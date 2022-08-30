Устойчивый квадроцикл несравним со своим двухколесным собратом.
На этом сафари вы почувствуете, как управляете мощной машиной, при этом успевая наслаждаться окружающими пейзажами высокогорных окрестностей Чамьювы.
На этом сафари вы почувствуете, как управляете мощной машиной, при этом успевая наслаждаться окружающими пейзажами высокогорных окрестностей Чамьювы.
Описание экскурсииЭкскурсионная программа:• 09:15/16:15 — Выезд из гостиницы;
- 09:30/16:30 — Сбор гостей;
- 09:45/16:45 — Прибытие на место сафари;
- 10:00/17:00 — Инструктаж;
- 10:10/17:10 — Начало сафари;
- 11:20/18:20 — Конец сафари;
- 11:35/18:35 — Прибытие в гостиницу. Организационные детали: Возьмите с собой: предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п.), фотоаппарат или видеокамеру, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара, деньги для оплаты дополнительных услуг и покупок, воду.
Ежедневно в 9:00 и 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Страховка
- Услуги инструктора
- Комфортабельные квадроциклы.
Что не входит в цену
- Личные расходы (обед и напитки)
- Бандана и очки
- Фотосессия или видеосъёмка.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00 и 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Встретил трансфер у отеля, довезли до места дали каски. Берите с собой очки и маску много пыли и купальники. Ехали по извилистым дорогам до каньона там купались 25 минут и дорога обратно. Вобщем всё круто. Своих денег стоит. В конце предлагают ваши магниты, фото или брелки цена 10,5,5$ соответственно
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И
Встретил трансфер у отеля, довезли до места дали каски. Берите с собой очки и маску много пыли и купальники. Ехали по извилистым дорогам до каньона там купались 25 минут и дорога обратно. Вобщем всё круто. Своих денег стоит. В конце предлагают ваши магниты, фото или брелки цена 10,5,5$ соответственно
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Л
Организация экскурсии прошла достойно, комфортный перелет,супер -гид в стамбуле Танжи, профессионал с отменным чувством юмора, экскурсия немного утомительна из-за раннего подъема, но впечатления незабываемые. Благодарим Кибара за прекрасную организацию эскурсии и массу положительных эмоций
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Л
Организация экскурсии прошла достойно, комфортный перелет,супер -гид в стамбуле Танжи, профессионал с отменным чувством юмора, экскурсия немного утомительна из-за раннего подъема, но впечатления незабываемые. Благодарим Кибара за прекрасную организацию эскурсии и массу положительных эмоций
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А
Огромное спасибо данному агентству за наш отдых. Мы молодожёны и очень хотели, чтобы наше свадебное путешествие запомнилось надолго. Брали 2 экскурсии: 1. Прогулка на яхте ginza monster 2. Квадросафари. Всё было на высшем уровне и гораздо дешевле, чем у гида в отеле.
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P
Отличная экскурсия, много шума и драйва. Мы были с детьми и впервый раз, нам очень понравилось. Купались в горном озере, вода чистая прохладная и несолёная, что очень радовало после солёного моря. Советую всем кто ниразу не ездил на квадроцыклах попробывать!
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