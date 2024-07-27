8 часов
Водная прогулка
Закат на острове Сулуада из Кемера
Начало: Ваш отель
«Этот вечер станет незабываемым приключением»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 12:00
28 июл в 12:00
$30 за человека
5 часов
Групповая
Ночное шоу в Легендарном Парке Развлечений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, суббота в 20:45
Завтра в 18:00
1 авг в 18:00
$30 за человека
5 часов
Групповая
Ночное шоу The Land of Legends из Кемера
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет Вечерний шоу-тур Land of Legends в Турции — одно из самых популярных представлений»
Расписание: Каждый день, кроме понедельника и четверга.
Завтра в 17:00
30 июл в 17:00
$25 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Вечерние»
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