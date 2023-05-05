Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе

Подняться по канатной дороге на 2365 м и спуститься пешком по несложному живописному маршруту

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Многие люди ограничиваются подъёмом на древнюю гору Олимп и спуском с неё по канатке.

Я же предлагаю более насыщенную программу: подняться на вершину на фуникулёре, насладиться видами, совершить 5-часовой треккинг по знаменитой Ликийской тропе и завершить путешествие в аутентичном деревенском ресторане. Горы, ливанские кедры и чистейший воздух — присоединяйтесь!
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
Ближайшие даты:
5
мая
8
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9
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Кому подойдёт это путешествие

Программа рассчитана на людей старше 10 лет в хорошей физической форме. Не рекомендуется пожилым людям — будет значительный перепад высот. Треккинг продолжительный, но несложный, т. к. мы будем спускаться вниз в неспешном темпе. Главное — удобная обувь.

Наш план

🚠 Трансфер заберёт вас из отеля в Кемере и довезёт до нижней станции канатной дороги, с которой мы за 10 минут поднимемся на вершину горы Тахталы. Вас ждут захватывающие виды на Средиземное море, Анталью, Кемер, ведь мы будем на высоте более 2300 метров н. у. м!

🥾 С вершины стартует наш треккинговый маршрут в сторону Кемера до уровня 1000 метров. За 5 часов вы вдоволь насладитесь средиземноморской природой, надышитесь целебным воздухом, а также сделаете красивые фото и попробуете чистейшую минеральную воду из источника. А ещё по пути я покажу вам один из старейших платанов в мире!

🍲 В конце вы будете вознаграждены отдыхом и вкусным обедом в видовом ресторане. Здесь же нас будет ждать трансфер, который развезёт вас по отелям.

Организационные детали

Я заберу вас на трансфере из отеля и по окончании отвезу обратно.

Дополнительные расходы

  • Канатная дорога — 27 $/чел.
  • Обед в ресторане (по желанию)

в понедельник в 08:30 и 16:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 и 18:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Кемере
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:30 и 16:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 и 18:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
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