Ginza T. – Гид из Кемера

Устойчивый квадроцикл несравним со своим двухколесным собратом.



На этом сафари вы почувствуете, как управляете мощной машиной, при этом успевая наслаждаться окружающими пейзажами высокогорных окрестностей Чамьювы.