Любители ли вы спокойный отдых на природе? Тогда эта экскурсия для вас. Мы отправляемся в живописную долину Улупынар. У вас будет время, чтобы насладиться спокойствием рыбалки. Вам не нужно думать о снастях — все необходимое предоставляется на месте. В конце экскурсии вас ждет пикник со свежеприготовленной рыбой!
Описание экскурсии
Экскурсионная программа:
- Сбор туристов из отелей по регионам;
- Прибытие в долину Улупынар;
- Инструктаж по рыбалке и выдача удочек;
- 1,5-2 часа свободное время на рыбалку и отдых;
- Обед;
• Возвращение в отели. Организационные детали:
- Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы;
- Детям до 6-ти лет отдельное кресло в автобусе мы не предоставляем. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Но если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6-ти лет занимал отдельное кресло в автобусе, то во время заказа экскурсий оформите своих детей, как дети в возрасте от (7-12) лет.
Ежедневно по расписанию
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от и до отеля
- Обед: Форель, мясо на вертеле и салат
- Страховка
- Напитки (безлимитные: пиво, вино, кола, фанта, чай, кофе, вода).
Что не входит в цену
- Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
- Еда и напитки не входящие в меню (креветки, омары, виски и т. д.)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по расписанию
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Все очень понравилось, забрали вовремя, рыба ловилась, впечатлений, особенно у детей масса. Потом обед из пойманной рыбы, салат, рис с бараниной, посмотрели рыбную ферму, где выращивается сама форель. Фото на память от организаторов, очень недорого.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Была с ребенком 11 лет, хотя группа состояла из разных возрастов. Рыбалке научили, обед был вкусным, сын доволен
Вам был полезен этот отзыв?
И
Рыба клюет в течении получаса, потом она заканчивается. Видимо, запускают штук 100 всего. Так как были сложности со снятием пойманной рыбы, да и удочку я зацепил за дерево - поймал только 6 штук. Но главное - удовольствие получил огромное. Поймали все, кто хотел. У кого не получалось вытащить рыбу, на помощь приходил инструктор.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Ловить рыбу можно с берега или с моста. Вода очень прозрачная и хорошо видно, как рыба заглатывает наживку. А удочка содержит только кусок лески, крючок и поплавок из пробки от вина.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
И рыбу поймал и отдохнул. Нам ещё барашка жарили, ну и то что поймали, естественно. Хорошее место
Вам был полезен этот отзыв?
К
Это живописные пейзажи гор, природа, рыбалка, пикник с шашлыками и ухой. И не надо далеко ехать.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии на «Пикник-рыбалка в долине Улупынар»
-
10%
Групповая
Из Кемера в край каменных долин - на 2 дня в Каппадокию
Посетить крепость Учхисар и монастыри Гёреме, увидеть дымоходы фей и город под землёй
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 02:30
Завтра в 02:30
13 авг в 02:30
€38
€42 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Морская рыбалка в Кемере: день на яхте с обедом и трансфером
Поймать дорадо у гор Торос и искупаться в прозрачном море
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:15 и 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 06:15
€70 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Морская рыбалка в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Какие дни: Каждый день. Время поездки 7:00 – 14:00
13 авг в 07:00
14 авг в 07:00
$95 за человека
Групповая
Горное сафари: Тазы Каньон, руины античного Сельге, долина каменных людей
Начало: Главный въезд (шлагбаум) вашего отеля
Расписание: Среда, пятница в 7:15
13 авг в 07:00
15 авг в 07:00
$37 за человека
$42 за человека