Фериде А. проводит ещё 5 экскурсий

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Античный город Эфес

Фериде А.
Фериде А. – Гид из Кушадасы
В V веке до н.

э.

на берегу Эгейского моря 🌊 обосновались греки.

Вскоре поселения разрослось и превратилось в процветающий портовый город 🏙️.

Местные жители строили храмы в честь богов — Афины, Аполлона, Артемиды.

Со мной вы прогуляетесь 👣 по улочкам античного города, заглянете в театр и храм римского императора.

Я вам расскажу, как менялась история 📖 поселения, чем занимались местные жители и кто из известных людей проживал в Эфесе.
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Античный город Эфес
Античный город Эфес
Эфес является одним из самых значительных и знаменитых древних городов Турции. В Эфесе проживало довольно много знаменитых людей. Среди них древнегреческие поэты, философы, художники, такие как Гиппонакс, Гераклит, Паррхасий, физики Соран, Руф. Архиологические находки доказывают, что в месте нахождения Эфеса существовало поселение еще 6000 лет до н. э.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты
Начало
🚩 Kusadasi
Место завершения
🏁 Кушадасы-Измир
Античный город Эфес
Античный город Эфес

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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Фериде А.
Фериде А.
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