Канатная дорога и панорамная смотровая Приглашаем вас подняться на вершину Тахталы — самую высокую гору в национальном парке Олимпос-Бейдаглары. Ее высота — 2365 метров, а с ноября по июнь она покрыта льдом и снегом. Вы подниметесь на вершину по канатной дороге и дойдете до обзорной площадки с видом на национальный парк Бейдаглары. После небольшой пешей прогулки вас встретят в традиционном ресторане, где вам подадут ароматные горячие блюда местной кухни. Важная информация:

Обязательно возьмите с собой теплую одежду (на высоте в горах прохладно).