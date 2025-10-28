Водная прогулка на яхте вдоль лазурных берегов Турции - это уникальная возможность посетить очаровательный городок Каш и насладиться отдыхом на пляже Капуташ. Включенные трансфер и обед обеспечат комфортное путешествие.
Купание в кристально чистых водах, солнечные ванны и завораживающие виды на скалистые берега сделают этот день незабываемым. Прекрасный выбор для тех, кто ищет сочетание приключений и релаксации
Купание в кристально чистых водах, солнечные ванны и завораживающие виды на скалистые берега сделают этот день незабываемым. Прекрасный выбор для тех, кто ищет сочетание приключений и релаксации
5 причин купить эту прогулку
- ⛵ Комфортабельная яхта
- 🏖️ Пляж Капуташ
- 🌊 Купание в бухтах
- 🍽️ Обед включен
- 🏙️ Очаровательный Каш
Что можно увидеть
- Каш
- Пляж Капуташ
Описание водной прогулки
Этот день запомнится надолго:
- Каш — очаровательный прибрежный городок, где старинные улочки дышат романтикой, а лазурные бухты манят искупаться в кристально чистой воде. Здесь время замедляется, позволяя вам насладиться каждым моментом.
- Яхтинг по бирюзовым водам — почувствуйте свободу, рассекая волны на комфортабельной яхте! Купание в укромных бухтах, солнечные ванны на палубе и незабываемые виды на скалистые берега — это роскошь, доступная каждому.
Пляж Капуташ — скрытый рай, где бирюзовый водопад стремительно падает прямо в море. Это место завораживает своей природной магией и оставляет ощущение, будто вы попали в сказку. Позвольте себе день настоящего наслаждения, где лазурные воды, золотые пляжи и средиземноморский бриз создадут идеальный побег от повседневности. Готовы окунуться в волшебство? Важная информация:.
Пляж Капуташ — скрытый рай, где бирюзовый водопад стремительно падает прямо в море. Это место завораживает своей природной магией и оставляет ощущение, будто вы попали в сказку. Позвольте себе день настоящего наслаждения, где лазурные воды, золотые пляжи и средиземноморский бриз создадут идеальный побег от повседневности. Готовы окунуться в волшебство? Важная информация:.
• Пляж Капуташ — скрытый рай, где бирюзовый водопад стремительно падает прямо в море. Это место завораживает своей природной магией и оставляет ощущение, будто вы попали в сказку. Позвольте себе день настоящего наслаждения, где лазурные воды, золотые пляжи и средиземноморский бриз создадут идеальный побег от повседневности. Готовы окунуться в волшебство? Важная информация:
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
- App (Viber, Telegram), по которому организатор может связаться с Вами;
- Внимание: в Olympos и Çıralı нет трансфера на экскурсию. Гости добираются самостоятельно до районов, в которых есть трансфер. Районы Кемера, в которых есть трансфер на экскурсию: Tekirova, Çamyuva, Kiriş, Kemer, Göynük, Beldibi;
- Детям до 6 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не гарантируется (только при наличии свободных мест). Они едут на руках у взрослых.;
- Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности.
07:15 — 08:40 трансфер в регионе Кемер. Районы Кемера, в которых есть трансфер на экскурсию: Tekirova, Çamyuva, Kiriş, Kemer, Göynük, Beldibi<p>Внимание: из Olympos и Çıralı нет трансфера на экскурсию. Гости добираются самостоятельно до районов, в которых есть трансфер.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Виды на город Каш
- Ликийский саркофаг с резными узорами
- Остатки древней ликийской цивилизации
- Лазурные воды Средиземного моря
- Пляж Капуташ
Что включено
- Трансфер от и до места проживания в регионе Кемер
- Сопровождение русскоговорящего экскурсовода
- Обед на яхте
- Перекус на яхте
- Вход на пляж Капуташ
- Страховой полис на время экскурсии
Что не входит в цену
- Трансфер из Olympos и Çıralı
- Завтрак (возьмите с собой ланч боксы из отеля при желании)
- Напитки
- Лежаки и матрасы на пляже Капуташ
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
Завершение: Доставим обратно к месту проживания / месту встречи
Когда и сколько длится?
