Морское путешествие Встретить закат на турецких Мальдивах — разве не звучит как мечта? Приглашаем вас в морское путешествие к острову Сулуада — жемчужине Средиземного моря, где бирюзовая вода встречает белоснежные пляжи, а закат превращает каждый пейзаж в картину. Из уютного порта Адрасан мы отправляемся в круиз на яхте, скользя по волнам мимо живописных бухт. Если повезет, нас поприветствуют морские черепахи — вечные жители этих прозрачных вод. Встретить закат в потрясающем месте Когда мы причалим к Сулуаде, вы сможете окунуться в нежные волны, расслабиться на пляже или просто насладиться тишиной природы. И вот наступает он — момент, ради которого стоит плыть: солнце начинает тонуть за горизонтом, окрашивая небо и море в золотые и розовые тона. После волшебного заката вас ждет вкусный ужин на борту и ещё одна остановка — в бухте Аксэки. Это место знаменито своей загадочной Пещерой любви и освежающей водой. Важная информация:

Возьмите с собой полотенце, купальник, солнцезащитный крем, головной убор, очки.