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И Илья Встретил трансфер у отеля, довезли до места дали каски. Берите с собой очки и маску много пыли и купальники. Ехали по извилистым дорогам до каньона там купались 25 минут и дорога обратно. Вобщем всё круто. Своих денег стоит. В конце предлагают ваши магниты, фото или брелки цена 10,5,5$ соответственно Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Илья Встретил трансфер у отеля, довезли до места дали каски. Берите с собой очки и маску много пыли и купальники. Ехали по извилистым дорогам до каньона там купались 25 минут и дорога обратно. Вобщем всё круто. Своих денег стоит. В конце предлагают ваши магниты, фото или брелки цена 10,5,5$ соответственно Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Людмила Организация экскурсии прошла достойно, комфортный перелет,супер -гид в стамбуле Танжи, профессионал с отменным чувством юмора, экскурсия немного утомительна из-за раннего подъема, но впечатления незабываемые. Благодарим Кибара за прекрасную организацию эскурсии и массу положительных эмоций Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Людмила Организация экскурсии прошла достойно, комфортный перелет,супер -гид в стамбуле Танжи, профессионал с отменным чувством юмора, экскурсия немного утомительна из-за раннего подъема, но впечатления незабываемые. Благодарим Кибара за прекрасную организацию эскурсии и массу положительных эмоций Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александр Огромное спасибо данному агентству за наш отдых. Мы молодожёны и очень хотели, чтобы наше свадебное путешествие запомнилось надолго. Брали 2 экскурсии: 1. Прогулка на яхте ginza monster 2. Квадросафари. Всё было на высшем уровне и гораздо дешевле, чем у гида в отеле. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет