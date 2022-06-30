Морской круиз по Средиземному морю на яхте

Морская прогулка с весёлой атмосферой, пенными вечеринками, DJ, анимацией и купанием в красивейших бухтах Кемера — Фазелис, Алачасу и Айышığı. Включены трансфер, завтрак, обед и безалкогольные напитки. Идеально для отдыха с семьёй и друзьями!
2
2 отзыва
Морской круиз по Средиземному морю на яхте
Морской круиз по Средиземному морю на яхте
Морской круиз по Средиземному морю на яхте

Описание экскурсии

Приглашаем вас на яркую морскую прогулку по живописным бухтам Кемера с трансфером из всех районов Кемера! В программе — купание в кристально чистых водах бухт Фазелис, Алачасу (Райская бухта) и Айышığı, весёлые анимации, зажигательная музыка, пенная вечеринка и развлекательная программа для детей. В стоимость входит завтрак и обед на борту (запечённая курица, макароны, булгур, мезе, зелень и безалкогольные напитки). Отличный выбор для отдыха всей семьёй и заряда настроения на весь отпуск! Важная информация: Важная информация:
Трансфер включён из всех районов Keмера •На борту предоставляется завтрак и обед •Безалкогольные напитки входят в стоимость •Музыка играет громко — тур не рекомендуется тем, кто ищет тишину •Обязательно взять с собой купальник, полотенце, солнцезащитный крем, шлёпки и головной убор •Для посещения Фазелиса может потребоваться отдельная плата за вход (по желанию) •Анимация и пенная вечеринка также включены •Программа подходит для взрослых и детей.
Трансфер включён из всех районов Keмера •На борту предоставляется завтрак и обед •Безалкогольные напитки входят в стоимость •Музыка играет громко — тур не рекомендуется тем, кто ищет тишину •Обязательно взять с собой купальник, полотенце, солнцезащитный крем, шлёпки и головной убор •Для посещения Фазелиса может потребоваться отдельная плата за вход (по желанию) •Анимация и пенная вечеринка также включены •Программа подходит для взрослых и детей.
•Трансфер включён из всех районов Keмера •На борту предоставляется завтрак и обед •Безалкогольные напитки входят в стоимость •Музыка играет громко — тур не рекомендуется тем, кто ищет тишину •Обязательно взять с собой купальник, полотенце, солнцезащитный крем, шлёпки и головной убор •Для посещения Фазелиса может потребоваться отдельная плата за вход (по желанию) •Анимация и пенная вечеринка также включены •Программа подходит для взрослых и детей

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Во время экскурсии туристы наслаждаются морской прогулкой с остановками в трёх живописных бухтах:
  • Фазелис (Phaselis) - древний город с античными руинами прямо у моря. Возможна высадка на берег и прогулка по исторической территории
  • Вход в Фазелис платный и оплачивается дополнительно (по желанию)
  • Алачасу / Cennet Koyu (Райская бухта) - уединённая бухта с кристально чистой водой и зелёными холмами
  • Айышığı Кою (Ayışığı Koyu / Бухта Лунного Света) - живописное место с песчаным пляжем и видом на горы, идеально подходящее для купания и отдыха
Что включено
  • Трансфер из отеля
  • Страховка
  • Яхттур
  • Обед
  • Безалкогольные напитки
  • Анимационная программа
Что не входит в цену
  • Алкогольные Напитки
  • Мороженое
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Важная информация
  • Важная информация:
  • Трансфер включён из всех районов Keмера
  • На борту предоставляется завтрак и обед
  • Безалкогольные напитки входят в стоимость
  • Музыка играет громко - тур не рекомендуется тем, кто ищет тишину
  • Обязательно взять с собой купальник, полотенце, солнцезащитный крем, шлёпки и головной убор
  • Для посещения Фазелиса может потребоваться отдельная плата за вход (по желанию)
  • Анимация и пенная вечеринка также включены
  • Программа подходит для взрослых и детей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

2
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Из заявленных 3х бухт в программе была посещена только одна, нигде не высаживались на берег-это огромный минус,т. к. не всем удобно плавать с лестницы. Это нужно указывать в программе!!! В
меню было указано рыбное филе, 3 вида салата на выбор, макароны и фри. В итоге были макароны, сухие КУРИНЫЕ нагетцы и один салат из помидор и огурцов! Ужасная поездка, 3й раз в Турции и такое в первый раз!

$40 за человека