В этой поездке вы узнаете, почему Анталью назвали именно так, и погрузитесь в историю Калеичи — её аутентичного квартала. Исследуете узкие улочки Старого города, пройдёте по локациям, где по сей день бурлит жизнь.
Ощутить мощь водопада, который впадает в Средиземное море, а если захотите — полюбуетесь городом с воды.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Старый город — Калеичи, прогуляетесь по его узким улочкам и насладитесь атмосферой
- мечеть и минарет Йивли — символ Антальи высотой 38 м
- башню Хыдырлык
- мечеть Искеле и ворота Адриана
- водопад Нижний Дюден
- историческое здание хаммама Pazar Hamamı
- мечеть Каракаш
- порт Антальи
Примерный тайминг
7:30–8:30 — выезд из Кемера и посёлков
10:00–10:30 — экскурсия по Анталье и Калеичи
По желанию — часовая прогулка на яхте (желающие катаются с гидом, у остальных — свободное время).
Около 12:30–13:30 — обед (шашлык из курицы, плов, салат)
Около 14:30 — прибытие к водопаду Нижний Дюден и свободное время около 30–40 минут
17:00 — возвращение в Кемер и посёлки
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на Mercedes-Benz Sprinter или туристическом автобусе, обед
- Дополнительные расходы: напитки во время обеда, прогулка на яхте (по желанию, около 1 ч) — €12
- С вами будет русскоговорящий гид-историк из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€45
|Дети до 12 лет
|€30
|Дети до 3 лет без места в автобусе
|Бесплатно
|Дети до 3 лет с местом в автобусе
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал — Организатор в Кемере
Провёл экскурсии для 827 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий язык) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт в организации экскурсий, в том числе трансфера. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.
Входит в следующие категории Кемера
