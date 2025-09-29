На этой экскурсии вы подниметесь на вершину горы Тахталы по канатной дороге и посетите обзорную площадку, откуда открываются головокружительные панорамы национального парка Бейдаглары. Затем вас ждет пешая прогулка и обед в уютном ресторанчике с традиционными блюдами турецкой кухни.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Канатная дорога и панорамная смотровая Приглашаем вас подняться на вершину Тахталы — самую высокую гору в национальном парке Олимпос-Бейдаглары. Ее высота — 2365 метров, а с ноября по июнь она покрыта льдом и снегом. Вы подниметесь на вершину по канатной дороге и дойдете до обзорной площадки с видом на национальный парк Бейдаглары. После небольшой пешей прогулки вас встретят в традиционном ресторане, где вам подадут ароматные горячие блюда местной кухни. Важная информация:
Обязательно возьмите с собой теплую одежду (на высоте в горах прохладно).
Экскурсия каждый день
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Проезд на канатной дороге
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия каждый день
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Обязательно возьмите с собой теплую одежду (на высоте в горах прохладно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
29 сен 2025
Посетили в Кемере величественную гору Тахталы 🤍
Это безумная красота, на каждом уровне канатной дороги один пейзаж сменятся другим. Сосны, пихты, скалы …. От красоты захватывает дух.
На вершине складывается ощущение, что ты находишься в фильме Интерстеллар.
Однозначно, рекомендую данную экскурсию 🤍
Это безумная красота, на каждом уровне канатной дороги один пейзаж сменятся другим. Сосны, пихты, скалы …. От красоты захватывает дух.
На вершине складывается ощущение, что ты находишься в фильме Интерстеллар.
Однозначно, рекомендую данную экскурсию 🤍
Д
Денис
22 сен 2025
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии из Кемера
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Кемера: Олимпос, Фаселис и огни Янарташа
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в прошлое, наслаждаясь красотами древних городов и тайнами горы Янарташ
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе: приключение в Кемере
Поднимитесь на гору Тахталы на фуникулёре, исследуйте Ликийскую тропу и насладитесь обедом в деревенском ресторане
Начало: У вашего отеля в Кемере
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия к озеру Салда из Кемера: бирюзовое чудо Турции
Проведите день на берегу турецких Мальдив - озера Салда с уникальным бирюзовым цветом воды и целебной грязью
Сегодня в 12:00
14 ноя в 08:00
€385
€427 за всё до 4 чел.