Фериде А. проводит ещё 5 экскурсий

Эфес является одним из самых значительных и знаменитых древних городов Турции. В Эфесе проживало довольно много знаменитых людей. Среди них древнегреческие поэты, философы, художники, такие как Гиппонакс, Гераклит, Паррхасий, физики Соран, Руф. Архиологические находки доказывают, что в месте нахождения Эфеса существовало поселение еще 6000 лет до н. э.
Что входит
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транспорт
Что не входит
Обед
Входные билеты
Начало
🚩 Kusadasi
Место завершения
🏁 Кушадасы-Измир
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