Представьте себе восхождение на древнюю гору Тахталы, откуда открываются захватывающие виды на Средиземное море и окрестности Кемера.Эта экскурсия предлагает не только подъём на вершину на фуникулёре, но и пятичасовой треккинг

по знаменитой Ликийской тропе, где вы сможете вдоволь насладиться средиземноморской природой и целебным воздухом. По пути вас ждут не только красивые фото, но и встреча с одним из старейших платанов в мире. Завершит ваше путешествие отдых и вкусный обед в аутентичном деревенском ресторане, где вы сможете насладиться местной кухней и видами на природу. Экскурсия рассчитана на активных людей старше 10 лет, находящихся в хорошей физической форме. Включает трансфер из отеля и обратно, обед по желанию за дополнительную плату. Не упустите шанс провести день, наполненный приключениями и новыми впечатлениями, в одном из самых живописных уголков Турции

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кому подойдёт это путешествие

Программа рассчитана на людей старше 10 лет в хорошей физической форме. Не рекомендуется пожилым людям — будет значительный перепад высот. Треккинг продолжительный, но несложный, т. к. мы будем спускаться вниз в неспешном темпе. Главное — удобная обувь.

Наш план

🚠 Трансфер заберёт вас из отеля в Кемере и довезёт до нижней станции канатной дороги, с которой мы за 10 минут поднимемся на вершину горы Тахталы. Вас ждут захватывающие виды на Средиземное море, Анталью, Кемер, ведь мы будем на высоте более 2300 метров н. у. м!

🥾 С вершины стартует наш треккинговый маршрут в сторону Кемера до уровня 1000 метров. За 5 часов вы вдоволь насладитесь средиземноморской природой, надышитесь целебным воздухом, а также сделаете красивые фото и попробуете чистейшую минеральную воду из источника. А ещё по пути я покажу вам один из старейших платанов в мире!

🍲 В конце вы будете вознаграждены отдыхом и вкусным обедом в видовом ресторане. Здесь же нас будет ждать трансфер, который развезёт вас по отелям.

Организационные детали

Я заберу вас на трансфере из отеля и по окончании отвезу обратно.

Дополнительные расходы