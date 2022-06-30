Морская прогулка с весёлой атмосферой, пенными вечеринками, DJ, анимацией и купанием в красивейших бухтах Кемера — Фазелис, Алачасу и Айышığı. Включены трансфер, завтрак, обед и безалкогольные напитки. Идеально для отдыха с семьёй и друзьями!
Описание экскурсии
Приглашаем вас на яркую морскую прогулку по живописным бухтам Кемера с трансфером из всех районов Кемера! В программе — купание в кристально чистых водах бухт Фазелис, Алачасу (Райская бухта) и Айышığı, весёлые анимации, зажигательная музыка, пенная вечеринка и развлекательная программа для детей. В стоимость входит завтрак и обед на борту (запечённая курица, макароны, булгур, мезе, зелень и безалкогольные напитки). Отличный выбор для отдыха всей семьёй и заряда настроения на весь отпуск! Важная информация: Важная информация:
Трансфер включён из всех районов Keмера •На борту предоставляется завтрак и обед •Безалкогольные напитки входят в стоимость •Музыка играет громко — тур не рекомендуется тем, кто ищет тишину •Обязательно взять с собой купальник, полотенце, солнцезащитный крем, шлёпки и головной убор •Для посещения Фазелиса может потребоваться отдельная плата за вход (по желанию) •Анимация и пенная вечеринка также включены •Программа подходит для взрослых и детей.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Во время экскурсии туристы наслаждаются морской прогулкой с остановками в трёх живописных бухтах:
- Фазелис (Phaselis) - древний город с античными руинами прямо у моря. Возможна высадка на берег и прогулка по исторической территории
- Вход в Фазелис платный и оплачивается дополнительно (по желанию)
- Алачасу / Cennet Koyu (Райская бухта) - уединённая бухта с кристально чистой водой и зелёными холмами
- Айышığı Кою (Ayışığı Koyu / Бухта Лунного Света) - живописное место с песчаным пляжем и видом на горы, идеально подходящее для купания и отдыха
Что включено
- Трансфер из отеля
- Страховка
- Яхттур
- Обед
- Безалкогольные напитки
- Анимационная программа
Что не входит в цену
- Алкогольные Напитки
- Мороженое
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
2
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Из заявленных 3х бухт в программе была посещена только одна, нигде не высаживались на берег-это огромный минус,т. к. не всем удобно плавать с лестницы. Это нужно указывать в программе!!! В
