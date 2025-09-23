Закат на острове Сулуада — это настоящее волшебство, которое стоит увидеть хотя бы раз в жизни.
Отправьтесь с нами в морское путешествие и встретьте солнце, уходящее за горизонт, прямо с борта уютной яхты. Вас ждут купание в кристально чистой воде, белоснежные пляжи и захватывающие виды. Турецкие Мальдивы подарят вам отдых для души и кадры, достойные открыток.
5 причин купить эту прогулку
- 🌅 Незабываемый закат
- 🏝 Белоснежные пляжи
- 🚤 Уютная яхта
- 🐢 Возможность увидеть черепах
- 📸 Великолепные виды
Что можно увидеть
- Остров Сулуада
- Бухта Аксэки
- Пещера любви
Описание водной прогулки
Морское путешествие Встретить закат на турецких Мальдивах — разве не звучит как мечта? Приглашаем вас в морское путешествие к острову Сулуада — жемчужине Средиземного моря, где бирюзовая вода встречает белоснежные пляжи, а закат превращает каждый пейзаж в картину. Из уютного порта Адрасан мы отправляемся в круиз на яхте, скользя по волнам мимо живописных бухт. Если повезет, нас поприветствуют морские черепахи — вечные жители этих прозрачных вод. Встретить закат в потрясающем месте Когда мы причалим к Сулуаде, вы сможете окунуться в нежные волны, расслабиться на пляже или просто насладиться тишиной природы. И вот наступает он — момент, ради которого стоит плыть: солнце начинает тонуть за горизонтом, окрашивая небо и море в золотые и розовые тона. После волшебного заката вас ждет вкусный ужин на борту и ещё одна остановка — в бухте Аксэки. Это место знаменито своей загадочной Пещерой любви и освежающей водой. Важная информация:
Возьмите с собой полотенце, купальник, солнцезащитный крем, головной убор, очки.
Ежедневно в 14:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Сулуада
- Бухта Аксэки
Что включено
- Трансфер
- Прогулка на яхте
- Ужин, вода, чай
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Другие напитки на яхте
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой полотенце
- Купальник
- Солнцезащитный крем
- Головной убор
- Очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алёна
23 сен 2025
А
Александра
20 сен 2025
Всё понравилось. Трансфер в одну сторону занимает примерно 1,5 часа. Вкусно накормили на яхте. Никакие напитки не входят в стоимость. Лучше брать сменную одежду, так как обратно ехать в мокром не очень удобно
С
Светлана
17 сен 2025
В целом, понравилось. Довольно долго ехали на микроавтобусе, собирали других туристов из отелей.
С
Светлана
12 сен 2025
Спасибо большое за впечатления. Забрали из отеля без опоздания, комфортный автобус, ответственный сопровождающий. Вечерняя экскурсия самая невероятная. Закат, скалы, море, все в огнях.
М
Максим
11 сен 2025
М
Марина
7 сен 2025
Потрясающее морское приключение!
Организация на уровне, все четко и во время.
Пргулка с шикарными видами, атмосферой на самом кораблике.
Спасибо большое!
Я
Яна
3 сен 2025
Прикольно! Забрали с отеля, ехать часа 1,5 - 2. Погрузились, довезли до «Мальдив», там были очень большие волны и качало сильно, так что сход и заход на мостик очень экстремальный
И
Ирина
1 сен 2025
В целом понравилось. Сажают на лодку, везут к острову. Купаешься, фоткаешься и едешь к пещере Любви. Фотки красивые получаются. Далее еще остановка для купания, ужин и назад.
О
Олег
30 авг 2025
Поездка групповая, три микроавтобуса, всем хватило места на корабле было три остановки две чтобы поплавать в разных локациях и одна для фотографий, море чистое, красивая подводная фауна ужин макароны по флотски и рыба или курица на выбор. Всё понравилось.
Е
Екатерина
27 авг 2025
Ужин совершенно не вкусный, как можно приготовить не вкусно макароны??? Были на другой экскурсии в городе Каш, обед - самый простой но очень вкусный.
A
Aleksey
26 авг 2025
Е
Евгений
25 авг 2025
Отличная прогулка для всей семьи, черепаха на пляже на острове, отличная организация
М
Марат
23 авг 2025
все очень понравилось, вкусная еда, классные локации, хватило времени на все. Очень здорово было плыть обратно, атмосферно)))
