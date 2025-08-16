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Сумасшедшее комбо: рафтинг, джип, багги, зиплайн в нацпарке Каньон Кепрюлю

Активный отдых в Кемере: сафари на багги, джипе и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Национальный парк Кёпрюлю Каньон предлагает посетителям множество возможностей для активного отдыха, благодаря своему природному богатству.

Получите массу новых впечатлений от сплава по горной реке и сафари на багги и джипах, а в перерыве освойте зиплайн.
4.1
10 отзывов
Сумасшедшее комбо: рафтинг, джип, багги, зиплайн в нацпарке Каньон Кепрюлю
Сумасшедшее комбо: рафтинг, джип, багги, зиплайн в нацпарке Каньон Кепрюлю
Сумасшедшее комбо: рафтинг, джип, багги, зиплайн в нацпарке Каньон Кепрюлю

Описание экскурсии

Вас ждет насыщенная программа, которая включает в себя рафтинг, джип-сафари и сафари на багги, а также зиплайн высотой 50 метров и длиной 700 метров. Вы получите уникальную возможность провести целый день в горах на свежем воздухе, познакомиться с красотами природы и сделать свой отдых незабываемым.

Что вас ждет

По прибытию на основную базу вас ждет инструктаж и получение экипировки, после чего мы отправимся на джипах на паркур для сафари на багги. Это будет поездка по бездорожью, полная азарта и адреналина. Ее продолжительность составит 30 минут. Далее на внедорожниках Land Rover, которым управляет наш шофер, вы сполна сможете насладиться поездкой, а также сделать фото и видео. Драйв продолжительностью 40 минут завершится в Малом каньоне на старте рафтинга. После пыльной поездки на багги и джипах, рафтинг в ледяных водах Кёпрючай особенно приятен. Нас ждут трасса в 12 км. и пороги 1-2 уровня сложности. Также вы По катаетесь на зиплайн. Важная информация:•возьмите с собой удобную одежду и обувь, подходящую для рафтинга, купальные принадлежности, сменную одежду, солнцезащитный крем, бандану и очки (для багги);
в стоимость экскурсии не включены гидрокостюм (возможна аренда на месте) и обувь для рафтинга (возможна покупка на месте). Важная информация: Уважаемые туристы, пожалуйста, обратите внимание, что регион Кемер находится на значительном расстоянии от места проведения экскурсии в Каньоне. В связи с этим трансфер начинается рано, примерно в 7:00 утра, а возвращение в отель ожидается не раньше 20:30. Время проведённое в дороге зависит конкретно от каждого отеля, но ориентировочно 3 – 4 часа. Благодарим за понимание и желаем вам незабываемого путешествия!

Среда и пятница в 7:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Национальный парк Кёпрюлю Каньон
  • Горная река Кёпрючай
Что включено
  • Страховка
  • Трансфер отель-база-отель
  • Рафтинг на ботах (10-местные) и каяках (2-местные) и экипировка для рафтинга (каска, жилет)
  • Зиплайн 50 м х 700 м
  • Сафари на 10-местных внедорожниках Land Rover
  • Сафари на багги
  • Обед.
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Гидрокостюм (возможна аренда на месте)
  • Обувь для рафтинга (возможна покупка на месте)
  • Фото и видео
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда и пятница в 7:15
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Уважаемые туристы
  • Пожалуйста
  • Обратите внимание
  • Что регион Кемер находится на значительном расстоянии от места проведения экскурсии в Каньоне. В связи с этим трансфер начинается рано
  • Примерно в 7:00 утра
  • А возвращение в отель ожидается не раньше 20:30. Время проведённое в дороге зависит конкретно от каждого отеля
  • Но ориентировочно 3 - 4 часа. Благодарим за понимание и желаем вам незабываемого путешествия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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К
В 7:30 нас забрали с отеля, до базы добирались часа 2 пока собирали людей с отелей, да и сама база находится за Анталией. Была промежуточная остановка минут на 40 на
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туалет и можно перекусить и лучше это сделать, т. к у нас обед был в конце программы часа в 16-17 где-то. О чем мы не подозревали. Рукзаки с сменной одеждой вы тоже увидите только когда вернётесь в точку старта. По этому либо рюкзаки непромокаемые с собой. На багии раздевайтесь до купальника 😅 реально такая пылища жуткая и лужи,будете жутко грязные, но весело. Потом в реке отмоетесь и дальше по развлечениям уже более менее чистые будете.

