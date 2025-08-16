Вас ждет насыщенная программа, которая включает в себя рафтинг, джип-сафари и сафари на багги, а также зиплайн высотой 50 метров и длиной 700 метров. Вы получите уникальную возможность провести целый день в горах на свежем воздухе, познакомиться с красотами природы и сделать свой отдых незабываемым.

Что вас ждет

По прибытию на основную базу вас ждет инструктаж и получение экипировки, после чего мы отправимся на джипах на паркур для сафари на багги. Это будет поездка по бездорожью, полная азарта и адреналина. Ее продолжительность составит 30 минут. Далее на внедорожниках Land Rover, которым управляет наш шофер, вы сполна сможете насладиться поездкой, а также сделать фото и видео. Драйв продолжительностью 40 минут завершится в Малом каньоне на старте рафтинга. После пыльной поездки на багги и джипах, рафтинг в ледяных водах Кёпрючай особенно приятен. Нас ждут трасса в 12 км. и пороги 1-2 уровня сложности. Также вы По катаетесь на зиплайн. Важная информация:•возьмите с собой удобную одежду и обувь, подходящую для рафтинга, купальные принадлежности, сменную одежду, солнцезащитный крем, бандану и очки (для багги);

в стоимость экскурсии не включены гидрокостюм (возможна аренда на месте) и обувь для рафтинга (возможна покупка на месте). Важная информация: Уважаемые туристы, пожалуйста, обратите внимание, что регион Кемер находится на значительном расстоянии от места проведения экскурсии в Каньоне. В связи с этим трансфер начинается рано, примерно в 7:00 утра, а возвращение в отель ожидается не раньше 20:30. Время проведённое в дороге зависит конкретно от каждого отеля, но ориентировочно 3 – 4 часа. Благодарим за понимание и желаем вам незабываемого путешествия!