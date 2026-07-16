Рафтинг из Кемера + на выбор: зиплайн, багги и квадроциклы (всё включено)
Преодолеть пороги под руководством инструктора и добавить ещё немножко адреналина
Приглашаем на день вырваться из отеля и почувствовать, что Турция — это не только пляжный отдых. Вас ждёт горная река с порогами, живописные каньоны, прохладная вода и адреналин на поворотах.
Под руководством инструкторов вы спуститесь на многоместном рафте, после — пообедаете на берегу реки. А дополнительные активности сделают программу ещё насыщеннее.
Описание экскурсии
8:00 — трансфер к базе рафтинга. По дороге вы увидите живописные пейзажи Таврских гор, сосновые леса и традиционные турецкие деревни
9:30 — инструктаж и получение снаряжения. Инструкторы расскажут о правилах безопасности и подготовят вас к сплаву
10:00 — рафтинг по горной реке. Мы используем профессиональные многоместные рафты, вёсла, спасательные жилеты и защитные каски. Вы преодолеете пороги различной сложности, посмотрите на узкие каньоны, природные источники и места, недоступные для обычного транспорта. Во время остановок можно искупаться и сделать фотографии
12:30 — обед на берегу реки. В меню: салат, гарнир и курица или рыба. Напитки оплачиваются отдельно. Далее — отдых в окружении горной природы и свободное время для прогулки
13:30 — дополнительная активность: зиплайн, багги, квадроциклы. В зависимости от выбранной программы вы сможете пролететь над рекой на троллее, отправиться на сафари по лесным дорогам или исследовать природные уголки каньона
15:00 — отдых и возвращение на базу. Свободное время для фотографий и подготовки к обратной дороге
16:00–18:00 — трансфер в отели
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер на автобусе с кондиционером, рафтинг и необходимое снаряжение, страховка, дополнительная активность и обед
Перед началом программы вам проведут инструктаж по технике безопасности, выдадут спасательные жилеты и защитные каски
Оплачивается дополнительно (по желанию): напитки — от 50 лир (~€1) за шт., фото- и видеосъёмка — от 500 лир (~€10) за чел., гидрокостюм в прохладное время года — от 200 лир (~€4)
С вами будут инструкторы по рафтингу и сотрудники базы. Во время трансфера — сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 100 туристов
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, скрытых доплат и туристических ловушек — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день.
Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности читать дальшеуменьшить
ещё спокойны, а солнце комфортное.
Устраиваем путешествие для своих: красивые маршруты, живые истории, комфортный темп и внимание к деталям. Вам не нужно ни о чём переживать — просто отдыхайте и получайте впечатления.
На связи с первого сообщения и до конца вашей поездки.
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