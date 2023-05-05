Многие люди ограничиваются подъёмом на древнюю гору Олимп и спуском с неё по канатке. Я же предлагаю более насыщенную программу: подняться на вершину на фуникулёре, насладиться видами, совершить 5-часовой треккинг по знаменитой Ликийской тропе и завершить путешествие в аутентичном деревенском ресторане. Горы, ливанские кедры и чистейший воздух — присоединяйтесь!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Кому подойдёт это путешествие

Программа рассчитана на людей старше 10 лет в хорошей физической форме. Не рекомендуется пожилым людям — будет значительный перепад высот. Треккинг продолжительный, но несложный, т. к. мы будем спускаться вниз в неспешном темпе. Главное — удобная обувь.

Наш план

🚠 Трансфер заберёт вас из отеля в Кемере и довезёт до нижней станции канатной дороги, с которой мы за 10 минут поднимемся на вершину горы Тахталы. Вас ждут захватывающие виды на Средиземное море, Анталью, Кемер, ведь мы будем на высоте более 2300 метров н. у. м!

🥾 С вершины стартует наш треккинговый маршрут в сторону Кемера до уровня 1000 метров. За 5 часов вы вдоволь насладитесь средиземноморской природой, надышитесь целебным воздухом, а также сделаете красивые фото и попробуете чистейшую минеральную воду из источника. А ещё по пути я покажу вам один из старейших платанов в мире!

🍲 В конце вы будете вознаграждены отдыхом и вкусным обедом в видовом ресторане. Здесь же нас будет ждать трансфер, который развезёт вас по отелям.

Организационные детали

Я заберу вас на трансфере из отеля и по окончании отвезу обратно.

Дополнительные расходы