Экскурсия «Аквариум в Анталии»: волшебный подводный мир, старый город и Тера Сити.
Посетите аквариум Анталии, где вы сможете познакомиться с удивительным подводным миром и его обитателями. Затем отправляйтесь в старый город, чтобы насладиться архитектурой и историческими памятниками. Завершите экскурсию приятным и свободным временем для шопинга в торговом центре Тера Сити.
Посетите аквариум Анталии, где вы сможете познакомиться с удивительным подводным миром и его обитателями. Затем отправляйтесь в старый город, чтобы насладиться архитектурой и историческими памятниками. Завершите экскурсию приятным и свободным временем для шопинга в торговом центре Тера Сити.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Что вас ожидает:
- Аквариум Анталия
- Площадь Джумхуриет
- Памятник Ататюрка
- Комплекс Музей Дервишей
- Йивли минарет, Мечеть Йивли
- Старый город Калеичи
- Турецкие дома 19 века
- Тера сити, торговый Центр
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Если вам наскучило пребывание в отеле, то предлагаю отправиться на полдня в Анталию, где вы сможете совместить приятное с полезным. Начнём наше путешествие с посещения аквариума, где вы увидите волшебный подводный мир с десятками тысяч морских обитателей. Затем продолжим нашу прогулку по старому городу, где вы сможете насладиться архитектурными памятниками и сделать фотографии. После этого отправимся в торговый центр Тера Сити, где у вас будет свободное время для покупок и обеда. В течение дня вы сможете сделать фотографии красивых архитектурных памятников и парков, которые запомнятся вам на всю жизнь. Итак, начинаем наше путешествие! Важная информация:
- Посещение аквариума необязательно, по желанию туристов, гибкость и изменения в программы возможно.
- На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города региона до начало тура.
- Захватите деньги на личные расходы, сувениры и подарки.
- Место встречи, где вы живёте.
- Экскурсия проводится из региона Кемер.
- Все транспорты, имеют лицензией сертификат Д-2 и страховку для пассажиров во время экскурсии.
Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аквариум Анталия
- Площадь Джумхуриет
- Памятник Ататюрка
- Комплекс Музей Дервишей
- Йивли минарет, Мечеть Йивли
- Старый город Калеичи
- Турецкие дома 19 века
- Тера сити, торговый Центр
Что включено
- Услуги гида
- Wi-Fi
- Одна бутылка воды
- Tранспорт: минивен на 5 человек
Что не входит в цену
- Личные расходы на еду и сувениры
- Входной билет в Аквариум - 40$ с человека, дети от 0 до 2 лет - вход бесплатно, дети от 3 до 12 лет - 28$
Место начала и завершения?
Место, где вы живёте
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Посещение аквариума необязательно, по желанию туристов, гибкость и изменения в программы возможно
- На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города региона до начало тура
- Захватите деньги на личные расходы, сувениры и подарки
- Место встречи, где вы живёте
- Экскурсия проводятся из региона Кемер
- Все транспорты, имеют лицензией сертификат Д-2 и страховку для пассажиров во время экскурсии
- Данные экскурсии организуются от Тур фирма с лицензии Но 15879 Mинистерства - Tуризма Республики Турции
- TURSAB BELGE NO 15879 T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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