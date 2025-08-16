Национальный парк Кёпрюлю Каньон предлагает посетителям множество возможностей для активного отдыха, благодаря своему природному богатству.
Получите массу новых впечатлений от сплава по горной реке и сафари на багги и джипах, а в перерыве освойте зиплайн.
Получите массу новых впечатлений от сплава по горной реке и сафари на багги и джипах, а в перерыве освойте зиплайн.
Описание экскурсии
Вас ждет насыщенная программа, которая включает в себя рафтинг, джип-сафари и сафари на багги, а также зиплайн высотой 50 метров и длиной 700 метров. Вы получите уникальную возможность провести целый день в горах на свежем воздухе, познакомиться с красотами природы и сделать свой отдых незабываемым.
Что вас ждет
По прибытию на основную базу вас ждет инструктаж и получение экипировки, после чего мы отправимся на джипах на паркур для сафари на багги. Это будет поездка по бездорожью, полная азарта и адреналина. Ее продолжительность составит 30 минут. Далее на внедорожниках Land Rover, которым управляет наш шофер, вы сполна сможете насладиться поездкой, а также сделать фото и видео. Драйв продолжительностью 40 минут завершится в Малом каньоне на старте рафтинга. После пыльной поездки на багги и джипах, рафтинг в ледяных водах Кёпрючай особенно приятен. Нас ждут трасса в 12 км. и пороги 1-2 уровня сложности. Также вы По катаетесь на зиплайн. Важная информация:•возьмите с собой удобную одежду и обувь, подходящую для рафтинга, купальные принадлежности, сменную одежду, солнцезащитный крем, бандану и очки (для багги);
в стоимость экскурсии не включены гидрокостюм (возможна аренда на месте) и обувь для рафтинга (возможна покупка на месте). Важная информация: Уважаемые туристы, пожалуйста, обратите внимание, что регион Кемер находится на значительном расстоянии от места проведения экскурсии в Каньоне. В связи с этим трансфер начинается рано, примерно в 7:00 утра, а возвращение в отель ожидается не раньше 20:30. Время проведённое в дороге зависит конкретно от каждого отеля, но ориентировочно 3 – 4 часа. Благодарим за понимание и желаем вам незабываемого путешествия!
Среда и пятница в 7:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Кёпрюлю Каньон
- Горная река Кёпрючай
Что включено
- Страховка
- Трансфер отель-база-отель
- Рафтинг на ботах (10-местные) и каяках (2-местные) и экипировка для рафтинга (каска, жилет)
- Зиплайн 50 м х 700 м
- Сафари на 10-местных внедорожниках Land Rover
- Сафари на багги
- Обед.
Что не входит в цену
- Напитки
- Гидрокостюм (возможна аренда на месте)
- Обувь для рафтинга (возможна покупка на месте)
- Фото и видео
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда и пятница в 7:15
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Уважаемые туристы
- Пожалуйста
- Обратите внимание
- Что регион Кемер находится на значительном расстоянии от места проведения экскурсии в Каньоне. В связи с этим трансфер начинается рано
- Примерно в 7:00 утра
- А возвращение в отель ожидается не раньше 20:30. Время проведённое в дороге зависит конкретно от каждого отеля
- Но ориентировочно 3 - 4 часа. Благодарим за понимание и желаем вам незабываемого путешествия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
В 7:30 нас забрали с отеля, до базы добирались часа 2 пока собирали людей с отелей, да и сама база находится за Анталией. Была промежуточная остановка минут на 40 на
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С
От этой экскурсии мы ожидали драйва, и мы его получили. Речка и рафтинг - это самый яркий и ожидаемый этап экскурсии. Известный факт, что на речке летом нет серьезных порогов,
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К
Это просто пушка. Море впечатлений. Теперь есть ощущение что отпуск прошел не просто так.
Зиплайн я очень хотела, но он оказался не очень экстремальным и быстрым как думала. Самые яркие впечатления
Зиплайн я очень хотела, но он оказался не очень экстремальным и быстрым как думала. Самые яркие впечатления
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M
К агентству вопросов нет, свою работу делают четко и оперативно. Но организация самого крейзи рафтинга ожидает желать лучшего. Очень сумбурно и долго разбивают по группам, очень долго организовывают багги. Итог
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Н
На экскурсию ездила моя дочь, 15 лет. Вернулась в полном восторге. Было очень весело и драйвово, и самое главное безопасно без лишних экстримов. Очень понравился рафтинг, она была на нем первый раз. Теперь просится ещё. Сама организация тоже понравилась, увезли и привезли в отель в заявленное время.
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М
Рафтинг бомба, это того стоит 5* Зиплайн - классно но мало)
Джипы - норм Багги - пойдет, шаг влево шаг вправо расстрел), не то что я ожидал), в целом стоит воспользоваться чисто из-за рафтинга, это очень круто, единственное утомила дорога, которая заняла больше 4х часов из Кемера
Джипы - норм Багги - пойдет, шаг влево шаг вправо расстрел), не то что я ожидал), в целом стоит воспользоваться чисто из-за рафтинга, это очень круто, единственное утомила дорога, которая заняла больше 4х часов из Кемера
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