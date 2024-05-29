1 чел.
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скидка
10%
Групповая
12 часов
Рафтинг и джипинг по каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера
Впечатляющее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы с рафтингом и джипингом ждет вас в Кемере
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
40€36 за человека
Групповая
9 часов
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
За один день в нацпарке «Каньон Кепрюлю» вы сможете насладиться рафтингом, поездкой по каньону Тазы и багги-сафари. Включены трансфер и обед
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
€56 за человека
Групповая
6 часов
Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
Увидеть античные руины, каменных исполинов возрастом 65 миллионов лет и гордых обитателей каньона
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 07:30
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
€33 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Кемера
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ХХомякова29 мая 2024Прекрасная видовая поездка по невероятно красивым местам. Единственная претензия - к обеду на базе, уж слишком он был скудным. Два
- ММарина28 мая 2024Красивая природа! Крутой водитель, сопровождающий на каньонах. Респект! Жаль,что не хватило времени на короткую пешую прогулку вдоль реки.
- ЕЕлена13 марта 2024Весело! Я бы еще сплавилась.
- ССВЕТЛАНА2 декабря 2023Здравствуйте! Хочу оставить отзыв об экскурсии: Суперкомбо. Ездила с дочерью 24 октября 23г. из Кемера. Забирали нас рано в 6:45
- ММарина27 сентября 2023Все было супер! Впечатлений море!
- VVladimir31 июля 2023Добрый день, читатель. Делюсь своей информацией об данной экскурсии. В целом дорого из Кемера до места- в норме (не так далеко прям).
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Каньон Тазы»
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