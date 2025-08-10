Отправьтесь в захватывающее путешествие к каньону Тазы — месту, где небо встречается с бездной. Прогуляйтесь по развалинам древнего города Сельге и прикоснитесь к загадке «людей-скал» Адам Каялар. Эта экскурсия подарит вам яркие пейзажи, древние легенды и чувство полного единения с природой.
Описание экскурсииПутешествие в сердце древней природы и легенд Если вы мечтаете окунуться в величественную красоту гор, прикоснуться к древности и почувствовать дух легенд — эта экскурсия для вас. Это не просто поездка, а настоящее приключение в сердце анатолийской природы, где каждый камень хранит историю, а каждый поворот открывает захватывающий вид. Каньон Тазы — Долина Мудрости Каньон Тазы — один из самых удивительных природных уголков Турции. Его называют «Долиной Мудрости» не случайно: здесь, на высоте до 400 метров, природа словно шепчет свои древние тайны. Мощные, отвесные скалы, вырезанные веками стремительной рекой Кёпрючай, образуют гигантское ущелье, поразительное по своей масштабности и красоте. Смотровая площадка подарит вам кадры, которые невозможно забыть — когда бездна расстилается у ваших ног, а горизонт скрывается в горном тумане. Античный город Сельге На склонах Торосских гор, в труднодоступной и живописной местности, когда-то процветал древний город Сельге. По легендам, его основал прорицатель Калхас после Троянской войны. Здесь, среди горных склонов и зелени, вы найдете следы удивительной цивилизации: руины театра, храмов, улиц, вымощенных камнем, — всё это расскажет вам о жизни греков, спартанцев и торговцев, которые сделали Сельге богатым центром своего времени. Вдыхая аромат горных трав и лаванды, вы почувствуете, как история оживает прямо у вас под ногами. Адам Каялар — люди-скалы Последняя точка нашего путешествия — загадочные скальные образования Адам Каялар. Эти вертикальные монолиты напоминают силуэты людей, будто застывших в вечности. Местные жители называют это место «землёй Аватара» — настолько фантастично выглядит ландшафт. Скалы словно наблюдают за вами, охраняя покой древней земли. Это место притягивает, вдохновляет, оставляет глубокий след в душе. Важная информация:
- Экскурсия проходит в горах — будьте готовы к небольшим физическим нагрузкам.
- Погода может меняться, особенно в горах — возьмите с собой ветровку или кофту, а также удобную обувь для прогулки по каменистой местности, головной убор и солнцезащитные очки, воду, лёгкие закуски.
Вторник, четверг, воскресенье в 7:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Тазы
- Река Кёпрючай
- Античный город Сельге
- Адам Каялар
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Гид
- Каньон Тазы
- Река Кёпрючай
- Адам Каялар
- Античный город Сельге
- Обед
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
- Фото Видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, воскресенье в 7:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит в горах - будьте готовы к небольшим физическим нагрузкам
- Погода может меняться, особенно в горах - возьмите с собой ветровку или кофту, а также удобную обувь для прогулки по каменистой местности, головной убор и солнцезащитные очки, воду, лёгкие закуски
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
G
Galina
10 авг 2025
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии из Кемера
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Кемера
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Завтра в 09:00
19 ноя в 09:00
€430 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Активная поездка из Кемера в каньон Тазы: по воде, воздуху и бездорожью
Рафтинг, зиплайн, багги и древняя история - в одном маршруте
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
19 ноя в 08:00
€56 за человека
Групповая
Экскурсия в каньон Тазы
Начало: Ваш отель
Расписание: среда, пятница
Завтра в 07:30
19 ноя в 07:30
$27 за человека