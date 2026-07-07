Стартуем из порта Кемера на комфортабельной яхте, пройдём вдоль побережья, где скалы и сосны спускаются к самой воде, и выйдем на лучшие точки для рыбалки. Здесь можно поймать дорадо, луфаря или скумбрию — и тут же, при желании, приготовить улов. Между забросами — купание в бухтах и обед на борту.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Путь вдоль побережья — панорама Торосских гор, скалистых бухт и пристаней, которые с воды выглядят совсем иначе, чем с берега.

Рыбалка в открытом море — экипаж ведёт яхту к местам, где клюёт дорадо, луфарь, скумбрия и другие местные виды. Снасти предоставляются, новичкам помогают освоиться.

Остановка для купания — якорь в живописной бухте, лестница за борт и вода, в которой видно дно на несколько метров.

Обед или лёгкие закуски на борту — в зависимости от программы и сезона. Пойманную вами рыбу экипаж может разделать и пожарить.

Организационные детали

Судно и снаряжение

Выходим в море на моторной яхте с местами для сидения, теневой зоной, туалетом и лестницей для спуска в воду

На борту есть спасательные жилеты (взрослые и детские), круги и аптечка

Рыболовные снасти включены: удочки, катушки, наживка — всё необходимое для ловли

С вами будет капитан яхты и её экипаж

Что включено в стоимость

Трансфер из отеля и обратно

Все рыболовные снасти и оснастка

Страховка участников на время прогулки

Обед

Что оплачивается отдельно