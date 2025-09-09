Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь с нами на морскую рыбалку и проведите день вдали от суеты на борту уютного корабля. Всё необходимое оборудование для ловли уже будет ждать вас на месте. Наслаждайтесь процессом, свежим воздухом и видом на бескрайние просторы моря. А в перерывах — окунитесь в прозрачную воду и просто отдохните. 5 1 отзыв

Описание водной прогулки Отдых душой и телом в Средиземном море Добро пожаловать на морскую рыбалку — день, когда время замирает, а волны приносят не только улов, но и настоящее удовольствие. Мы приглашаем вас подняться на борт уютной яхты и отправиться в открытое море, где царит покой, свежий ветер и бескрайние горизонты. Это идеальный вариант для тех, кто хочет совместить активный отдых с умиротворением — будь вы заядлый рыбак или просто мечтаете поймать свой первый трофей. Всё, что нужно для рыбалки, уже ждет вас на борту: снасти, наживка, опытная команда и атмосфера безмятежности. Перерывы между поклёвками можно провести, купаясь в прозрачной морской воде или просто отдыхая под солнцем. Аромат соли, шелест волн, приятная усталость и, возможно, жареная рыба, пойманная собственноручно — всё это подарит вам день, который вы не забудете.

Ответы на вопросы Что включено Трансфер из/в отель

Завтрак

Рыболовные снасти

Рыбалка на яхте

Обед

Без алкогольные напитки

Купание

Страховка Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 7:00 Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.