Когда: 07:15 — 08:40 трансфер в регионе Кемер. Районы Кемера, в которых есть трансфер на экскурсию: Tekirova, Çamyuva, Kiriş, Kemer, Göynük, Beldibi
Внимание: из Olympos и Çıralı нет трансфера на экскурсию. Гости добираются самостоятельно до районов, в которых есть трансфер.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по WhatsApp (Viber, Telegram), по которому организатор может связаться с Вами
- Внимание: в Olympos и Çıralı нет трансфера на экскурсию. Гости добираются самостоятельно до районов, в которых есть трансфер. Районы Кемера, в которых есть трансфер на экскурсию: Tekirova, Çamyuva, Kiriş, Kemer, Göynük, Beldibi
- Детям до 6 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не гарантируется (только при наличии свободных мест). Они едут на руках у взрослых
- Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Тамара
28 окт 2025
Каш понравился, милый красивый городок. Поехала потому что за много лет наконец-то новая экскурсия. Больше всего понравилось вид на город при въезде и прогулка на яхте с вкусным обедом. Гид
А
Анна
22 окт 2025
Экскурсия прошла отлично! Гид Шамиль интересно рассказывал про Турцию в общем по пути к местам следования и по самим локациям! В Каше времени хватило, чтобы погулять и пофотать основные места,
P
Pavel
16 окт 2025
Замечательная экскурсия, очень симпатичный город Каш, пляж прекрасен, интересный гид Джем
Ю
Юлия
15 окт 2025
Экскурсия интересная, посетили уютный городок Каш, красивый пляж Капуташ, катались на яхте катались, купались в открытом море. Отдельное спасибо гиду Шамилю, очень интересно рассказывал.
Т
Татьяна
14 окт 2025
Отличная экскурсия с гидом Джемом. Все понравилось. Красивый город Каш, яхта и пляж Капуташ.
А
Алексей
14 окт 2025
Все отлично. Очень понравилась. Гид джем просто душка,не давал скучать всю дорогу. Были на смотровой площадке,затем в городе Каш,невероятно инстаграмный и красивый. Купались на яхте в открытом море,а затем на
С
Светлана
11 окт 2025
В городке Каш хотелось бы больше времени,очерь много красивых локацый и уютных кафе. В целом экскурсия понравилась. Обед вкусный, вода на пляже Капуташ изумительного цвета.
A
Anna
10 окт 2025
Хотим выразить большую благодарность и признательность за яркие эмоции и не забываемые впечатления от экскурсии в Каш и пляж Капутаж. Наш гид Джем рассказал много интересной и увлекательный информации за
А
Артем
5 окт 2025
Экскурсия супер! Гид Зафар - великолепен! Если он ваш гид, он определенно сделает ваш день. Образованный человек, которого очень приятно слушать, все с долей юмора и жизненных вещей, который не
И
Ирина
3 окт 2025
По описанию экскурсии вначале должна быть прогулка по Кашу, яхта с обедом и затем пляж. Было с точностью все наоборот, мы красивые, готовые к фотографиям в инстаграмном Каше, отправились сразу
Ю
Юлия
1 окт 2025
Отличная экскурсия! Все чётко организовано, тайминг соблюдают. Гид очень внимательно ко всем, интересно рассказывала про историю Турции. На яхте замечательная Семейная пара, вкусный обед (все сказали, что с отдельной едой не сравнится))). Огромное спасибо организаторам!
К
Ксения
1 окт 2025
Мой надеюсь честный отзыв о поздке. Ездили с мужем 30 сентября(около 25 градусов в Анталье)
Впечатление - неоднозначное
Людей в автобусе - 46 человек, кондиционер работает очень плохо(особенно на обратном пути когда
Впечатление - неоднозначное
Людей в автобусе - 46 человек, кондиционер работает очень плохо(особенно на обратном пути когда
А
Антон
29 сен 2025
Ю
Юлия
28 сен 2025
Нам все очень понравилось. Гид был Джем, интересно рассказывал исторические факты. По приезду в Каш дается час на самостоятельными прогулку (в жару достаточно), потом 1,5 часа на яхте (обед, купание)
Н
Наталья
27 сен 2025
Экскурсия Каш-Капуташ понравилась. Остались приятные воспоминания. Организация экскурсии продумана до мелочей, всё четко по времени. 👍 Спасибо. 😊
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии из Кемера
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Каша и пляж Капуташ
Путешествие в Каш подарит вам незабываемые впечатления: античные руины, живописные улочки и отдых на одном из лучших пляжей Европы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
€380 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Храм Николая, Мира и Кекова
Путешествие в сердце Ликии: храм Николая, скальные гробницы и затонувший город Кекова. История и море в одном туре
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
€80 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера - в Демре и Каш: к храму Святого Николая
Путешествие в Демре и Каш откроет вам тайны Святого Николая и подарит покой среди живописных пейзажей Ликии. Незабываемые впечатления ждут вас
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
€385 за всё до 4 чел.