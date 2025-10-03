Мои заказы

Экскурсии по набережной Кемера

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Кемере, цены от €34. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Храм Святителя Николая, древняя Мира и затонувший город Кекова - из Кемера
На автобусе
На яхте
8 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Храм Николая, Мира и Кекова
Путешествие в сердце Ликии: храм Николая, скальные гробницы и затонувший город Кекова. История и море в одном туре
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 ноя в 08:00
€80 за человека
Турецкие Мальдивы - из Кемера
10 часов
9 отзывов
Водная прогулка
Турецкие Мальдивы - из Кемера
Погрузитесь в мир незабываемых впечатлений на яхте, открывая красоты острова Сулуада и бухты Аксеки. Это путешествие подарит вам море эмоций
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 ноя в 08:00
€34 за человека
Лазурные берега: Каш, яхтинг и волшебный Капуташ (с яхтой, гидом и обедом)
На автобусе
На яхте
10 часов
47 отзывов
Водная прогулка
Лазурные берега: Каш и Капуташ
Отправляйтесь на яхте к бирюзовым берегам Турции, исследуйте Каш и расслабьтесь на пляже Капуташ
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
«Купание в укромных бухтах, солнечные ванны на палубе и незабываемые виды на скалистые берега — это роскошь, доступная каждому»
Завтра в 08:00
$65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 октября 2025
    Лазурные берега: Каш, яхтинг и волшебный Капуташ (с яхтой, гидом и обедом)
    По описанию экскурсии вначале должна быть прогулка по Кашу, яхта с обедом и затем пляж. Было с точностью все наоборот,
    мы красивые, готовые к фотографиям в инстаграмном Каше, отправились сразу на пляж, потом на яхту, а потом полумокрые в мятой одежде на прогулку по городу. Как то нелогично было. Очень долгий трансфер по серпантину, гид Мериам вообще не в совсем в тему вела беседу. И изначально позиционировала себя как, простите, хабалка. Зовите меня Бабой Ягой, если не запомните мое имя, постоянно в разговоре проскакивало - ну, короче… С каким то превосходством все до нас доносилось. Вроде как приехали в Турцию, но зачем нужна история от обезьян, месопотамия, Египет и прочее? История Турция богата, наверное можно было найти тему для освещения людям. Сама поездка - галопам по Европам, очень много времени на трансфер и очень мало на все остальное.

  • Ю
    Юлия
    1 октября 2025
    Лазурные берега: Каш, яхтинг и волшебный Капуташ (с яхтой, гидом и обедом)
    Отличная экскурсия! Все чётко организовано, тайминг соблюдают. Гид очень внимательно ко всем, интересно рассказывала про историю Турции. На яхте замечательная Семейная пара, вкусный обед (все сказали, что с отдельной едой не сравнится))). Огромное спасибо организаторам!
  • Ю
    Юлия
    28 сентября 2025
    Лазурные берега: Каш, яхтинг и волшебный Капуташ (с яхтой, гидом и обедом)
    Нам все очень понравилось. Гид был Джем, интересно рассказывал исторические факты. По приезду в Каш дается час на самостоятельными прогулку
    (в жару достаточно), потом 1,5 часа на яхте (обед, купание) в сопровождении гида, потом на автобусе минут 30 до пляжа (красивое место, но очень людно, что ожидаемо). Тут 1,5 часа. Детям понравилось купаться на волнах. В целом все очень понравилось. Ездили компанией 4 взрослых и 2 ребенка (5 и 7 лет). Хорошая организация процесса отдыха - везде достаточно время и меняются активности. Все было четко по таймингу. Группа была дисциплинированная 🙂

  • Н
    Наталья
    27 сентября 2025
    Лазурные берега: Каш, яхтинг и волшебный Капуташ (с яхтой, гидом и обедом)
    Экскурсия Каш-Капуташ понравилась. Остались приятные воспоминания. Организация экскурсии продумана до мелочей, всё четко по времени. 👍 Спасибо. 😊
  • К
    Ксения
    24 сентября 2025
    Лазурные берега: Каш, яхтинг и волшебный Капуташ (с яхтой, гидом и обедом)
    Всё супер, очень красивый Каш и пляж Капуташ, единственное что долго ехать-туда из Бельдиби около 4х часов и обратно 3
    часа! Детей в эту экскурсию лучше не брать, люди кто взяли у них они кричали всю дорогу, не очень приятно когда едешь отдыхать… Но это пожалуй единственный минус, в целом очень красивый Каш много мест для фото, далее пошли на Яхту-там были около часа, сначала покупались потом пообедали, обед курица или рыба, напитки вода и чай, обед понравился всё очень вкусно, после яхты был пляж, до него ехали еще минут 30 и там были 1,5 часа, спуск около 400 лесенок,народу очень много так что заранее идите переодеваться потому что всего 6 раздевалок и ледяной душ, но это всё перекрывает красота белого пляжа с лазурной водичкой как из фильмов!

  • Ю
    Юлия
    22 сентября 2025
    Турецкие Мальдивы - из Кемера
    Не пожалели, что поехали. Были с 5 летним ребенком, нам очень понравилось, даже дорога не особо утомила. Обед на яхте
    был достойный. Пляжи великолепны! Очень жаль, что нерадивые туристы очень легкомысленно относятся к этому чуду природы, в белоснежной гальке где-то виднеются окурки, обертки и прочий мелкий мусор. Как пишут многие, народу, конечно, много, яхты выстраиваются в ряд, но всегда находилось достаточно места для купания даже в уединении. В общем за такую цену поездка просто супер, экскурсии за 100$ приносили меньше впечатлений.

  • М
    Маргарита
    19 сентября 2025
    Лазурные берега: Каш, яхтинг и волшебный Капуташ (с яхтой, гидом и обедом)
    Отличный гид. Интересно рассказывает, очень ко всем внимателен. Вкусно покормили на яхте. Уставшие и довольные вернулись в отель!
  • O
    Olga
    17 сентября 2025
    Лазурные берега: Каш, яхтинг и волшебный Капуташ (с яхтой, гидом и обедом)
    Неплохая экскурсия. Очень красивый пляж, многолюдно, но приятно там находиться. Получатся красивые фото, песок крупный белый, вода голубая-голубая. Каш симпатичный городок, красивые украшения из серебра и латуни в местных лавочках, вкусное мороженое. Неплохой обед на яхте.
  • Г
    Гуля
    16 сентября 2025
    Лазурные берега: Каш, яхтинг и волшебный Капуташ (с яхтой, гидом и обедом)
    Очень понравилось. Город Каш инстаграмный маленький город с красивым портом. Улочки о.. имгенные. На яхте все отлично,кормили Вкусно! Гид Нури
    отличный парень. Дорога не близкая 2-2.5часа в один конец. Пляж Капуташ супер место. Правда лучше взять корабли, каменистое дно и сильные волны. Вниз 180 ступеней. рекомендую

  • Е
    Елена
    15 сентября 2025
    Лазурные берега: Каш, яхтинг и волшебный Капуташ (с яхтой, гидом и обедом)
    Экскурсия понравилась, отлично провели время. Все по таймингу. Посетили пляж Капуташ ~1,5 часа, потом нас привезли в Каш (берите с
    собой лиры, доллары не принимают), далее 1,5 часа на яхте, обед, и час по городу гуляли. Красивое атмосферное место. Рекомендую экскурсию! С нами была Татьяна, по дороге рассказывала историю Турции, делала все, чтобы каждый из нас остался доволен поездкой.

  • A
    Alina.klishnenko.98
    14 сентября 2025
    Лазурные берега: Каш, яхтинг и волшебный Капуташ (с яхтой, гидом и обедом)
    Всё понравилось, спасибо гиду за экскурсию!
  • Г
    Галина
    13 сентября 2025
    Лазурные берега: Каш, яхтинг и волшебный Капуташ (с яхтой, гидом и обедом)
    Экскурсия понравилась. Водитель по серпантину ехал очень аккуратно и комфортно довёз до места и обратно. В автобусе работал кондер, было
    не жарко. Никого не укачало. По пути в Капуташ очень красивые места, гид рассказывает интересно. Сам пляж Капуташ впечатляет своим необычным видом, но не советую для поездки с детьми, очень большие волны, и очень жарко там находиться. Неудобное расположение раздевалки и ледяной душ. Яхта с обедом понравилась, но катались недолго. Сам город Каш не успела разглядеть, т. к. была с детьми, и им было очень жарко, и не получилось побродить по улочкам. Очень красивая панорама с яхтами по дороге обратно с Капуташа. В целом, мне всё понравилось, очень много красивых локаций для фото и видео.

  • В
    Владислав
    12 сентября 2025
    Турецкие Мальдивы - из Кемера
    Природа сама предоставляет возможности, нам остается только организоваться.
    Остров посетить нужно конечно. Дорогу на автобусе к пристани можно опустить. Теплоходы, что
    вас повезут к острову, некоторые в неудовлетворительном состоянии и чадят ужасно выхлопными газами. Все, десятки, теплоходов разом едут к острову, в одно место, на один пляж. Места для купания практически нет. Можно же разделиться и не всем сразу парковаться в одном месте! Море замечательное. Обед предлагаю делать так: закупить упакованный гамбургер и раздать каждому с бутылкой напитка. А не черпать каждому ложкой из тазика салат в тарелку. Остановки в открытом море делать поблизости к берегу, только с соблюдением мер безопасности. Так унесет кого то в море, что делать?
    Вокруг острова провезли, молодцы, всё показали. Всё прошло хорошо. В отель отвезли. Регламент соблюден. Спасибо

  • М
    Мариам
    9 сентября 2025
    Лазурные берега: Каш, яхтинг и волшебный Капуташ (с яхтой, гидом и обедом)
    Все было прекрасно и очень интересно
  • С
    Светлана
    7 сентября 2025
    Лазурные берега: Каш, яхтинг и волшебный Капуташ (с яхтой, гидом и обедом)
    Все прошло замечательно. Понравился город Каш.
  • E
    Elena
    2 сентября 2025
    Лазурные берега: Каш, яхтинг и волшебный Капуташ (с яхтой, гидом и обедом)
    Оставлю 5 звезд, но ожидала большего. По факту в каше мало времени и всего одна улица, не углублялся когда приобретала
    экскурсию. Смотровой на Каш не было. Так по таймингу все было практически вовремя, если бы не отдельные лица туристов. На морской прогулке стоянка была в бухте, не знаю всегда ли так, в день нашей экскурсии был довольно сильный ветер, а в бухте удалось по плавать с судна. Обед вкусный, но рис в отелях вкуснее). Порадовало, что не было заездов во всякие магазины типа меха и всякой всячины, а с другой стороны не было времени купить что то памятное. Огромным плюсом было наличие душа с пресной водой, и на яхте и на пляже Капуташ. В автобусе было жарковато, но понимаю, что это особенности климата, и кондиционер не особо справлялся. Гид отличный, зовут Нури, спасибо ему.

