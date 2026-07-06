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Сафари на квадроциклах в Кемере

Головокружительные эмоции, бездорожье и живописные горные маршруты среди лесов
Готовы добавить немного адреналина в свой отдых? Тогда заводите двигатель! Вас ждёт сафари на квадроциклах по пыльным тропам, лесным дорогам и холмам с видами на горные пейзажи.

Вы почувствуете драйв и свободу движения, преодолевая природные препятствия и исследуя уголки региона, куда редко добираются туристы. А наш инструктор всегда будет рядом.
4.5
2 отзыва
Сафари на квадроциклах в Кемере
Сафари на квадроциклах в Кемере
Сафари на квадроциклах в Кемере

Описание экскурсии

Трансфер из города

Мы заберём вас из отеля в Кемере и доставим на базу квадроциклов.

Инструктаж и подготовка

Вас встретят наши опытные инструкторы: они расскажут о технике безопасности и нюансах управления, чтобы вы были полностью готовы к поездке.

Сафари на квадроциклах (~1,5 ч)

После подготовки и получения защитного снаряжения вы отправитесь в путешествие по пересечённой местности. Инструкторы проведут вас по самым интересным маршрутам, покажут скрытые уголки и расскажут интересные факты о местной природе и экосистеме.

Фотостопы на маршруте

Во время поездки будут остановки в живописных местах, где можно отдохнуть, сделать красивые кадры и насладиться природой.

Возвращение и трансфер

После завершения сафари вы вернётесь на базу, и мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе из отеля и обратно, инструктаж по технике безопасности и снаряжение (шлем), сафари на квадроциклах (1,5 ч)
  • Отдельно по желанию оплачиваются напитки и еда
  • Программа 16+
  • С вами будет один из инструкторов нашей команды

ежедневно в 15:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет (с трансфером)€35
Стандартный билет (без трансфера)€28
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 169 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
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туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
я была впервые за квадроциклом. это было потрясающе,гиды спокойно объясняли если что то не понятно. вас точно не потеряют и не оставят одних где то в лесах. ОБЯЗАТЕЛЬНО берите купальники что бы поплавать в каньоне. нереально красиво. советую всем,и взрослым и детям(как пассажирам). если буду ещё в кемере,обязательно вернусь,что бы покататься ещё раз🫶🏻
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Ирина
впечатлений масса, т. к. я первый раз ездила на багги, мощно, но мало, накатить по дороге 20 минут с обратной дорогой, хотелось бы побольше дорог вглубь леса, к организации вообще вопросов нет, приехали вовремя, связь обратная в доступе 24/7, встретили, привезли, увезли, всё решаемо, ничего не навязывается, хочешь покупаешь фото или бананы, хозяин-барин. Спасибо, я получила кучу положительных эмоций)
впечатлений масса, т. к. я первый раз ездила на багги, мощно, но мало, накатить по дороге
впечатлений масса, т. к. я первый раз ездила на багги, мощно, но мало, накатить по дороге
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