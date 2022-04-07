Какие дни: Каждый день. Время поездки 7:00 – 14:00

Морская Рыбалка в Кемере

Разукрасьте ваш отдых в Кемере! В течение нескольких часов вы присоединитесь с природой, чистым йодированным воздухом, нетронутым Средиземным морем и окружающей средой, которая позволит вам расслабить тело и разум.

Присоединившись к «Морская рыбалка в Кемере», вы получите удовольствие от замечательной команды и отточите свои навыки рыбалки рыбалки. Если вам интересно, вы можете сразу прочитать всю нашу программу и узнать подробности нашей поездки.

Приготовьтесь к Морской Рыбалке в Кемере

Наверняка вам интересно, что именно включает тур, поэтому для начала можно сказать, что этот тур подходит как для рыбалки, так и для купания.

Вам нужно будет взять с собой купальник или полотенце, так как у вас будет возможность поплавать в кристально чистой воде. Поскольку погода может быть жаркой и солнечной, вам понадобится шляпа, солнцезащитный крем и очки, чтобы защитить себя от вредного воздействия солнца.

И, наконец, не забудьте взять с собой фотоаппарат перед тем, как покинуть отель, так как вы можете поймать уникальную рыбу, которая заслуживает того, чтобы ее увековечили!

Комфортный старт

Чтобы начать нашу ежедневную программу морской рыбалки в Кемере, мы заберем вас из вашего отеля на нашем полностью оборудованном и комфортабельном автобусе в назначенное время.

Затем нас ждет приятное путешествие на автомобиле, пока мы не доберемся до порта, где стоит на якоре наша яхта.

Встретиться с командой

Вы попадете на палубу и полюбуетесь экзотическим дизайном этой небольшой яхты. Тогда у вас будет возможность встретиться с нашим капитаном, который является профессионалом, как в рыболовстве, так и в капитанстве.

Поговорив некоторое время о том, как используется оборудование и о мерах безопасности, вы отправитесь в самые подходящие места Средиземного моря для ловли различных видов рыб.

Впоследствии официально начнется самая важная часть ''Морская рыбалка в Кемере''

Во время рыбалки

Желаем удачи!

В этой части экскурсии по морской рыбалке вы сможете сколько угодно использовать свою леску, наживку и сопутствующее оборудование. Если вам повезет, вы поймаете разнообразную рыбу, которая покажет, насколько вы талантливы в рыбалке.

Однако не волнуйтесь, если вы не сможете его поймать, у вас все равно будет большое преимущество, так как вы будете наслаждаться прекрасным видом видом. Кроме того, что бы вы ни делали, не забывайте веселиться, увековечивать свои воспоминания и радовать свое тело и душу, живя моментом.

Когда время истечет, мы вернемся в порт Кемерa порт Кемера и отвезем вас обратно в отель на нашем автобусе. Мы попрощаемся друг с другом, когда приедем, и наша веселая морская рыбалка в Кемере закончится приятными эмоциями.