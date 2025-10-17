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Сазак и Дженевиз: прогулка на яхте к скрытым бухтам Средиземного моря

По следам генуэзцев - морское приключение из Кемера
Откройте секретные бухты Турции на борту комфортабельной яхты! Дженевиз, также известная как Генуэзская, Корсан, Сазак — места, куда невозможно попасть с суши.

Вас ждут прогулки вдоль диких пляжей, купание в прозрачной воде, целебные грязевые процедуры и обед с видом на бирюзовое море.
5
1 отзыв
Сазак и Дженевиз: прогулка на яхте к скрытым бухтам Средиземного моря
Сазак и Дженевиз: прогулка на яхте к скрытым бухтам Средиземного моря
Сазак и Дженевиз: прогулка на яхте к скрытым бухтам Средиземного моря

Описание экскурсии

7:00–8:00 — сбор и трансфер из отелей к порту Адрасан

10:00 — выход в море на уютной деревянной яхте

10:30 — бухта Аксеки: первая остановка, купание в бирюзовой воде

11:30 — бухта Сазак: время для плавания и прогулки вдоль берега

13:00 — обед на борту яхты

13:30 — бухта Дженевиз: купание и грязевые ванны в целебной чёрной глине

14:30 — бухта Корсан: прозрачная вода и снорклинг (возьмите с собой очки для подводного плавания!)

16:00 — прибытие в порт Адрасан

18:00–19:00 — возвращение в отели

Организационные детали

  • До порта поедем на комфортабельном микроавтобусе. Морское путешествие проходит на деревянной яхте. У капитана есть лицензия на перевозки, весь персонал квалифицирован и обучен правилам безопасности, на борту — спасательные жилеты
  • По пути делаем пять остановок для купания: в бухте Дженевиз, бухте Сазак и в открытом море
  • Обратите внимание: это релакс-программа, информационное сопровождение не предусмотрено
  • В стоимость входят грязевые ванны и обед (напитки оплачиваются отдельно)
  • С вами будет опытный капитан из нашей команды

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 3870 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Несмотря для видавший виды баркас, всё остальное перетягивает, чтобы 5 звёзд поставить.
Четыре волшебные бухты с чистой водой, как в бассейне.
Нормально покормили для походной кухни, приличный туалет.
В целом очень понравилось.
Несмотря для видавший виды баркас, всё остальное перетягивает, чтобы 5 звёзд поставить.
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