Еще несколько необычных экскурсий в Кушадасы

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Из Кушадасы: самостоятельная поездка на остров Самос

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TicketsS – Гид из Кушадасы
Если вы устали от отдыха в турецком отеле и хотите увидеть что-то новое — отправляйтесь на греческий остров 🏝️ Самос.

Здесь можно отдохнуть на берегу голубого моря 🌊, изучить античную историю 📖 в храме Геры и попробовать национальные греческие блюда.

Мы организуем вашу поездку.

Вам не надо заботиться о билетах на паром — мы сделаем это за вас.

А вы выберете себе отдых по душе!
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Из Кушадасы: самостоятельная поездка на остров Самос
Из Кушадасы: самостоятельная поездка на остров Самос
Побывайте на Самосе, живописном греческом острове 🏝️ на северо-востоке Эгейского моря 🌊, в туре на целый день.
Отправляйтесь в путь под парусом из порта Кушадасы, наслаждаясь свежим морским бризом и солнцем во время 1-часового круиза. По прибытии на остров вас ждут знаменитые пляжи с белоснежным песком, изумрудно-зеленая растительность, живописные деревни и рыбацкие порты, которыми так славится Самос.
Попробуйте местное сладкое вино 🍷, известное далеко за пределами Греции, и осмотрите исторические места, разбросанные по всему острову. Полюбуйтесь очаровательными горными ⛰️ пейзажами, которые навевают воспоминания о мифах, героях и философах Древней Греции.
Пожалуйста, возьмите с собой паспорт или удостоверение личности
Важная информация
  • Пожалуйста, обратите внимание, что при бронировании вы должны предоставить туроператору паспортные данные (номер паспорта, полное имя, дату рождения, национальность, место рождения и дату выдачи паспорта). Без этой информации бронирование недействительно.
Что входит
  • Перевозка.
  • Билет на паром.
Что не входит
  • Гид.
  • Портовый сбор
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Из Кушадасы: самостоятельная поездка на остров Самос
Из Кушадасы: самостоятельная поездка на остров Самос
Из Кушадасы: самостоятельная поездка на остров Самос

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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