Сумасшедшее комбо: Рафтинг, джип, багги, зиплайн

Сумасшедшее комбо

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Ответы на вопросы
Национальный парк Кёпрюлю Каньон предлагает посетителям множество возможностей для активного отдыха, благодаря своему природному богатству.

Получите массу новых впечатлений от сплава по горной реке и сафари на багги и джипах, а в перерыве освойте зиплайн.
Сумасшедшее комбо: Рафтинг, джип, багги, зиплайн
Сумасшедшее комбо: Рафтинг, джип, багги, зиплайн
Сумасшедшее комбо: Рафтинг, джип, багги, зиплайн
Сумасшедшее комбо: Рафтинг, джип, багги, зиплайн
Сумасшедшее комбо: Рафтинг, джип, багги, зиплайн
Сумасшедшее комбо: Рафтинг, джип, багги, зиплайн
Ближайшие даты:
18
апр
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даты

Что вас ожидает:

  • Национальный парк Кёпрюлю Каньон
  • Римские мосты Олук и Бюгрюм
  • Горная река Кёпрючай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаем вас в сумасшедший тур 4 в 1 в Национальный парк Кёпрюлю Каньон! Вас ждет насыщенная программа, которая включает в себя рафтинг, джип-сафари и сафари на багги, а также зиплайн высотой 50 метров и длиной 700 метров. Вы получите уникальную возможность провести целый день в горах на свежем воздухе, познакомиться с красотами природы и сделать свой отдых незабываемым.
Что вас ждетПо прибытию на основную базу вас ждет инструктаж и получение экипировки, после чего мы отправимся на паркур для сафари на багги. Это будет поездка по бездорожью, полная азарта и адреналина. Ее продолжительность составит 40 минут.
Продолжит экскурсию сафари на внедорожниках. Джипом Land Rover управляет наш шофер, а вы сполна сможете насладиться поездкой, а также сделать фото и видео. Драйв продолжительностью 45 минут завершится в Малом каньоне на старте рафтинга. После пыльной поездки на багги и джипах, рафтинг в ледяных водах Кёпрючай особенно приятен. Нас ждут трасса в 10 км. и пороги 1-2 уровня сложности. Также вы сможете испробовать зиплайн.
Важная информация:•возьмите с собой удобную одежду и обувь, подходящую для рафтинга, купальные принадлежности, сменную одежду, солнцезащитный крем, бандану и очки (для багги);
в стоимость экскурсии не включены гидрокостюм (возможна аренда на месте) и обувь для рафтинга (возможна покупка на месте).

С 01/11 по 31/05: Вт-Пт. С 01/06 по 31/10: ЕЖЕДНЕВНО

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка
  • Трансфер отель-база-отель
  • Рафтинг на ботах (10-местные) и каяках (2-местные) и экипировка для рафтинга (каска, жилет)
  • Зиплайн 50 м х 700 м
  • Сафари на 10-местных внедорожниках Land Rover
  • Сафари на багги
  • Обед
Что не входит
  • Напитки
  • Гидрокостюм (возможна аренда на месте)
  • Обувь для рафтинга (возможна покупка на месте)
  • Фото и видео
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: С 01/11 по 31/05: Вт-Пт. С 01/06 по 31/10: ЕЖЕДНЕВНО
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем иметь при себе:
  • Удобную одежду и обувь, подходящую для рафтинга
  • Купальник или плавки
  • Полотенце
  • Сменную одежду
  • Солнцезащитный крем
  • Бандану и очки (для багги)
  • Деньги для оплаты экскурсии и дополнительных услуг
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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