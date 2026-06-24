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Групповая
Круиз вдоль средиземноморского побережья - из Кемера (всё включено)
Прогулка на яхте с шоу-программой, пенной дискотекой, обедом и купанием в открытом море
Начало: У вашего отеля
«А также отдохнёте и повеселитесь на палубе: вечеринка с музыкой, анимацией, пенным облаком не даст заскучать, а лёгкий перекус на свежем воздухе добавит сил»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
€23 за человека
Билеты
Из Кемера - к магии света и музыки в Land of Legends
Трансфер из отеля на ночное шоу и обратно
Начало: В вашем отеле
«Вы знали что ночью знаменитый парк развлечений Land of Legends превращается в Огни, музыка и фонтаны создают совершенно иную реальность — здесь хочется забыть о времени и просто наблюдать за происходящим»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 17:30
Сегодня в 17:30
5 июл в 17:30
€15 за билет
Билет на борт
Пиратский круиз по бухтам - из Кемера
День отдыха с шоу, музыкой, купанием и развлечениями для всей семьи
Начало: У вашего отеля
«Уже с первых минут создаётся атмосфера морского приключения: пиратские декорации, музыка и команда аниматоров в тематических костюмах»
Расписание: ежедневно в 09:30 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:30
€20 за человека
Групповая
В духе морских разбойников: пиратский круиз у берегов Кемера
Купание в видовых точках, шоу-программа и обед на борту стилизованного корабля - всё включено
Начало: У входа в отель
«повеселитесь на палубе — музыка, танцы, анимация не дадут заскучать взрослым и детям»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
€35 за человека
Групповая
Пиратское приключение в Кемере
Бухты, купание в море, обед и пенная вечеринка - в увлекательном круизе вдоль побережья
Начало: У вашего отеля
«Пенная дискотека и анимация — зажигательная музыка, конкурсы, танцы»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€38 за человека
Групповая
Вечерний трансфер из Кемера в парк The Land of Legends
Оказаться в мире света, музыки и фантазии
Начало: У вашего отеля
«Световые инсталляции, музыка, водные эффекты, сказочные персонажи и знаменитый парад лодок создают атмосферу настоящего праздника»
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€14 за человека
Групповая
Вечерний пиратский круиз в Кемере (всё включено)
Поплавать в чистом море, потанцевать и повеселиться, поужинать и насладиться закатом
Начало: У вашего отеля
«А ещё — вкусный ужин, безалкогольные и алкогольные напитки, музыка и веселье до самого возвращения в порт»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 15:00
Завтра в 15:00
4 июл в 15:00
€44 за человека
Групповая
Морской круиз по Средиземному морю на яхте
Начало: Ваш отель
«В программе — купание в кристально чистых водах бухт Фазелис, Алачасу (Райская бухта) и Айышığı, весёлые анимации, зажигательная музыка, пенная вечеринка и развлекательная программа для детей»
$40 за человека
Групповая
Турецкие Мальдивы на закате: круиз из Кемера
Порелаксировать на острове Сулуада и проводить заходящее солнце (ужин включён)
Начало: У вашего отеля
«Катер выходит в море, солнце опускается за горы, небо окрашивается в удивительные цвета, а на борту — ужин и лёгкая музыка»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 14:00
Сегодня в 14:00
3 июл в 14:00
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
К
Классная поездка! капитан и сотрудники корабля молодцы, веселились вместе со всеми на пенной вечеринке! последняя остановка волшебная, виды потрясающие, море чистейшее
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все четко, вовремя, много свободного времени!
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Всего 3 отзыва в Кемере в категории "Музыкальные теплоходы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Музыкальные теплоходы»
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