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С
От этой экскурсии мы ожидали драйва, и мы его получили. Речка и рафтинг - это самый яркий и ожидаемый этап экскурсии. Известный факт, что на речке летом нет серьезных порогов,
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поэтому экстрим здесь самого начального уровня, но это, во-первых, ничуть не портит впечатления, а, во-вторых, даёт возможность спокойно катать детей. Харизматичный гид и освежающая прохлада воды завершают исключительно позитивную картину. Зип-лайн стоит брать, если раньше не катались. Он короткий, поэтому для первых впечатлений - самое то, но для повторных не подойдёт. Джиппинг - водитель очень старался вызвать у пассажиров адреналин, и это у него точно получилось, несколько раз мелькала мысль:"что ты творишь, убьемся ж ведь". Багги, в отзывах читал, что скучно, медленно и строго один за другим. Мне так не показалось. Были участки, когда тапка в пол, были и фонтаны грязи. Да, строго один за одним, но общий темп движения вполне приличный Трасса маловата, по одному месту проезжали по несколько раз, в остальном всё отлично. Из минусов экскурсии я бы отметил отсутствие русскоговорящих гидов на некоторых этапах. Если плохо знаешь английский или вообще не знаешь, это напрягает, тебе что-то пытаются рассказать, проинструктировать, а ты можешь только догадываться о чём речь. У нас был русскоговорящий гид только при встрече и на рафтинге. Общее впечатление - отлично и точно понравится детям.

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К
Это просто пушка. Море впечатлений. Теперь есть ощущение что отпуск прошел не просто так.
Зиплайн я очень хотела, но он оказался не очень экстремальным и быстрым как думала. Самые яркие впечатления
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были от сплава (рафтинг). Покормили вкусно.
Есть доп услуги за отдельную плату (напитки алкогольные и не алкогольные) какие-то там пирожки или типа того, очки для багги и бандана.
Круто прокатили с ветерком по дорожному серпантину.
Застряли на багги (цепь слетела), поэтому нас пересадили на квадроцикл.

В общем, нам по кайфу было.

Из минусов, наверно, только долгая дорога, хотя меня это не особо расстроило я и там поспала нормально.

Если соберетесь на эту авантюру, готовьтесь что будете мокрые после рафтинга. Переодеваться есть где, если что. Обувь лучше надевать что-то типа кроксов, потому что по реке немного придётся пройтись.

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M
К агентству вопросов нет, свою работу делают четко и оперативно. Но организация самого крейзи рафтинга ожидает желать лучшего. Очень сумбурно и долго разбивают по группам, очень долго организовывают багги. Итог
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рафтинг великолепен, долгий сплав, веселые гиды, вода супер чистая и освежающая. Джиппинг ни о чем, с таким же успехом можно на открытом минибасе поехать, багги на троечку, пока стояли минут 20 ждали, надышался всеми выхлопами, едешь как в детском паравозике. Зиплайн даже не стал пробовать, хотя был куплен. Я предпочел это время покупаться в воде.

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Н
На экскурсию ездила моя дочь, 15 лет. Вернулась в полном восторге. Было очень весело и драйвово, и самое главное безопасно без лишних экстримов. Очень понравился рафтинг, она была на нем первый раз. Теперь просится ещё. Сама организация тоже понравилась, увезли и привезли в отель в заявленное время.
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М
Рафтинг бомба, это того стоит 5* Зиплайн - классно но мало)
Джипы - норм Багги - пойдет, шаг влево шаг вправо расстрел), не то что я ожидал), в целом стоит воспользоваться чисто из-за рафтинга, это очень круто, единственное утомила дорога, которая заняла больше 4х часов из Кемера
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