Еще несколько необычных экскурсий в Кушадасы

Побывайте на Самосе, живописном греческом острове 🏝️ на северо-востоке Эгейского моря 🌊, в туре на целый день.

Отправляйтесь в путь под парусом из порта Кушадасы, наслаждаясь свежим морским бризом и солнцем во время 1-часового круиза. По прибытии на остров вас ждут знаменитые пляжи с белоснежным песком, изумрудно-зеленая растительность, живописные деревни и рыбацкие порты, которыми так славится Самос.

Попробуйте местное сладкое вино 🍷, известное далеко за пределами Греции, и осмотрите исторические места, разбросанные по всему острову. Полюбуйтесь очаровательными горными ⛰️ пейзажами, которые навевают воспоминания о мифах, героях и философах Древней Греции.

Пожалуйста, возьмите с собой паспорт или удостоверение личности

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