Экскурсионная программа:• 09:15/16:15 — Выезд из гостиницы;
09:30/16:30 — Сбор гостей;
09:45/16:45 — Прибытие на место сафари;
10:00/17:00 — Инструктаж;
10:10/17:10 — Начало сафари;
11:20/18:20 — Конец сафари;
11:35/18:35 — Прибытие в гостиницу.
Организационные детали:
Возьмите с собой: предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п. ), фотоаппарат или видеокамеру, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара, деньги для оплаты дополнительных услуг и покупок, воду.
Что входит
Трансфер от/до отеля
Страховка
Услуги инструктора
Комфортабельные квадроциклы.
Что не входит
Личные расходы (обед и напитки)
Бандана и очки
Фотосессия или видеосъёмка.
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.