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Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)

4.8
16 отзывов
Ginza T.
Ginza T. – Гид из Кемера
Устойчивый квадроцикл несравним со своим двухколесным собратом.

На этом сафари вы почувствуете, как управляете мощной машиной, при этом успевая наслаждаться окружающими пейзажами высокогорных окрестностей Чамьювы.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $30 за человека

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Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)

Что вы увидите

  • Катание на квадроциклах
Экскурсионная программа:• 09:15/16:15 — Выезд из гостиницы;
  • 09:30/16:30 — Сбор гостей;
  • 09:45/16:45 — Прибытие на место сафари;
  • 10:00/17:00 — Инструктаж;
  • 10:10/17:10 — Начало сафари;
  • 11:20/18:20 — Конец сафари;
  • 11:35/18:35 — Прибытие в гостиницу.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой: предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п. ), фотоаппарат или видеокамеру, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара, деньги для оплаты дополнительных услуг и покупок, воду.
Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Страховка
  • Услуги инструктора
  • Комфортабельные квадроциклы.
Что не входит
  • Личные расходы (обед и напитки)
  • Бандана и очки
  • Фотосессия или видеосъёмка.
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ginza T.
Ginza T.
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16 отзывов оставили туристы

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