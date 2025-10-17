Откройте секретные бухты Турции на борту комфортабельной яхты! Дженевиз, также известная как Генуэзская, Корсан, Сазак — места, куда невозможно попасть с суши.
Вас ждут прогулки вдоль диких пляжей, купание в прозрачной воде, целебные грязевые процедуры и обед с видом на бирюзовое море.
Вас ждут прогулки вдоль диких пляжей, купание в прозрачной воде, целебные грязевые процедуры и обед с видом на бирюзовое море.
Описание экскурсии
7:00–8:00 — сбор и трансфер из отелей к порту Адрасан
10:00 — выход в море на уютной деревянной яхте
10:30 — бухта Аксеки: первая остановка, купание в бирюзовой воде
11:30 — бухта Сазак: время для плавания и прогулки вдоль берега
13:00 — обед на борту яхты
13:30 — бухта Дженевиз: купание и грязевые ванны в целебной чёрной глине
14:30 — бухта Корсан: прозрачная вода и снорклинг (возьмите с собой очки для подводного плавания!)
16:00 — прибытие в порт Адрасан
18:00–19:00 — возвращение в отели
Организационные детали
- До порта поедем на комфортабельном микроавтобусе. Морское путешествие проходит на деревянной яхте. У капитана есть лицензия на перевозки, весь персонал квалифицирован и обучен правилам безопасности, на борту — спасательные жилеты
- По пути делаем пять остановок для купания: в бухте Дженевиз, бухте Сазак и в открытом море
- Обратите внимание: это релакс-программа, информационное сопровождение не предусмотрено
- В стоимость входят грязевые ванны и обед (напитки оплачиваются отдельно)
- С вами будет опытный капитан из нашей команды
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 3870 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Несмотря для видавший виды баркас, всё остальное перетягивает, чтобы 5 звёзд поставить.
Четыре волшебные бухты с чистой водой, как в бассейне.
Нормально покормили для походной кухни, приличный туалет.
В целом очень понравилось.
Четыре волшебные бухты с чистой водой, как в бассейне.
Нормально покормили для походной кухни, приличный туалет.
В целом очень понравилось.
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