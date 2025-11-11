Путешествие на остров Сулуада из Кемера - это уникальная возможность провести день на «турецких Мальдивах». Вас ждут белоснежные пляжи, прозрачное море и редкие морские черепахи. На борту уютной яхты вы
6 причин купить этот трансфер
- 🏝 Белоснежные пляжи
- 🐢 Встреча с черепахами
- 🌊 Купание в лазурных бухтах
- ⛵ Уютная яхта
- 🍽 Вкусный обед на борту
- 🧭 Пещера Любви
Что можно увидеть
Описание трансферОстров Сулуада: турецкие Мальдивы ждут вас! Экскурсия на остров Сулуада — это настоящий побег от суеты в мир первозданной природы, прозрачного моря и белоснежных пляжей. Не зря это место называют «турецкими Мальдивами» — как только вы ступите на этот сказочный остров, вы сами в этом убедитесь. На борту уютной яхты в окружении лазурных вод вы отправитесь навстречу чистейшим бухтам, которые по сей день остаются нетронутыми благодаря статусу заповедной зоны. Именно здесь обитают редкие морские черепахи Каретта-Каретта — если повезёт, вы увидите их своими глазами! Незабываемое путешествие Сулуада — это небольшой, но по-настоящему волшебный остров. Белый песок, прозрачная вода и богатая морская жизнь — идеальные условия для купания, снорклинга и, конечно, незабываемых фотографий. Здесь можно просто расслабиться, позагорать или прогуляться по берегу, наслаждаясь красотой природы. После активного отдыха на острове вас ждёт вкусный обед на яхте — простой, но сытный и свежий, чтобы восстановить силы и с новыми эмоциями продолжить путешествие. Бухта Аксеки Далее маршрут лежит в бухту Аксеки, где находится загадочная Пещера Любви. Вода здесь холоднее, чем в открытом море, и с этим связано романтическое предание о разлуке двух влюблённых. Место окутано легендой и прекрасно подходит для освежающего купания и новых впечатлений. Этот день подарит вам воспоминания, которые захочется сохранить надолго — чистое море, захватывающие пейзажи, вкусная еда и лёгкий морской бриз останутся с вами как напоминание о волшебстве турецкого побережья. Важная информация:
- Во время экскурсии вас ждёт остановка для купания у берегов острова Сулуада.
- Не забудьте взять с собой полотенце, купальник, солнцезащитный крем, головной убор, очки и, если есть, снаряжение для снорклинга.
Каждый день в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Сулуада
- Бухта Аксеки
Что включено
- Трансфер
- Прогулка на яхте
- Обед
Что не входит в цену
- Завтрак
- Напитки на яхте
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
11 ноя 2025
Хорошая экскурсия по хорошей цене. Автобус приехал вовремя, кораблик норм, прокатились, покупались, вкусно накормили, напоили чаем.
На корабле напитки стоят необоснованно дорого, но турбюро думаю тут не про чем, на острове кораблей много, людей тоже, купаться особо негде, но удовольствие все равно получили. На обратном пути остановились покупаться в лагуне.
За эти деньги отличная экскурсия, ни о чем не жалеем.
А
Анастасия
12 окт 2025
Сам остров прекрасный и вода изумительная, но галька впивается в ноги.
Ю
Юлия
5 окт 2025
Отличная экскурсия! Невероятной красоты остров. Единственный минус очень мало времени на самом острове. 45 минут катастрофически мало. А вот на последней остановке можно сократить время пребывания. Час там делать особо нечего. Лучше это время провести на самом острове.
Е
Екатерина
27 сен 2025
Были с дочкой 26.09.2025 г. Эта лучшая водная экскурсия была. Организация на высшем уровне. Водитель комфортно довёз, капитал и мальчики на корабле выше всяких похвал. Рыбка Вкусняшка на обед. Рекомендую однозначно. Берите здесь, у туроператора было в три раза дороже.
Е
Елена
24 сен 2025
Водитель не знает русский язык, делал остановку когда ехали на корабль ни кто не вышел, на обратном пути сделал остановку, туристы не вышли, водитель ушел, все сидели в машине, потом мужчина пошел искать водителя,
Е
Евгений
22 сен 2025
В целом неплохо, заехали в отель на хорошем автобусе с кондиционером. Вовремя!:) Посадили на один из множества корабликов пришвартованных в бухте Адрасан. В пути были 4 остановки для купания. Подойдёт
А
Антон
10 сен 2025
С
Светлана
11 авг 2025
Экскурсия замечательно организована. Забрали из отеля, привезли в порт. Большой плюс, что дорога занимает всего 10 минут. Купание в море, это сказка - вода чистая, тёплая, места восхитительной красоты. Был обед, вполне достойный. Танцевальный конкурс и пенная дискотека. Очень довольны. Рекомендую!
З
Зотин
3 авг 2025
Ю
Юлия
30 июл 2025
М
Максим
16 июл 2025
Экскурсия понравилась. Забрали из отеля, причём водитель скинул геопозицию для отслеживания - как он подъезжает, чтобы не нервничали. На судне чисто и удобно, персонал улыбчивый и вежливый. Обед включен. Сделали 3 остановки для купания, причем на 2й просто изумительный пляж. Доставили обратно до отеля.
