Отправьтесь с нами на морскую рыбалку и проведите день вдали от суеты на борту уютного корабля. Всё необходимое оборудование для ловли уже будет ждать вас на месте. Наслаждайтесь процессом, свежим воздухом и видом на бескрайние просторы моря. А в перерывах — окунитесь в прозрачную воду и просто отдохните.
Описание водной прогулкиОтдых душой и телом в Средиземном море Добро пожаловать на морскую рыбалку — день, когда время замирает, а волны приносят не только улов, но и настоящее удовольствие. Мы приглашаем вас подняться на борт уютной яхты и отправиться в открытое море, где царит покой, свежий ветер и бескрайние горизонты. Это идеальный вариант для тех, кто хочет совместить активный отдых с умиротворением — будь вы заядлый рыбак или просто мечтаете поймать свой первый трофей. Всё, что нужно для рыбалки, уже ждет вас на борту: снасти, наживка, опытная команда и атмосфера безмятежности. Перерывы между поклёвками можно провести, купаясь в прозрачной морской воде или просто отдыхая под солнцем. Аромат соли, шелест волн, приятная усталость и, возможно, жареная рыба, пойманная собственноручно — всё это подарит вам день, который вы не забудете.
Ежедневно в 7:00
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Завтрак
- Рыболовные снасти
- Рыбалка на яхте
- Обед
- Без алкогольные напитки
- Купание
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олег
9 сен 2025
Организация отличная! Сам процес рыбалки наскучил детям примерно через час, успели поймать по три барабульки))) после этого просто отдыхали. Обед из своими руками пойманой рыбы понравился, приготовила хозяйка лодки отлично, конечно сама рыба не тянет на форель, но то что она свежайшая и самими пойманная добавляет вкуса)
