Сегодня мы отправимся в путешествие по одному из самых известных древних городов региона Памфилия — Перге.
Легенды гласят, что основание города относится примерно ко второму тысячелетию до нашей эры, и он был создан древней цивилизацией хеттов, живших в Анатолии.
Легенды гласят, что основание города относится примерно ко второму тысячелетию до нашей эры, и он был создан древней цивилизацией хеттов, живших в Анатолии.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Что вас ожидает:
- Крепостные стены города
- Античный театр
- Стадион от Римского периода, где проводились соревнования Античности
- Сторожевые башни города
- Римские бани
- Центральная улица с колонами
- Агора и некрополь города
- Водопад куршунлу
- Деппо Аутлет - Мол Антальи
Описание экскурсии
По следам Святого Павла Во время Римского периода город процветал, и многие памятники и архитектурные достопримечательности свидетельствуют об этом времени. Именно здесь Святой Павел начал свою миссию по распространению христианства. Затем мы отправимся дальше и посетим природный парк и водопад Куршунлу — одно из природных чудес Турции. Здесь вы сможете насладиться красотой водопада и природы. В конце программы мы посетим популярный торговый центр Депо Аутлет & Молл Антальи, где у вас будет возможность приятно провести время, сделать покупки и отдохнуть. В течение дня у вас будет возможность сделать фотографии в красивых архитектурных памятниках и парках, которые мы посетим, и сохранить воспоминания об этой экскурсии на всю жизнь. Важная информация:
- На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города региона до начало тура.
- Захватите деньги на личные расходы, сувениры и подарки.
- Экскурсия проводится с региона Кемер.
- Все транспорты имеют лицензией сертификат Д-2 и предоставляется страховка для пассажиров во время трансфера и экскурсии.
Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепостные стены города
- Античный театр
- Стадион от Римского периода, где проводились соревнования Античности
- Сторожевые башни города
- Римские бани
- Центральная улица с колонами
- Агора и некрополь города
- Водопад куршунлу
- Деппо Аутлет - Мол Антальи
Что включено
- Услуги гида
- Wi-Fi
- Три бутылки воды
- Транспорт: минивен на 5 человек
Что не входит в цену
- Личные расходы на еду и сувениры
- Входной билет на водопад Куршунлу
- Входной билет в Перге
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Важная информация
- На экскурсии вам будет комфортно в удобной Одеждой и обуви желательно смотреть прогноз погоды города региона до начало тура
- Захватите деньги на личные расходы, сувениры и подарки
- Экскурсия проводятся с региона Кемер
- Все транспорты, имеют лицензией сертификат Д-2 и Cтраховка для пассажиров во время трансфера и экскурсии
- Данные экскурсии организуются от Тур фирма с лицензии Но 15879 Mинистерства Tуризма Республики Турции
- TURSAB BELGE NO 15879 T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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