Памуккале — это не просто живописное место, а настоящее природное чудо, которое привлекает путешественников со всего мира.
Это уникальные белоснежные террасы из травертина, образовавшиеся благодаря горячим термальным источникам, стекающим по склонам холмов.
Вас также ждёт погружение в древнюю историю: вы посетите античный Иераполис, увидите мастерскую текстиля, винный погреб и мастерскую по обработке ониксового камня.
Описание экскурсии
Памуккале — это уникальное природное и историческое чудо. Эти белоснежные скалы, которые вы, возможно, видели на фотографиях, на самом деле существуют! Это именно место, где встречаются природные красоты и древняя история. Иераполис и термальные источники Памуккале:
- Прогулка по античному Иераполису Вы начнете свой день с экскурсии по древнему городу Иераполис. Гид расскажет вам о богатой истории этого места и о том, как Иераполис стал популярным курортом в эпоху Римской империи. Вы увидите великолепные памятники древности: амфитеатр и термальные бассейны.
- Термальные воды Памуккале После прогулки по руинам у вас будет время насладиться купанием в белоснежных травертинах и знаменитом бассейне Клеопатры, где можно поплавать в теплых термальных водах. Это уникальные белоснежные террасы из травертина, образовавшиеся благодаря горячим термальным источникам, которые стекают по склонам холмов, создавая захватывающий каскад.
Мастера Памуккале Памуккале также славится своим текстилем, вином и ониксовыми камнями. В ходе экскурсии вы посетите мастерскую текстиля, винный погреб и мастерскую по обработке ониксового камня, где сможете узнать о традиционных ремеслах, а также приобрести уникальные сувениры. Важная информация:.
- Дети до 12 лет могут присоединиться к экскурсии с взрослыми.
- Детские кресла предоставляются по запросу (уточняйте при бронировании).
- Мы будем много ходить пешком, поэтому обязательно наденьте удобную обувь и одежду.
- Не забудьте взять: купальные принадлежности и солнцезащитные кремы.
- Билет за посещение древнего бассейна не входит в стоимость экскурсии.
- При необходимости гид может внести изменения в маршрут экскурсии.
Каждый день.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Иераполис
- Термальные источники Памуккале
- Мастерские и винный погреб
Что включено
- Трансфер от/в отель
- Обед
- Гид
Что не входит в цену
- Напитки
- Входной билет в Памуккале (30 EUR)
- Входной билет в «Античный бассейн Клеопатры» (12 $)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
