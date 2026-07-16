Приглашаем на день вырваться из отеля и почувствовать, что Турция — это не только пляжный отдых. Вас ждёт горная река с порогами, живописные каньоны, прохладная вода и адреналин на поворотах. Под руководством инструкторов вы спуститесь на многоместном рафте, после — пообедаете на берегу реки. А дополнительные активности сделают программу ещё насыщеннее.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

8:00 — трансфер к базе рафтинга. По дороге вы увидите живописные пейзажи Таврских гор, сосновые леса и традиционные турецкие деревни

9:30 — инструктаж и получение снаряжения. Инструкторы расскажут о правилах безопасности и подготовят вас к сплаву

10:00 — рафтинг по горной реке. Мы используем профессиональные многоместные рафты, вёсла, спасательные жилеты и защитные каски. Вы преодолеете пороги различной сложности, посмотрите на узкие каньоны, природные источники и места, недоступные для обычного транспорта. Во время остановок можно искупаться и сделать фотографии

12:30 — обед на берегу реки. В меню: салат, гарнир и курица или рыба. Напитки оплачиваются отдельно. Далее — отдых в окружении горной природы и свободное время для прогулки

13:30 — дополнительная активность: зиплайн, багги, квадроциклы. В зависимости от выбранной программы вы сможете пролететь над рекой на троллее, отправиться на сафари по лесным дорогам или исследовать природные уголки каньона

15:00 — отдых и возвращение на базу. Свободное время для фотографий и подготовки к обратной дороге

16:00–18:00 — трансфер в отели

Организационные детали