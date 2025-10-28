Этот день запомнится надолго:

Каш — очаровательный прибрежный городок, где старинные улочки дышат романтикой, а лазурные бухты манят искупаться в кристально чистой воде. Здесь время замедляется, позволяя вам насладиться каждым моментом.

Яхтинг по бирюзовым водам — почувствуйте свободу, рассекая волны на комфортабельной яхте! Купание в укромных бухтах, солнечные ванны на палубе и незабываемые виды на скалистые берега — это роскошь, доступная каждому.

Пляж Капуташ — скрытый рай, где бирюзовый водопад стремительно падает прямо в море. Это место завораживает своей природной магией и оставляет ощущение, будто вы попали в сказку. Позвольте себе день настоящего наслаждения, где лазурные воды, золотые пляжи и средиземноморский бриз создадут идеальный побег от повседневности. Готовы окунуться в волшебство? Важная информация:.

