Увидеть античные руины, каменных исполинов возрастом 65 миллионов лет и гордых обитателей каньона
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Описание
Что вас ожидает
Долина каменных людей
Вы попадёте в «маленькую Каппадокию» — горные пород диковинных форм здесь очень напоминают «камины фей» из этого турецкого региона. А огромные каменные великаны похожи на декорации фильма «Аватар». Некоторые достигают даже 70 метров в высоту.
Античный Сельге
Он был основан греческими поселенцами на южном склоне горы Тавр предположительно после Троянской войны. Расцвет города пришёлся на римский период, его население тогда достигало 20 тысяч человек. Вы увидите сохранившиеся до наших дней руины гимназии, стои, стадиона, базилики, театра.
Каньон Тазы и его обитатели
Этот каньон величественно раскинулся на 4 километра, а его скалы устремляются ввысь на 300–400 метров. Здесь обитает редкий вид птиц, занесённых в Красную книгу. Если нам повезёт, увидим белоголового сипа. Размах его крыльев достигает 2,5 метров.
Программа маршрута
10:30 — прибытие на основную базу. Посадка в кабриобусы.
11:00 — кабриосафари через каньон Кёпрюлю, где вы увидите римские мосты Бюгрюм и Олук, в Долину каменных людей. Остановка — 20–30 минут. Отправление в античный Сельге. Прогулка по нему — 20–30 минут.
13:00 — обед на основной базе. (В меню — куриный шашлык, булгур, макароны, салат)
14:00 — отправление на кабриобусах по горному серпантину в каньон Тазы. Остановка в Каньоне — 20–30 минут. Возвращение на базу.
16:30 — отправление в обратный путь. Время прибытия в отель зависит от его местонахождения.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер из отеля и обратно, страховка, обед (без напитков), услуги сопровождающего (не экскурсовода-историка)
- Для оплаты тура и других возможных расходов возьмите с собой наличные
- Обращаем вниманиe! В программе экскурсии рафтинга нет.
- Трансфер из всех регионов побережья — от Текирова в Кемере до Каргыджак в Алании. Время, проведенное в трансфере, не включено в общее время экскурсии.
- Рекомендуем надеть максимально удобную, нескользящую обувь. Шлёпанцы не подойдут.
- Можете взять с собой купальные принадлежности. Наша основная база находится на берегу реки Кёпрючай. У вас будет возможность искупаться.
во вторник и пятницу в 07:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и пятницу в 07:30Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.