Я отвезу вас в город Демре, где творил чудеса Святой Николай, и прибрежный Каш — уютный и спокойный. Расскажу, как Николай стал символом Нового года и что случилось с его мощами. Вы узнаете, как язычники приняли христианство, а ещё — где искать тишину вдали от туристических толп.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сначала отправимся в Демре — к храму Святого Николая, скрытому под землёй вплоть до 1863 года. Его обнаружила княгиня Анна Голицына, и с тех пор церковь стала местом паломничества. Вы увидите древние фрески с изображениями чудес святого, мозаики 11 века и алтарь, у которого Николай служил всю жизнь.

После — в Каш, который раньше назывался Антифелосом. В ликийскую эпоху сюда приходили ради красоты и тишины, и с тех пор мало что изменилось. Вас ждёт уютная атмосфера, живописные улочки и тот самый южный покой, за которым хочется возвращаться снова и снова.

Организационные детали