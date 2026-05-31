Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
Поднимитесь на гору Тахталы на фуникулёре, исследуйте Ликийскую тропу и насладитесь обедом в деревенском ресторане
Представьте себе восхождение на древнюю гору Тахталы, откуда открываются захватывающие виды на Средиземное море и окрестности Кемера.
Эта экскурсия предлагает не только подъём на вершину на фуникулёре, но и пятичасовой треккинг читать дальшеуменьшить
по знаменитой Ликийской тропе, где вы сможете вдоволь насладиться средиземноморской природой и целебным воздухом. По пути вас ждут не только красивые фото, но и встреча с одним из старейших платанов в мире.
Завершит ваше путешествие отдых и вкусный обед в аутентичном деревенском ресторане, где вы сможете насладиться местной кухней и видами на природу. Экскурсия рассчитана на активных людей старше 10 лет, находящихся в хорошей физической форме. Включает трансфер из отеля и обратно, обед по желанию за дополнительную плату.
Не упустите шанс провести день, наполненный приключениями и новыми впечатлениями, в одном из самых живописных уголков Турции
Программа рассчитана на людей старше 10 лет в хорошей физической форме. Не рекомендуется пожилым людям — будет значительный перепад высот. Треккинг продолжительный, но несложный, т. к. мы будем спускаться вниз в неспешном темпе. Главное — удобная обувь.
Наш план
🚠 Трансфер заберёт вас из отеля в Кемере и довезёт до нижней станции канатной дороги, с которой мы за 10 минут поднимемся на вершину горы Тахталы. Вас ждут захватывающие виды на Средиземное море, Анталью, Кемер, ведь мы будем на высоте более 2300 метров н. у. м!
🥾 С вершины стартует наш треккинговый маршрут в сторону Кемера до уровня 1000 метров. За 5 часов вы вдоволь насладитесь средиземноморской природой, надышитесь целебным воздухом, а также сделаете красивые фото и попробуете чистейшую минеральную воду из источника. А ещё по пути я покажу вам один из старейших платанов в мире!
🍲 В конце вы будете вознаграждены отдыхом и вкусным обедом в видовом ресторане. Здесь же нас будет ждать трансфер, который развезёт вас по отелям.
Организационные детали
Я заберу вас на трансфере из отеля и по окончании отвезу обратно.
Дополнительные расходы
Канатная дорога — 27 $/чел.
Обед в ресторане (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Кемере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Исмет — ваш гид в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1198 туристов
Я родился и вырос в Анталье, учился в школе в центре города. Окончил факультет английского языка и литературы в Измире. Во время учёбы работал гидом на западе Турции, в Бодруме. читать дальшеуменьшить
После окончания университета два года преподавал английский язык в военных училищах. Затем вернулся к работе в туризме.
Чтобы иметь возможность проводить экскурсии для русскоговорящих путешественников, отправился учиться на факультет русского языка в Казахстан. И вот уже 22 года работаю гидом. С русским языком связана и личная история: моя жена родом из Беларуси, у нас двое детей.
Я с радостью покажу вам мою родную страну и расскажу о её культуре и традициях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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ЕЛИЗАВЕТА
Дата посещения: 29 мая 2026
Хочу выразить свою искреннюю благодарность замечательному гиду Исмету за невероятную экскурсию по Ликийской тропе🙏🏔👍! Это один из самых красивых маршрутов, который навсегда останется в моей памяти и в сердце, и я читать дальшеуменьшить
с нетерпением жду возможности вернуться сюда вновь. День моей экскурсии был просто удивительным, наполненным яркими эмоциями и положительными впечатлениями☺️🙏! Прогулка по Ликийской тропе,сама гора Тахталы, подарила мне возможность насладиться великолепной природой – величественные горы, зелёные леса с Ливанскими кедрами и величественными Платанами, а также множество красочно цветущих растений, среди которых были и лекарственные травы. Особенно запомнился шалфей и великолепно цветущий чертополох, а виды, открывающиеся с горы, просто захватывают дух. Атмосфера спокойствия и единения с природой оставила неизгладимые впечатления. На протяжении всего маршрута я чувствовала себя частью этого прекрасного мира. Рекомендую всем ,кто любит активный отдых попробовать этот маршрут — он подарит Вам не только физическую нагрузку, но и массу положительных эмоций! Спасибо ,Исмет, за Ваши незабываемые экскурсии! Вы не просто гид, а настоящий знаток всех уголков этой чудесной страны. Ваша глубокая эрудиция и знание истории ,да и не только, делают каждую прогулку уникальной и увлекательной👍🙏🔥! Вы умеете вдохновлять и открывать для нас новые горизонты. Спасибо за Ваши знания и страсть к тому, что вы делаете🙏🙏🙏! Вы-истинный профессионал своего дела👍🙏!
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М
Мария
Мы в восторге, очень устали, но ни разу ни о чем не пожалели. Спуск с горы - это то, что может показаться легче лёгкого, но это не так. Берите палки, читать дальшеуменьшить
если есть возможность. Я не взяла, но Исмет по дороге нашел мне их (фото прилагаю), и если бы не это, я упала бы раз пять, по моим весьма скромным подсчётам. Конечно же не одевайтесь как я - с голыми ногами и руками (я очень боялась жары, поэтому решила раздеться максимально, на самом деле при жаркой погоде на тропе оочень комфортная температура, местами было даже зябко. Ну и конечно в лесу велика вероятность обхлестать ветками себе все конечности или повредить их, если вдруг надумаете падать). Исмет ориентируется непосредственно на вас, выбирая сложность тропы и продолжительность. В середине мы начали подстанывать и плюсом я еще очень медленно шла (реально было тяжело идти по камням) и Исмет перевел нас на тропу для слабаков, благодаря чему мы успели вернуться в запланированное время. Исмет, спасибо ✨
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А
Александр
Все очень понравилось! очень красивые места и интересная экскурсия. очень рекомендую.
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М
Марина
друзья все в горы, очень красиво
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Ольга
Отличный гид! Рады что нашли его. Всегда приятно когда попадается адекватный культурный человек) поход не из легких, для тех кто имеет опыт походов в горах, трекинг. С верхушки спуск по читать дальшеуменьшить
камням, сыпуха… ребенок 11 лет осилил. В трекинговых кроссовках! Это обязательное условие- обувь! Это была мечта пройти хоть кусочек по ликийской тропе. Время лучше выбирать весна, осень. Летом конечно жарко. Но нас это не остановило))
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Татьяна
Доброго времени суток. Любим горы, природу, ходить в походы и любоваться красотами. Поэтому выбрали маршрут гора Тахталы и треккинг по Ликкийской тропе. Накануне два дня лил сильный дождь и наш читать дальшеуменьшить
поход должен был отменится🤔, но Исмет предложил нам джип-тур по этим местам. Сказать, что мы в большом восторге от увиденного - ничего не сказать. Надо все увидеть своими глазами, передать эти эмоции невозможно. Исмет - великолепный гид, замечательно говорит по-русски и с отличным чувством юмора. 10 из 10:) Рекомендуем!!!
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