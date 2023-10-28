Хотите сбежать от пляжей и моря к головокружительным пейзажам, гордым белоголовым сипам, величаво парящим над каньоном и к мудрым каменным великанам? А прокатиться по мосту, построенному римлянами во 2 веке нашей эры? Тогда поехали с нами в необычайно интересное путешествие. И не забудьте захватить фотоаппараты. Эту красоту надо увезти с собой!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Долина каменных людей

Вы попадёте в «маленькую Каппадокию» — горные пород диковинных форм здесь очень напоминают «камины фей» из этого турецкого региона. А огромные каменные великаны похожи на декорации фильма «Аватар». Некоторые достигают даже 70 метров в высоту.

Античный Сельге

Он был основан греческими поселенцами на южном склоне горы Тавр предположительно после Троянской войны. Расцвет города пришёлся на римский период, его население тогда достигало 20 тысяч человек. Вы увидите сохранившиеся до наших дней руины гимназии, стои, стадиона, базилики, театра.

Каньон Тазы и его обитатели

Этот каньон величественно раскинулся на 4 километра, а его скалы устремляются ввысь на 300–400 метров. Здесь обитает редкий вид птиц, занесённых в Красную книгу. Если нам повезёт, увидим белоголового сипа. Размах его крыльев достигает 2,5 метров.

Программа маршрута

10:30 — прибытие на основную базу. Посадка в кабриобусы.

11:00 — кабриосафари через каньон Кёпрюлю, где вы увидите римские мосты Бюгрюм и Олук, в Долину каменных людей. Остановка — 20–30 минут. Отправление в античный Сельге. Прогулка по нему — 20–30 минут.

13:00 — обед на основной базе. (В меню — куриный шашлык, булгур, макароны, салат)

14:00 — отправление на кабриобусах по горному серпантину в каньон Тазы. Остановка в Каньоне — 20–30 минут. Возвращение на базу.

16:30 — отправление в обратный путь. Время прибытия в отель зависит от его местонахождения.

Организационные детали