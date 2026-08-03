Какие дни: Каждый день. Время поездки 7:00 – 14:00

Давайте один день проведем на борту корабля? Приглашаем вас на рыбалку в открытом море. Вам не нужно ни о чем беспокоиться, на корабле есть необходимое для рыбалки. А если вам нужен перерыв, то вы всегда может искупаться в кристально чистом море.
Описание экскурсииМорская Рыбалка в Кемере Разукрасьте ваш отдых в Кемере! В течение нескольких часов вы присоединитесь с природой, чистым йодированным воздухом, нетронутым Средиземным морем и окружающей средой, которая позволит вам расслабить тело и разум. Присоединившись к «Морская рыбалка в Кемере», вы получите удовольствие от замечательной команды и отточите свои навыки рыбалки. Если вам интересно, вы можете сразу прочитать всю нашу программу и узнать подробности нашей поездки. Приготовьтесь к Морской Рыбалке в Кемере Наверняка вам интересно, что именно включает тур, поэтому для начала можно сказать, что этот тур подходит как для рыбалки, так и для купания. Вам нужно будет взять с собой купальник или полотенце, так как у вас будет возможность поплавать в кристально чистой воде. Поскольку погода может быть жаркой и солнечной, вам понадобится шляпа, солнцезащитный крем и очки, чтобы защитить себя от вредного воздействия солнца. И, наконец, не забудьте взять с собой фотоаппарат перед тем, как покинуть отель, так как вы можете поймать уникальную рыбу, которая заслуживает того, чтобы ее увековечили! Комфортный старт Чтобы начать нашу ежедневную программу морской рыбалки в Кемере, мы заберем вас из вашего отеля на нашем полностью оборудованном и комфортабельном автобусе в назначенное время. Затем нас ждет приятное путешествие на автомобиле, пока мы не доберемся до порта, где стоит на якоре наша яхта. Встретиться с командой Вы попадете на палубу и полюбуетесь экзотическим дизайном этой небольшой яхты. Тогда у вас будет возможность встретиться с нашим капитаном, который является профессионалом, как в рыболовстве, так и в капитанстве. Поговорив некоторое время о том, как используется оборудование и о мерах безопасности, вы отправитесь в самые подходящие места Средиземного моря для ловли различных видов рыб. Впоследствии официально начнется самая важная часть ''Морская рыбалка в Кемере'' Во время рыбалки Желаем удачи! В этой части экскурсии по морской рыбалке вы сможете сколько угодно использовать свою леску, наживку и сопутствующее оборудование. Если вам повезет, вы поймаете разнообразную рыбу, которая покажет, насколько вы талантливы в рыбалке. Однако не волнуйтесь, если вы не сможете его поймать, у вас все равно будет большое преимущество, так как вы будете наслаждаться прекрасным видом видом. Кроме того, что бы вы ни делали, не забывайте веселиться, увековечивать свои воспоминания и радовать свое тело и душу, живя моментом. Когда время истечет, мы вернемся в порт Кемерa порт Кемера и отвезем вас обратно в отель на нашем автобусе. Мы попрощаемся друг с другом, когда приедем, и наша веселая морская рыбалка в Кемере закончится приятными эмоциями.
Какие дни: Каждый день. Время поездки 7:00 – 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от и до отеля
- Обед
- Страховка
Что не входит в цену
- Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
- Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Какие дни: Каждый день. Время поездки 7:00 – 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Все было организованно,весь упор был на рыбалку. Нас накормили завтраком и обедом. Рыбы наловили и поплавали. Спасибо
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Y
Рыбалка прошла очень классно!
Забрали с отеля, привезли на берег, в три захода на маленькой лодочке с мотором нам перевезли на рыбацкую яхточку.
Поймал как барабулек, так и ядовитых рыбёх! Рыбачили на
Забрали с отеля, привезли на берег, в три захода на маленькой лодочке с мотором нам перевезли на рыбацкую яхточку.
Поймал как барабулек, так и ядовитых рыбёх! Рыбачили на
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О
Все понравилось. Сын всех обловил, так что все понравилось
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А
Морская рыбалка оставила только приятные впечатления! А теперь по-порядку: комфортабельный трансфер с кондиционером, на катере есть туалетная комната, навес. Организаторы предоставляют снасти; организовывают приветственный завтрак и чай (пока едем к
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Т
Все понравилось. Дружелюбный капитан и его жена. Попалась хорошая компания. Количество 9 человек. Рыбы поймали достаточно,чтобы не заскучать. В перерыве купание в море. Вкусный обед. Были с сыном 8 лет. Капитан дал ему порулить судном, море восторга. Рекомендую.
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P
К концу рыбалки у меня клюнуло что-то очень большое, но жаль, оборвало все снасти и ушло. Заплывали в небольшую отдаленную бухту и купались. Так что обязательно с собой нужны купальники, полотенца и сменная одежда.
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