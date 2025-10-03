Водная прогулка
Храм Николая, Мира и Кекова
Путешествие в сердце Ликии: храм Николая, скальные гробницы и затонувший город Кекова. История и море в одном туре
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 ноя в 08:00
€80 за человека
Водная прогулка
Турецкие Мальдивы - из Кемера
Погрузитесь в мир незабываемых впечатлений на яхте, открывая красоты острова Сулуада и бухты Аксеки. Это путешествие подарит вам море эмоций
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 ноя в 08:00
€34 за человека
Водная прогулка
Лазурные берега: Каш и Капуташ
Отправляйтесь на яхте к бирюзовым берегам Турции, исследуйте Каш и расслабьтесь на пляже Капуташ
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
«Купание в укромных бухтах, солнечные ванны на палубе и незабываемые виды на скалистые берега — это роскошь, доступная каждому»
Завтра в 08:00
$65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 октября 2025По описанию экскурсии вначале должна быть прогулка по Кашу, яхта с обедом и затем пляж. Было с точностью все наоборот,
- ЮЮлия1 октября 2025Отличная экскурсия! Все чётко организовано, тайминг соблюдают. Гид очень внимательно ко всем, интересно рассказывала про историю Турции. На яхте замечательная Семейная пара, вкусный обед (все сказали, что с отдельной едой не сравнится))). Огромное спасибо организаторам!
- ЮЮлия28 сентября 2025Нам все очень понравилось. Гид был Джем, интересно рассказывал исторические факты. По приезду в Каш дается час на самостоятельными прогулку
- ННаталья27 сентября 2025Экскурсия Каш-Капуташ понравилась. Остались приятные воспоминания. Организация экскурсии продумана до мелочей, всё четко по времени. 👍 Спасибо. 😊
- ККсения24 сентября 2025Всё супер, очень красивый Каш и пляж Капуташ, единственное что долго ехать-туда из Бельдиби около 4х часов и обратно 3
- ЮЮлия22 сентября 2025Не пожалели, что поехали. Были с 5 летним ребенком, нам очень понравилось, даже дорога не особо утомила. Обед на яхте
- ММаргарита19 сентября 2025Отличный гид. Интересно рассказывает, очень ко всем внимателен. Вкусно покормили на яхте. Уставшие и довольные вернулись в отель!
- OOlga17 сентября 2025Неплохая экскурсия. Очень красивый пляж, многолюдно, но приятно там находиться. Получатся красивые фото, песок крупный белый, вода голубая-голубая. Каш симпатичный городок, красивые украшения из серебра и латуни в местных лавочках, вкусное мороженое. Неплохой обед на яхте.
- ГГуля16 сентября 2025Очень понравилось. Город Каш инстаграмный маленький город с красивым портом. Улочки о.. имгенные. На яхте все отлично,кормили Вкусно! Гид Нури
- ЕЕлена15 сентября 2025Экскурсия понравилась, отлично провели время. Все по таймингу. Посетили пляж Капуташ ~1,5 часа, потом нас привезли в Каш (берите с
- AAlina.klishnenko.9814 сентября 2025Всё понравилось, спасибо гиду за экскурсию!
- ГГалина13 сентября 2025Экскурсия понравилась. Водитель по серпантину ехал очень аккуратно и комфортно довёз до места и обратно. В автобусе работал кондер, было
- ВВладислав12 сентября 2025Природа сама предоставляет возможности, нам остается только организоваться.
Остров посетить нужно конечно. Дорогу на автобусе к пристани можно опустить. Теплоходы, что
- ММариам9 сентября 2025Все было прекрасно и очень интересно
- ССветлана7 сентября 2025Все прошло замечательно. Понравился город Каш.
- EElena2 сентября 2025Оставлю 5 звезд, но ожидала большего. По факту в каше мало времени и всего одна улица, не углублялся когда приобретала
