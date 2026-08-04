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В Валерий Все очень понравилось, забрали вовремя, рыба ловилась, впечатлений, особенно у детей масса. Потом обед из пойманной рыбы, салат, рис с бараниной, посмотрели рыбную ферму, где выращивается сама форель. Фото на память от организаторов, очень недорого. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юлия Была с ребенком 11 лет, хотя группа состояла из разных возрастов. Рыбалке научили, обед был вкусным, сын доволен Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Иван Рыба клюет в течении получаса, потом она заканчивается. Видимо, запускают штук 100 всего. Так как были сложности со снятием пойманной рыбы, да и удочку я зацепил за дерево - поймал только 6 штук. Но главное - удовольствие получил огромное. Поймали все, кто хотел. У кого не получалось вытащить рыбу, на помощь приходил инструктор. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Владимир Ловить рыбу можно с берега или с моста. Вода очень прозрачная и хорошо видно, как рыба заглатывает наживку. А удочка содержит только кусок лески, крючок и поплавок из пробки от вина. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Г Григорий И рыбу поймал и отдохнул. Нам ещё барашка жарили, ну и то что поймали, естественно. Хорошее место Вам был полезен этот отзыв? Да Нет