На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города региона до начало тура.

Захватите деньги на личные расходы, сувениры и подарки.

Экскурсия проводится с региона Кемер.

Все транспорты имеют лицензией сертификат Д-2 и предоставляется страховка для пассажиров во время трансфера и экскурсии.

По следам Святого Павла Во время Римского периода город процветал, и многие памятники и архитектурные достопримечательности свидетельствуют об этом времени. Именно здесь Святой Павел начал свою миссию по распространению христианства. Затем мы отправимся дальше и посетим природный парк и водопад Куршунлу — одно из природных чудес Турции. Здесь вы сможете насладиться красотой водопада и природы. В конце программы мы посетим популярный торговый центр Депо Аутлет & Молл Антальи, где у вас будет возможность приятно провести время, сделать покупки и отдохнуть. В течение дня у вас будет возможность сделать фотографии в красивых архитектурных памятниках и парках, которые мы посетим, и сохранить воспоминания об этой экскурсии на всю жизнь. Важная информация: