Мои заказы

Лазурные берега: Каш, яхтинг и волшебный Капуташ (с яхтой, гидом и обедом)

Отправляйтесь на яхте к бирюзовым берегам Турции, исследуйте Каш и расслабьтесь на пляже Капуташ
Водная прогулка на яхте вдоль лазурных берегов Турции - это уникальная возможность посетить очаровательный городок Каш и насладиться отдыхом на пляже Капуташ. Включенные трансфер и обед обеспечат комфортное путешествие.

Купание в кристально чистых водах, солнечные ванны и завораживающие виды на скалистые берега сделают этот день незабываемым. Прекрасный выбор для тех, кто ищет сочетание приключений и релаксации
4.8
47 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • ⛵ Комфортабельная яхта
  • 🏖️ Пляж Капуташ
  • 🌊 Купание в бухтах
  • 🍽️ Обед включен
  • 🏙️ Очаровательный Каш
Лазурные берега: Каш, яхтинг и волшебный Капуташ (с яхтой, гидом и обедом)
Лазурные берега: Каш, яхтинг и волшебный Капуташ (с яхтой, гидом и обедом)
Лазурные берега: Каш, яхтинг и волшебный Капуташ (с яхтой, гидом и обедом)

Что можно увидеть

  • Каш
  • Пляж Капуташ

Описание водной прогулки

Этот день запомнится надолго:

  • Каш — очаровательный прибрежный городок, где старинные улочки дышат романтикой, а лазурные бухты манят искупаться в кристально чистой воде. Здесь время замедляется, позволяя вам насладиться каждым моментом.
  • Яхтинг по бирюзовым водам — почувствуйте свободу, рассекая волны на комфортабельной яхте! Купание в укромных бухтах, солнечные ванны на палубе и незабываемые виды на скалистые берега — это роскошь, доступная каждому.
Пляж Капуташ — скрытый рай, где бирюзовый водопад стремительно падает прямо в море. Это место завораживает своей природной магией и оставляет ощущение, будто вы попали в сказку. Позвольте себе день настоящего наслаждения, где лазурные воды, золотые пляжи и средиземноморский бриз создадут идеальный побег от повседневности. Готовы окунуться в волшебство? Важная информация:.
Пляж Капуташ — скрытый рай, где бирюзовый водопад стремительно падает прямо в море. Это место завораживает своей природной магией и оставляет ощущение, будто вы попали в сказку. Позвольте себе день настоящего наслаждения, где лазурные воды, золотые пляжи и средиземноморский бриз создадут идеальный побег от повседневности. Готовы окунуться в волшебство? Важная информация:.
• Пляж Капуташ — скрытый рай, где бирюзовый водопад стремительно падает прямо в море. Это место завораживает своей природной магией и оставляет ощущение, будто вы попали в сказку. Позвольте себе день настоящего наслаждения, где лазурные воды, золотые пляжи и средиземноморский бриз создадут идеальный побег от повседневности. Готовы окунуться в волшебство? Важная информация:
  • При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
  • App (Viber, Telegram), по которому организатор может связаться с Вами;
  • Внимание: в Olympos и Çıralı нет трансфера на экскурсию. Гости добираются самостоятельно до районов, в которых есть трансфер. Районы Кемера, в которых есть трансфер на экскурсию: Tekirova, Çamyuva, Kiriş, Kemer, Göynük, Beldibi;
  • Детям до 6 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не гарантируется (только при наличии свободных мест). Они едут на руках у взрослых.;
  • Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности.

07:15 — 08:40 трансфер в регионе Кемер. Районы Кемера, в которых есть трансфер на экскурсию: Tekirova, Çamyuva, Kiriş, Kemer, Göynük, Beldibi<p>Внимание: из Olympos и Çıralı нет трансфера на экскурсию. Гости добираются самостоятельно до районов, в которых есть трансфер.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Виды на город Каш
  • Ликийский саркофаг с резными узорами
  • Остатки древней ликийской цивилизации
  • Лазурные воды Средиземного моря
  • Пляж Капуташ
Что включено
  • Трансфер от и до места проживания в регионе Кемер
  • Сопровождение русскоговорящего экскурсовода
  • Обед на яхте
  • Перекус на яхте
  • Вход на пляж Капуташ
  • Страховой полис на время экскурсии
Что не входит в цену
  • Трансфер из Olympos и Çıralı
  • Завтрак (возьмите с собой ланч боксы из отеля при желании)
  • Напитки
  • Лежаки и матрасы на пляже Капуташ
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
Завершение: Доставим обратно к месту проживания / месту встречи
Когда и сколько длится?
Когда: 07:15 — 08:40 трансфер в регионе Кемер. Районы Кемера, в которых есть трансфер на экскурсию: Tekirova, Çamyuva, Kiriş, Kemer, Göynük, Beldibi

Внимание: из Olympos и Çıralı нет трансфера на экскурсию. Гости добираются самостоятельно до районов, в которых есть трансфер.

Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по WhatsApp (Viber, Telegram), по которому организатор может связаться с Вами
  • Внимание: в Olympos и Çıralı нет трансфера на экскурсию. Гости добираются самостоятельно до районов, в которых есть трансфер. Районы Кемера, в которых есть трансфер на экскурсию: Tekirova, Çamyuva, Kiriş, Kemer, Göynük, Beldibi
  • Детям до 6 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не гарантируется (только при наличии свободных мест). Они едут на руках у взрослых
  • Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
3
3
2
2
1
1
Т
Тамара
28 окт 2025
Каш понравился, милый красивый городок. Поехала потому что за много лет наконец-то новая экскурсия. Больше всего понравилось вид на город при въезде и прогулка на яхте с вкусным обедом. Гид
читать дальше

очень классный, хорошо говорит по русски. Автобус хороший тоже хотелось бы это отметить.
Из минусов мало времени в самом городе пришлось бегать бегом чтоб что-то успеть посмотреть. Лучше конечно ехать самим и неспешно хотя б день все исследовать.
И пляж это конечно треш 😃 очень много людей, даже не сфоткаешься нормально. Ну и и для меня никакой красоты особенной как его описывают нет.
Итог понравилось ли мне вообщем да! Вернулась бы я снова нет)

А
Анна
22 окт 2025
Экскурсия прошла отлично! Гид Шамиль интересно рассказывал про Турцию в общем по пути к местам следования и по самим локациям! В Каше времени хватило, чтобы погулять и пофотать основные места,
читать дальше

но конечно лучше приехать сюда отдельно самим и провести целый день, наверное много улочек, куда можно свернуть побродить и пообедать вкусно! От Каша выехали на яхте, покупались в голубом красивом море) обед на яхте был нормальный, предлагали добавку кто хотел. Пляж Капуташ - все отлично, благо был не самый сезон и толп народа не было, но все равно прилично людей! Но фото удалось сделать красивые, вода идеально голубая и теплая! С маленькими детьми не советую, день насыщенный и тяжелый получится. Я даже подростка не стала брать.

P
Pavel
16 окт 2025
Замечательная экскурсия, очень симпатичный город Каш, пляж прекрасен, интересный гид Джем
Ю
Юлия
15 окт 2025
Экскурсия интересная, посетили уютный городок Каш, красивый пляж Капуташ, катались на яхте катались, купались в открытом море. Отдельное спасибо гиду Шамилю, очень интересно рассказывал.
Т
Татьяна
14 окт 2025
Отличная экскурсия с гидом Джемом. Все понравилось. Красивый город Каш, яхта и пляж Капуташ.
А
Алексей
14 окт 2025
Все отлично. Очень понравилась. Гид джем просто душка,не давал скучать всю дорогу. Были на смотровой площадке,затем в городе Каш,невероятно инстаграмный и красивый. Купались на яхте в открытом море,а затем на
читать дальше

пляже Каруташ. Мой личный совет,когда окажетесь в городе Каш,обязательно идите в сторону улицы Узун Чакши. Кажется,вся основная красота находится именно там,потому что кажется хоть и целый час на погулять в городе,но он проходит крайне быстро. За экскурсию огромное спасибо,это был мой первый и не последний раз. Вернусь к вам еще ❤️

С
Светлана
11 окт 2025
В городке Каш хотелось бы больше времени,очерь много красивых локацый и уютных кафе. В целом экскурсия понравилась. Обед вкусный, вода на пляже Капуташ изумительного цвета.
A
Anna
10 окт 2025
Хотим выразить большую благодарность и признательность за яркие эмоции и не забываемые впечатления от экскурсии в Каш и пляж Капутаж. Наш гид Джем рассказал много интересной и увлекательный информации за
читать дальше

Турцию и ее историю, было много приятных фактов за религию, много юмора и позитива. Водитель был аккуратным и отлично справился с серпантинами. Впечатления от красоты города Каш, от пляжа Капуташ и от невероятной синевы моря на морской прогулке останутся с нами на всю жизнь. Спасибо за один из лучших дней в нашей жизни.

А
Артем
5 окт 2025
Экскурсия супер! Гид Зафар - великолепен! Если он ваш гид, он определенно сделает ваш день. Образованный человек, которого очень приятно слушать, все с долей юмора и жизненных вещей, который не
читать дальше

каждый гид расскажет о Турции. К сожалению, хотелось бы провести в Каше больше времени, был всего час, но зато экскурсия была насыщена, было и купание и вкусный обед на яхте и пляж Капуташ. В общем и целом огромное спасибо за эту экскурсию и еще раз отдельно гиду Зафару

И
Ирина
3 окт 2025
По описанию экскурсии вначале должна быть прогулка по Кашу, яхта с обедом и затем пляж. Было с точностью все наоборот, мы красивые, готовые к фотографиям в инстаграмном Каше, отправились сразу
читать дальше

на пляж, потом на яхту, а потом полумокрые в мятой одежде на прогулку по городу. Как то нелогично было. Очень долгий трансфер по серпантину, гид Мериам вообще не в совсем в тему вела беседу. И изначально позиционировала себя как, простите, хабалка. Зовите меня Бабой Ягой, если не запомните мое имя, постоянно в разговоре проскакивало - ну, короче… С каким то превосходством все до нас доносилось. Вроде как приехали в Турцию, но зачем нужна история от обезьян, месопотамия, Египет и прочее? История Турция богата, наверное можно было найти тему для освещения людям. Сама поездка - галопам по Европам, очень много времени на трансфер и очень мало на все остальное.

Ю
Юлия
1 окт 2025
Отличная экскурсия! Все чётко организовано, тайминг соблюдают. Гид очень внимательно ко всем, интересно рассказывала про историю Турции. На яхте замечательная Семейная пара, вкусный обед (все сказали, что с отдельной едой не сравнится))). Огромное спасибо организаторам!
К
Ксения
1 окт 2025
Мой надеюсь честный отзыв о поздке. Ездили с мужем 30 сентября(около 25 градусов в Анталье)
Впечатление - неоднозначное
Людей в автобусе - 46 человек, кондиционер работает очень плохо(особенно на обратном пути когда
читать дальше

автобус нагрелся)! Страшно представить что происходит в летние месяцы. Гид маршрут изменил, сначала поехали на пляж Капуташ, общее время там 1 час. Пляж маленький, большие волны (с детьми думаю оч маловероятно). Очереди в раздевалки, прохладный душ. Далее, уже соленые, поехали на морскую прогулку, где обед прям в бухте и тут же можно плавать в ней. Суммарно заняло 2 часа на воде. Обед был хороший, но те, кого может укачать - надо аккуратнее, тем более когда тут же и кормят, тут же и прыгать на волнах. Далее был Каш, 45 минут. Делать там или нечего тк только несколько симпатичных улиц, или прям гулять долго чтобы его изучить (у нас этого времени не было)
Итого: 2,5 часа дороги от отеля ради: пляжа на 1 час, морской прогулки и 45 минут по городу. Посоветую ли в будущем - скорее нет.
Если любите море- то лучше отдельно морскую рядом с отелем/ своим городом, а для мини городов - то проще брать машину, делать остановки/ ночевки.
Из плюсов еще: цвет воды, красивая бухта с панорамы по пути
Из минусов еще: большой автобус и вечное ожидание пока кто-то «особенный»нагуляется и наконец зайдет в автобус (было на каждой локации)
К гиду (Ведат) и водителю претензий нет, тут скорее разработка маршрута …

А
Антон
29 сен 2025
Ю
Юлия
28 сен 2025
Нам все очень понравилось. Гид был Джем, интересно рассказывал исторические факты. По приезду в Каш дается час на самостоятельными прогулку (в жару достаточно), потом 1,5 часа на яхте (обед, купание)
читать дальше

в сопровождении гида, потом на автобусе минут 30 до пляжа (красивое место, но очень людно, что ожидаемо). Тут 1,5 часа. Детям понравилось купаться на волнах. В целом все очень понравилось. Ездили компанией 4 взрослых и 2 ребенка (5 и 7 лет). Хорошая организация процесса отдыха - везде достаточно время и меняются активности. Все было четко по таймингу. Группа была дисциплинированная 🙂

Н
Наталья
27 сен 2025
Экскурсия Каш-Капуташ понравилась. Остались приятные воспоминания. Организация экскурсии продумана до мелочей, всё четко по времени. 👍 Спасибо. 😊

Входит в следующие категории Кемера

Похожие экскурсии из Кемера

Сокровища Каша и пляж Капуташ - из Кемера
На машине
9 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Каша и пляж Капуташ
Путешествие в Каш подарит вам незабываемые впечатления: античные руины, живописные улочки и отдых на одном из лучших пляжей Европы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
€380 за всё до 6 чел.
Храм Святителя Николая, древняя Мира и затонувший город Кекова - из Кемера
На автобусе
На яхте
8 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Храм Николая, Мира и Кекова
Путешествие в сердце Ликии: храм Николая, скальные гробницы и затонувший город Кекова. История и море в одном туре
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
€80 за человека
Из Кемера - в Демре и Каш: к храму Святого Николая и пейзажам
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера - в Демре и Каш: к храму Святого Николая
Путешествие в Демре и Каш откроет вам тайны Святого Николая и подарит покой среди живописных пейзажей Ликии. Незабываемые впечатления ждут вас
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
€385 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кемере