Посещение аквариума необязательно, по желанию туристов, гибкость и изменения в программы возможно.

На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города региона до начало тура.

Захватите деньги на личные расходы, сувениры и подарки.

Место встречи, где вы живёте.

Экскурсия проводится из региона Кемер.

Все транспорты, имеют лицензией сертификат Д-2 и страховку для пассажиров во время экскурсии.

Что вас ожидает: Если вам наскучило пребывание в отеле, то предлагаю отправиться на полдня в Анталию, где вы сможете совместить приятное с полезным. Начнём наше путешествие с посещения аквариума, где вы увидите волшебный подводный мир с десятками тысяч морских обитателей. Затем продолжим нашу прогулку по старому городу, где вы сможете насладиться архитектурными памятниками и сделать фотографии. После этого отправимся в торговый центр Тера Сити, где у вас будет свободное время для покупок и обеда. В течение дня вы сможете сделать фотографии красивых архитектурных памятников и парков, которые запомнятся вам на всю жизнь. Итак, начинаем наше путешествие! Важная информация: