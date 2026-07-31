Увидеть мифический костёр Химеры и погулять по античному городу Олимпос
Приглашаю вас в однодневное путешествие по местам, воспетым еще Гомером много веков назад.
Для начала познакомимся с античным поселением морских разбойников: вглядываясь в руины зданий и домов, дадим фантазии сделать свое дело. Затем отправимся на уединенный пляж, где вволю поплаваем (возможно, в компании симпатичных рыбок). А в завершение поднимемся на гору Янарташ — к мистическим огненным языкам Химеры.
Мы выезжаем из города и отправляемся к первой остановке на нашем маршруте: городу Олимпос. Говорят, что поселение основали морские разбойники — их привлекали укромные бухты, разбросанные вдоль берега моря. Кроме того, само побережье окружено неприступными скалами с множеством пещер — есть, где укрыться. Ну а мы насладимся морскими пейзажами и, прогулявшись вдоль руин древних домов и заглянув к настоящим римским термам и некрополю, представим, как кипела здесь жизнь много веков назад.
Пляж Олимпос
Нельзя не заглянуть на один из местных пляжей. Место, в которое мы отправимся, пришлось по вкусу морским черепахам — они выбирают его для вывода потомства. В теплое время года здесь можно поплавать с маской и ластами в компании любопытных рыбок.
Древний Фаселис: история и природа
Альтернативное начало нашей поездки — Фаселис, античный город, основанный в 7 веке до н. э. колонистами с острова Родос. Вы исследуете руины торговых площадей, оцените старинный амфитеатр и отыщете гимназию и римские бани. Кроме того, полюбуетесь сосновым лесом, искупаетесь на местном пляже с чистой и прозрачной водой и понаблюдаете за стаями маленьких рыбок у побережья. А мы расскажем о взлётах и падениях Фаселиса и об известных личностях, творивших его историю.
Мифические костры горы Янарташ
Ну и квинтэссенция нашего путешествия — мистическая гора Янарташ. Это одно из редких мест в мире, где на протяжении веков из под земли вырываются языки пламени. Древние люди не знали причину этого явления, поэтому приписывали кострам мифические свойства. Считалось, что именно здесь обитает злобная Химера. Проверим?
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном седане, гид заберёт вас от места проживания и привезет обратно
В программу входит посещение одного из городов, Олимпоса или Фаселиса на ваш выбор
По желанию, по пути можно пообедать в ресторане, подскажем хорошее место
Если хотите покупаться на пляже Олимпос, не забудьте взять с собой купальные принадлежности
Входной билет в Олимпос — €10 за чел.
Входной билет в Фаселис — €10 за чел.
Входной билет на гору Янарташ — 100 лир за чел., 60 лир за ребёнка
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 697 туристов
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Анна, я живу в Турции много лет и являюсь гражданкой этой гостеприимной страны. Вместе с командой гидов мы проводим экскурсии по самым интересным и живописным местам Анталийского побережья. С радостью поделимся с вами накопленным опытом, знаниями и эмоциями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Елена
Отличная экскурсия! Фатма помогает сделать все, чтобы было максимально комфортно. По ее предложению перенесли начало на вечер - в результате и в древнем городе не так жарко, и от горящей читать дальшеуменьшить
горы супер эффект! Если едете в Фазелис - надо надеть купальник сразу, так как пляж как раз в конце города. Для горы нужна очень удобная обувь - придется подниматься по высоким каменным ступеням. И не забудьте купить маршмэллоу на входе)
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Анастасия
Экскурсию нам проводил Муслим. Прекрасный рассказчик, очень интересный собеседник. Будьте готовы к захватывающему путешествию.
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Е
Елена
Замечательная экскурсия по античным местам с красивыми видами и пейзажами! Спасибо огромное гиду Фатме, она провела нас по нашей просьбе по небольшому кусочку Ликийской тропы в Фаселисе через хвойный лес читать дальшеуменьшить
к прекрасным видам на пиратскую и торговую бухты:) Лучше, конечно, ехать на закате, когда спадает жара, и гораздо легче подниматься на гору Янарташ (750 метров). Цены за вход в античный город действительно не соответствуют заявленным в описании тура (360 лир с человека), но это нисколько не омрачило нашего посещения этих мест:) Провели прекрасный вечер!
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С
Светлана
Прекрасная экскурсия с замечательным гидом Фатмой, человек, искренне любящий свое дело. Лучше ехать на закате, когда солнце садится, не так жарко и огонь виден лучше. Будьте готовы высоко подниматься по читать дальшеуменьшить
крупным камням, это сложно, но стоит того. Очень красивый античный город. Но хочется добавить, что цены в описании экскурсии совсем не актуальны. Все гораздо дороже. Август 2024 вход в Фазелис стоит 360 лир с человека, а на гору 45 лир с человека.
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Инна
Хочу поблагодарить гида Тургая за профессиональную подачу информации, за отличную организацию экскурсии, на которой у нас была возможность прикоснуться к античной истории (город Фаселис), покупаться, пообедать (очень вкусно!!!) у горной читать дальшеуменьшить
речки, пройти небольшой кусочек Ликийской тропы, чтобы подняться на гору Янарташ и увидеть огни Химеры, и там же увидеть чудом сохранившиеся фрески античного храма. В качестве рекомендации: обувь должна быть удобной с хорошим протектором, так как подъём местами крутой и камни могут быть скользкими.
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Н
Наталья
Нам очень понравилась экскурсия, все детали обговорили заранее, из отеля забрали вовремя, вся дорога комфортная. Побывали в Фазелисе, посмотрели пляжи, амфитеатр. Гора - это потрясающее место конечно подниматься в гору читать дальшеуменьшить
тяжеловато, несколько сбивается дыхание - все зависит от подготовки человека, но оно того стоит, огни такие горячие, так интересно! Гид Фатьма понравилась, ответственная, очень любит историю, хорошо говорит по русски, человек, знающий свое дело, такая позитивная! Все понравилось, рекомендую!
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Входит в следующие категории Кемера
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