Отправьтесь с нами на морскую рыбалку и проведите день вдали от суеты на борту уютного корабля. Всё необходимое оборудование для ловли уже будет ждать вас на месте. Наслаждайтесь процессом, свежим воздухом и видом на бескрайние просторы моря. А в перерывах — окунитесь в прозрачную воду и просто отдохните.
Описание водной прогулкиОтправиться в открытое море Добро пожаловать на морскую рыбалку — день, когда время замирает, а волны приносят не только улов, но и настоящее удовольствие. Мы приглашаем вас подняться на борт уютной яхты и отправиться в открытое море, где царит покой, свежий ветер и бескрайние горизонты. Это идеальный вариант для тех, кто хочет совместить активный отдых с умиротворением — будь вы заядлый рыбак или просто мечтаете поймать свой первый трофей. Всё, что нужно для рыбалки, уже ждет вас на борту: снасти, наживка, опытная команда и атмосфера безмятежности. Перерывы между поклёвками можно провести, купаясь в прозрачной морской воде или просто отдыхая под солнцем. Аромат соли, шелест волн, приятная усталость и, возможно, жареная рыба, пойманная собственноручно — всё это подарит вам день, который вы не забудете.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Завтрак и обед (пойманная рыба будет приготовлена для вас нашим шеф-поваром)
- Безалкогольные напитки
- Оборудование для рыбалки
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 06 00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
