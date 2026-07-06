Готовы добавить немного адреналина в свой отдых? Тогда заводите двигатель! Вас ждёт сафари на квадроциклах по пыльным тропам, лесным дорогам и холмам с видами на горные пейзажи. Вы почувствуете драйв и свободу движения, преодолевая природные препятствия и исследуя уголки региона, куда редко добираются туристы. А наш инструктор всегда будет рядом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Трансфер из города

Мы заберём вас из отеля в Кемере и доставим на базу квадроциклов.

Инструктаж и подготовка

Вас встретят наши опытные инструкторы: они расскажут о технике безопасности и нюансах управления, чтобы вы были полностью готовы к поездке.

Сафари на квадроциклах (~1,5 ч)

После подготовки и получения защитного снаряжения вы отправитесь в путешествие по пересечённой местности. Инструкторы проведут вас по самым интересным маршрутам, покажут скрытые уголки и расскажут интересные факты о местной природе и экосистеме.

Фотостопы на маршруте

Во время поездки будут остановки в живописных местах, где можно отдохнуть, сделать красивые кадры и насладиться природой.

Возвращение и трансфер

После завершения сафари вы вернётесь на базу, и мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали