Стартуем из порта Кемера на комфортабельной яхте, пройдём вдоль побережья, где скалы и сосны спускаются к самой воде, и выйдем на лучшие точки для рыбалки. Здесь можно поймать дорадо, луфаря или скумбрию — и тут же, при желании, приготовить улов. Между забросами — купание в бухтах и обед на борту.
Описание экскурсии
Путь вдоль побережья — панорама Торосских гор, скалистых бухт и пристаней, которые с воды выглядят совсем иначе, чем с берега.
Рыбалка в открытом море — экипаж ведёт яхту к местам, где клюёт дорадо, луфарь, скумбрия и другие местные виды. Снасти предоставляются, новичкам помогают освоиться.
Остановка для купания — якорь в живописной бухте, лестница за борт и вода, в которой видно дно на несколько метров.
Обед или лёгкие закуски на борту — в зависимости от программы и сезона. Пойманную вами рыбу экипаж может разделать и пожарить.
Организационные детали
Судно и снаряжение
- Выходим в море на моторной яхте с местами для сидения, теневой зоной, туалетом и лестницей для спуска в воду
- На борту есть спасательные жилеты (взрослые и детские), круги и аптечка
- Рыболовные снасти включены: удочки, катушки, наживка — всё необходимое для ловли
- С вами будет капитан яхты и её экипаж
Что включено в стоимость
- Трансфер из отеля и обратно
- Все рыболовные снасти и оснастка
- Страховка участников на время прогулки
- Обед
Что оплачивается отдельно
- Напитки и дополнительные закуски сверх программы
- Профессиональная фото- и видеосъёмка
ежедневно в 06:15 и 12:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:15 и 12:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 70 туристов
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, скрытых доплат и туристических ловушек — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день. Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии на «Морская рыбалка в Кемере: день на яхте с обедом и трансфером»
Индивидуальная
до 10 чел.
На яхте - к живописным бухтам: купание в море и обед на борту (всё включено)
Путешествие из Кемера по самым красивым бухтам региона
Начало: В порту Кемер
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €650 за всё до 10 чел.
Групповая
Сазак и Дженевиз: прогулка на яхте к скрытым бухтам Средиземного моря
По следам генуэзцев - морское приключение из Кемера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 июл в 08:00
€65 за человека
-
9%
Групповая
На яхте из Кемера (обед и трансфер включены)
Увидеть три красивые бухты, покупаться и при желании поучаствовать в развлекательной программе
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€20
€22 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Морская рыбалка в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Какие дни: Каждый день. Время поездки 7:00 – 14:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$95 за человека
€80 за человека