М Максим Хорошая экскурсия по хорошей цене. Автобус приехал вовремя, кораблик норм, прокатились, покупались, вкусно накормили, напоили чаем.

На корабле напитки стоят необоснованно дорого, но турбюро думаю тут не про чем, на острове кораблей много, людей тоже, купаться особо негде, но удовольствие все равно получили. На обратном пути остановились покупаться в лагуне.

За эти деньги отличная экскурсия, ни о чем не жалеем.

А Анастасия Сам остров прекрасный и вода изумительная, но галька впивается в ноги.

Ю Юлия Отличная экскурсия! Невероятной красоты остров. Единственный минус очень мало времени на самом острове. 45 минут катастрофически мало. А вот на последней остановке можно сократить время пребывания. Час там делать особо нечего. Лучше это время провести на самом острове.

Е Екатерина Были с дочкой 26.09.2025 г. Эта лучшая водная экскурсия была. Организация на высшем уровне. Водитель комфортно довёз, капитал и мальчики на корабле выше всяких похвал. Рыбка Вкусняшка на обед. Рекомендую однозначно. Берите здесь, у туроператора было в три раза дороже.

Е Елена Водитель не знает русский язык, делал остановку когда ехали на корабль ни кто не вышел, на обратном пути сделал остановку, туристы не вышли, водитель ушел, все сидели в машине, потом мужчина пошел искать водителя,

Е Евгений читать дальше тому,кто хочет спокойной морской прогулки и позагорать на кораблике. Под конец экскурсии уже было скучновато, мы на купались и просто сидели под навесом рассматривая окрестные скалы. Подавали обед из курицы или рыбы,на гарнир овощи и макароны. Угощали чаем и арбузом. В целом неплохо, заехали в отель на хорошем автобусе с кондиционером. Вовремя!:) Посадили на один из множества корабликов пришвартованных в бухте Адрасан. В пути были 4 остановки для купания. Подойдёт

С Светлана Экскурсия замечательно организована. Забрали из отеля, привезли в порт. Большой плюс, что дорога занимает всего 10 минут. Купание в море, это сказка - вода чистая, тёплая, места восхитительной красоты. Был обед, вполне достойный. Танцевальный конкурс и пенная дискотека. Очень довольны. Рекомендую!

