Еще несколько необычных экскурсий в Кушадасы

Побывайте на Самосе, живописном греческом острове 🏝️ на северо-востоке Эгейского моря 🌊, в туре на целый день.
Отправляйтесь в путь под парусом из порта Кушадасы, наслаждаясь свежим морским бризом и солнцем во время 1-часового круиза. По прибытии на остров вас ждут знаменитые пляжи с белоснежным песком, изумрудно-зеленая растительность, живописные деревни и рыбацкие порты, которыми так славится Самос.
Попробуйте местное сладкое вино 🍷, известное далеко за пределами Греции, и осмотрите исторические места, разбросанные по всему острову. Полюбуйтесь очаровательными горными ⛰️ пейзажами, которые навевают воспоминания о мифах, героях и философах Древней Греции.
Пожалуйста, возьмите с собой паспорт или удостоверение личности
Важная информация
- Пожалуйста, обратите внимание, что при бронировании вы должны предоставить туроператору паспортные данные (номер паспорта, полное имя, дату рождения, национальность, место рождения и дату выдачи паспорта). Без этой информации бронирование недействительно.