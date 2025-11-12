Отправьтесь в захватывающее путешествие в мир динозавров, где вас ждёт встреча с более чем 30 реалистичными доисторическими гигантами.
На территории парка вы также найдёте комнату ужасов, кинотеатр с эффектом полного погружения 7D, захватывающий верёвочный городок, контактный зоопарк и множество других развлечений для всей семьи.
Описание экскурсии
Приключение в Динопарке Представьте себе место, где можно встретиться лицом к лицу с гигантами прошлого — динозаврами, которые оживают среди зелёных сосен недалеко от Кемера. В уютной тени леса раскинулся Динопарк — огромная территория, где вас ждут реалистичные доисторические создания в полный рост. Они двигаются, рычат, реагируют на ваше приближение и создают ощущение настоящего путешествия в юрский период. Развлечения для всей семьи Но на этом приключения не заканчиваются. Для детей и взрослых здесь подготовлено множество увлекательных развлечений: комната ужасов для самых смелых, кинотеатр 7D, где каждый кадр ощущается на себе, верёвочный городок для активных и зоопарк для любителей животных. Также можно попробовать себя в роли археолога и поучаствовать в раскопках. Динопарк — это отличный выбор для всей семьи. Здесь можно не только узнать новое и повеселиться, но и просто отдохнуть на природе, сделать яркие фото и запастись впечатлениями на долгое время. Важная информация:
Возьмите с собой питьевую воду и очки.
Ежедневно в 9:00 и 15:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в Динопарк
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00 и 15:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой питьевую воду и очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
