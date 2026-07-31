Приглашаю вас в однодневное путешествие по местам, воспетым еще Гомером много веков назад. Для начала познакомимся с античным поселением морских разбойников: вглядываясь в руины зданий и домов, дадим фантазии сделать свое дело. Затем отправимся на уединенный пляж, где вволю поплаваем (возможно, в компании симпатичных рыбок). А в завершение поднимемся на гору Янарташ — к мистическим огненным языкам Химеры.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы посетим один из городов на ваш выбор.

Античный город Олимпос: загадки древности

Мы выезжаем из города и отправляемся к первой остановке на нашем маршруте: городу Олимпос. Говорят, что поселение основали морские разбойники — их привлекали укромные бухты, разбросанные вдоль берега моря. Кроме того, само побережье окружено неприступными скалами с множеством пещер — есть, где укрыться.

Ну а мы насладимся морскими пейзажами и, прогулявшись вдоль руин древних домов и заглянув к настоящим римским термам и некрополю, представим, как кипела здесь жизнь много веков назад.

Пляж Олимпос

Нельзя не заглянуть на один из местных пляжей. Место, в которое мы отправимся, пришлось по вкусу морским черепахам — они выбирают его для вывода потомства. В теплое время года здесь можно поплавать с маской и ластами в компании любопытных рыбок.

Древний Фаселис: история и природа

Альтернативное начало нашей поездки — Фаселис, античный город, основанный в 7 веке до н. э. колонистами с острова Родос. Вы исследуете руины торговых площадей, оцените старинный амфитеатр и отыщете гимназию и римские бани. Кроме того, полюбуетесь сосновым лесом, искупаетесь на местном пляже с чистой и прозрачной водой и понаблюдаете за стаями маленьких рыбок у побережья. А мы расскажем о взлётах и падениях Фаселиса и об известных личностях, творивших его историю.

Мифические костры горы Янарташ

Ну и квинтэссенция нашего путешествия — мистическая гора Янарташ. Это одно из редких мест в мире, где на протяжении веков из под земли вырываются языки пламени. Древние люди не знали причину этого явления, поэтому приписывали кострам мифические свойства. Считалось, что именно здесь обитает злобная Химера. Проверим?

Организационные детали