
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 07:30
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
33 за человека
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Кемера
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Кемера
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Х
    Хомякова
    29 мая 2024
    Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
    Прекрасная видовая поездка по невероятно красивым местам. Единственная претензия - к обеду на базе, уж слишком он был скудным. Два
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    вида салата (один из них - капуста), два гарнира и один крохотный куриный шашлычок на шпажке. Второй шашлычок никому не дали. А саму поездку рекомендую, очень поравилось

  • М
    Марина
    28 мая 2024
    Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
    Красивая природа! Крутой водитель, сопровождающий на каньонах. Респект! Жаль,что не хватило времени на короткую пешую прогулку вдоль реки.
  • Е
    Елена
    13 марта 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Весело! Я бы еще сплавилась.
  • С
    СВЕТЛАНА
    2 декабря 2023
    Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
    Здравствуйте! Хочу оставить отзыв об экскурсии: Суперкомбо. Ездила с дочерью 24 октября 23г. из Кемера. Забирали нас рано в 6:45
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    на микроавтобусе. По пути забирали ещё туристов, причем были иностранцы. Зато на Каньон приехали одни из первых, смогли сделать красивые фотографии, снять ролики. Красота каньона Тазы, конечно, впечатляет. Потом нас покормили обедом: шашлык из курицы, салаты, гарнир, яблоки. Напитки платные, мы брали с собой воду. Прокатились на зиплайн, он забавный, больше для детей. Следующим пунктом был сплав по реке. Было уже не так жарко, поэтому мы взяли в аренду гидрокостюмы. С собой мы привезли коралки, в них было удобно. Нас, туристов посадили на 2 лодки и мы поплыли. Было весело, азартно, соревновались лодками, на порогах покрикивали от эмоций. Доплыли до места высадки и нас посадили на багги. Погоняли по дороге в лесу,по устью почти высохшей реки, было здорово. Потом вернусь к лодкам и поплыли к месту высадки. Все время нас сопровождали инструкторы, ребята из бывших республик СССР. Поэтому проблем с общением не было. В общем остались очень довольны экскурсией Суперкомбо, не смотря на ранний выезд и позднее возвращение. Учитывайте это, если едите из Кемера. Почему выбрала Трипстер: 1. Все официально 2. Аванс я оплатила по карте в рублях, остаток на месте 2. В отели предлагают дороже и не такой набор активностей 3. За территорией отеля предлагали такие же экскурсии, только квадрациклах, мы хотели именно багги и за практически такие же деньги и очень навязчиво. 4. Инструкторы русскоговорящие 5. Организатор от Трипстер Татьяна отвечала на все мои вопросы каждый раз, когда я писала в чат.

  • М
    Марина
    27 сентября 2023
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Все было супер! Впечатлений море!
    Все было супер! Впечатлений море!
  • V
    Vladimir
    31 июля 2023
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Добрый день, читатель. Делюсь своей информацией об данной экскурсии. В целом дорого из Кемера до места- в норме (не так далеко прям).
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    Я уехал из отеля в 07:30 и вернулся в 19:30 где-то. Первое с чем я столкнулся и не особо понравилось, это организация на месте привоза. Начали собирать всех для оплаты второй части. Это было максимально долго(ушло около 40-50 минут) на все, так как гид отвлекался на другие группы, которые приезжали. Далее обувь, если будите покупать там кораллки, то они стоят 10€, а не 6€. До лодок вас будут везти по реке немного и делать фото вас(это займет время). Так же учитывайте, река горная, ее температура 10-12 градусов. Дополнительное питание на спуску будет, стоит 3€, напитки 3€, пиво 5€. Сам спуск для новичка - отличный. Вид на каньен потрясный, фото так не передаст.

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Каньон Тазы»

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  1. По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
  2. Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
  3. Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
  4. Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Кемера
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Старый город
  4. Олимпос
  5. Демре
  6. Мира
  7. Лавандовые поля
  8. Иераполис
  9. Калеичи
  10. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
Сейчас в Кемере в категории "Каньон Тазы" можно забронировать 4 экскурсии от 33 до 350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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