Фериде А. проводит ещё 5 экскурсий

Фериде А. – Гид из Кушадасы

В V веке до н.



э.



на берегу Эгейского моря 🌊 обосновались греки.



Вскоре поселения разрослось и превратилось в процветающий портовый город 🏙️.



Местные жители строили храмы в честь богов — Афины, Аполлона, Артемиды.



Со мной вы прогуляетесь 👣 по улочкам античного города, заглянете в театр и храм римского императора.



Я вам расскажу, как менялась история 📖 поселения, чем занимались местные жители и кто из известных людей проживал в Эфесе.