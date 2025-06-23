Мои заказы

Из Кемера - в Демре и Каш: к храму Святого Николая и пейзажам

Исследовать христианскую святыню и увидеть неспешную Турцию
Я отвезу вас в город Демре, где творил чудеса Святой Николай, и прибрежный Каш — уютный и спокойный. Расскажу, как Николай стал символом Нового года и что случилось с его мощами.

Вы узнаете, как язычники приняли христианство, а ещё — где искать тишину вдали от туристических толп.
Из Кемера - в Демре и Каш: к храму Святого Николая и пейзажам
Из Кемера - в Демре и Каш: к храму Святого Николая и пейзажам
Из Кемера - в Демре и Каш: к храму Святого Николая и пейзажам

Описание экскурсии

Сначала отправимся в Демре — к храму Святого Николая, скрытому под землёй вплоть до 1863 года. Его обнаружила княгиня Анна Голицына, и с тех пор церковь стала местом паломничества. Вы увидите древние фрески с изображениями чудес святого, мозаики 11 века и алтарь, у которого Николай служил всю жизнь.

После — в Каш, который раньше назывался Антифелосом. В ликийскую эпоху сюда приходили ради красоты и тишины, и с тех пор мало что изменилось. Вас ждёт уютная атмосфера, живописные улочки и тот самый южный покой, за которым хочется возвращаться снова и снова.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход в церковь — €17 за чел.
  • Поездка проходит на автомобиле Volvo S40 или Toyota Hybrids
  • По запросу заберём вас из Анталии (+€50), Белека (+€70) или Сиде (+€100)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альп
Альп — ваша команда гидов в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 5302 туристов
Мы работаем гидами с 2005 года. Собрали команду русскоговорящих профессионалов, каждый из которых имеет стаж не менее 15 лет. Наша компания имеет официальную лицензию министерства туризма и культуры. На экскурсиях
читать дальшеуменьшить

наши гиды никуда не спешат, рассказывают вдохновенно, артистично, и с нами вам точно не будет скучно. Мы не только показываем достопримечательности, мы открываем для вас душу страны. Вы узнаете о наших традициях и менталитете, о том, как мы женимся, воспитываем детей, как относимся к старшим. Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям гостей и учитываем все запросы.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
Наталья
Отличная экскурсия получилась у нас, с экскурсоводом по имени Altan. Очень профессиональный гид, с историческим высшим образованием. Рассказывает все очень понятно и структурировано. На любой вопрос знает ответ, кругозор дает
читать дальшеуменьшить

о себе знать.. Мы совместили 2 экскурсии Демра и Каш. Очень интересно и содержательно рассказывал нам гид истории города Каша и Николая чудотворца. Показал нам свои заповедные тропы и интересные локации. . Было ценно, что он внес дополнение в свою экскурсию по нашей просьбе. Также подкупает искренность и открытость экскурсовода, который был открыт ко всем нашим вопросам про быт и особенности проживания в Турции. Рекомендуем всем! Мы под большим впечатлением от экскурсии и от эмоций, которые получили.

Отличная экскурсия получилась у нас, с экскурсоводом по имени Altan. Очень профессиональный гид, с историческим высшим
Отличная экскурсия получилась у нас, с экскурсоводом по имени Altan. Очень профессиональный гид, с историческим высшим
Отличная экскурсия получилась у нас, с экскурсоводом по имени Altan. Очень профессиональный гид, с историческим высшим
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Экскурсия прошла отлично. Все вовремя, легко, информативно. Нам понравилось. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Поездка прошла отлично. В процессе экскурсии наш гид и водитель, Баяр, все подробно рассказал. Особенно впечатлило его отличное знание истории. Экскурсия прошла в комфортной для нас обстановке. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Кемера

Похожие экскурсии на «Из Кемера - в Демре и Каш: к храму Святого Николая и пейзажам»

Дух Святого Николая и магия древности
На машине
7.5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дух Святого Николая и магия древности
Храм Николая Чудотворца, ликийские гробницы и античный театр - из Кемера
22 июн в 08:30
23 июн в 08:30
€398 за всё до 6 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
На машине
7 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Посетите сердце древней Ликии и узнайте тайны Николая Чудотворца на экскурсии, полной истории и красоты
27 июн в 08:00
28 июн в 08:00
€321 за всё до 4 чел.
Демре, Мира, храм Николая Чудотворца и остров Кекова - из Кемера
На автобусе
На яхте
12 часов
3 отзыва
Групповая
Демре, Мира, храм Николая Чудотворца и остров Кекова - из Кемера
Побывать в сакральных местах и подплыть на яхте к затонувшему острову
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
€40 за человека
В Демре - из Кемера
На машине
5.5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
В Демре - из Кемера
Исследовать церковь Николая Чудотворца и ликийский некрополь с гидом-историком
Начало: У вашего отеля
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€390 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кемере
от €395 за экскурсию