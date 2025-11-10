Памуккале — это уникальное природное и историческое чудо. Эти белоснежные скалы, которые вы, возможно, видели на фотографиях, на самом деле существуют! Это именно место, где встречаются природные красоты и древняя история. Иераполис и термальные источники Памуккале:

Прогулка по античному Иераполису Вы начнете свой день с экскурсии по древнему городу Иераполис. Гид расскажет вам о богатой истории этого места и о том, как Иераполис стал популярным курортом в эпоху Римской империи. Вы увидите великолепные памятники древности: амфитеатр и термальные бассейны.

Термальные воды Памуккале После прогулки по руинам у вас будет время насладиться купанием в белоснежных травертинах и знаменитом бассейне Клеопатры, где можно поплавать в теплых термальных водах. Это уникальные белоснежные террасы из травертина, образовавшиеся благодаря горячим термальным источникам, которые стекают по склонам холмов, создавая захватывающий каскад.

Мастера Памуккале Памуккале также славится своим текстилем, вином и ониксовыми камнями. В ходе экскурсии вы посетите мастерскую текстиля, винный погреб и мастерскую по обработке ониксового камня, где сможете узнать о традиционных ремеслах, а также приобрести уникальные сувениры. Важная информация:.

Мастера Памуккале Памуккале также славится своим текстилем, вином и ониксовыми камнями. В ходе экскурсии вы посетите мастерскую текстиля, винный погреб и мастерскую по обработке ониксового камня, где сможете узнать о традиционных ремеслах, а также приобрести уникальные сувениры. Важная информация:.

• Мастера Памуккале Памуккале также славится своим текстилем, вином и ониксовыми камнями. В ходе экскурсии вы посетите мастерскую текстиля, винный погреб и мастерскую по обработке ониксового камня, где сможете узнать о традиционных ремеслах, а также приобрести уникальные сувениры. Важная информация: