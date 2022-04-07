Какие дни: Каждый день. Время поездки 7:00 – 14:00

Морская Рыбалка в Кемере

Снорклинг - прекрасная альтернатива пляжному отдыху для тех, кто желает провести время увлекательно

Групповая
Снорклинг – прекрасная альтернатива пляжному отдыху для тех, кто желает провести время увлекательно и активно! Вас ждет погружение в лазурное Средиземное море с невероятно прозрачной водой, сквозь которую можно рассмотреть практически каждую песчинку и почувствовать себя частью подводного мира.
Морская Рыбалка в Кемере
Морская Рыбалка в Кемере
Морская Рыбалка в Кемере
Морская Рыбалка в Кемере
Морская Рыбалка в Кемере

Морская Рыбалка в Кемере

Разукрасьте ваш отдых в Кемере! В течение нескольких часов вы присоединитесь с природой, чистым йодированным воздухом, нетронутым Средиземным морем и окружающей средой, которая позволит вам расслабить тело и разум.
Присоединившись к «Морская рыбалка в Кемере», вы получите удовольствие от замечательной команды и отточите свои навыки рыбалки рыбалки. Если вам интересно, вы можете сразу прочитать всю нашу программу и узнать подробности нашей поездки.
Приготовьтесь к Морской Рыбалке в Кемере
Наверняка вам интересно, что именно включает тур, поэтому для начала можно сказать, что этот тур подходит как для рыбалки, так и для купания.
Вам нужно будет взять с собой купальник или полотенце, так как у вас будет возможность поплавать в кристально чистой воде. Поскольку погода может быть жаркой и солнечной, вам понадобится шляпа, солнцезащитный крем и очки, чтобы защитить себя от вредного воздействия солнца.
И, наконец, не забудьте взять с собой фотоаппарат перед тем, как покинуть отель, так как вы можете поймать уникальную рыбу, которая заслуживает того, чтобы ее увековечили!

Комфортный старт

Чтобы начать нашу ежедневную программу морской рыбалки в Кемере, мы заберем вас из вашего отеля на нашем полностью оборудованном и комфортабельном автобусе в назначенное время.
Затем нас ждет приятное путешествие на автомобиле, пока мы не доберемся до порта, где стоит на якоре наша яхта.

Встретиться с командой

Вы попадете на палубу и полюбуетесь экзотическим дизайном этой небольшой яхты. Тогда у вас будет возможность встретиться с нашим капитаном, который является профессионалом, как в рыболовстве, так и в капитанстве.
Поговорив некоторое время о том, как используется оборудование и о мерах безопасности, вы отправитесь в самые подходящие места Средиземного моря для ловли различных видов рыб.
Впоследствии официально начнется самая важная часть ''Морская рыбалка в Кемере''
Во время рыбалки

Желаем удачи!

В этой части экскурсии по морской рыбалке вы сможете сколько угодно использовать свою леску, наживку и сопутствующее оборудование. Если вам повезет, вы поймаете разнообразную рыбу, которая покажет, насколько вы талантливы в рыбалке.
Однако не волнуйтесь, если вы не сможете его поймать, у вас все равно будет большое преимущество, так как вы будете наслаждаться прекрасным видом видом. Кроме того, что бы вы ни делали, не забывайте веселиться, увековечивать свои воспоминания и радовать свое тело и душу, живя моментом.
Когда время истечет, мы вернемся в порт Кемерa порт Кемера и отвезем вас обратно в отель на нашем автобусе. Мы попрощаемся друг с другом, когда приедем, и наша веселая морская рыбалка в Кемере закончится приятными эмоциями.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от и до отеля
  • Обед
  • Страховка
Что не входит
  • Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
  • Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Какие дни: Каждый день. Время поездки 7:00 – 14:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти.
  • Возьмите с собой: предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п.), фотоаппарат или видеокамеру, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, деньги для оплаты дополнительных услуг и покупок, воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Какие дни: Каждый день. Время поездки 7:00 – 14:00

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