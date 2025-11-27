Яркий тур «5 в 1» — живописный Тазы каньон, захватывающий рафтинг, катание на багги, джиппинг и зиплайн в подарок. Проведите день на природе с драйвом, приключениями и потрясающими видами Таврических гор.
Описание водной прогулкиЖивописная дорога к приключениям Ваш день начнётся с утреннего трансфера из отеля на комфортабельном автобусе с кондиционером. Дорога пройдёт среди панорамных пейзажей Таврических гор и побережья Анталии, создавая атмосферу предвкушения. На базе вас встретят опытные инструктора, проведут подробный инструктаж по рафтингу и выдадут необходимое снаряжение — жилет, каску и весло. Рафтинг, зиплайн и обед на природе Вас ждёт сплав по реке Кёпрючай — пороги, брызги и командный дух гарантируют незабываемые эмоции. После сплава все желающие смогут прокатиться на зиплайне, ощутив ветер навстречу и захватывающий полёт над рекой. Для восстановления сил — обед на свежем воздухе: куриный шашлык, свежий салат и булгур. Багги-сафари и панорама Тазы каньона После обеда начнётся путешествие на багги по горным дорогам. Вы можете управлять транспортом самостоятельно или выбрать семейный багги для поездки с детьми. Завершением дня станет подъем к вершине Тазы каньона — одному из самых впечатляющих видов Турции, который невозможно забыть. После фотосессии и отдыха среди горных пейзажей вы отправитесь в обратный путь к своему отелю. Важная информация:
- Возьмите с собой сменную одежду, купальник, полотенце.
- Если есть аквашуз — возьмите его, при необходимости можно купить на месте.
- Не забудьте деньги и воду.
- Для поездки на багги можно взять платок и солнечные очки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тазы Каньон
- Река Кепрючай
- Римский Мост
Что включено
- Трансфер от вашего отеля и обратно
- Рафтинг
- Обед
- Катание на багги
- Катание на зиплайне
- Трансфер в Тазы каньон
- Услуги инструктора и сопровождение
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
- Фото и видео с рафтинга
- Гидрокостюм
- Аквашуз
Где начинаем и завершаем?
Начало: Около вашего отеля
Завершение: Около вашего отеля. После экскурсии мы довезем вас до вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
